YouTube потребовал от Навального удалить видео о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Администрация YouTube и Google Russia потребовали удалить запись трансляции программы Навального на канале "Навальный Live" от 8 февраля 2017 г., фрагмент которой посвящен расследованию о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько. Об этом сообщила в своем Twitter продюсер канала Оксана Баулина, прикрепив скриншот уведомления.

"Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме администрации YouTube.

10 февраля Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда внес в реестр запрещенных сайтов ролик с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального.