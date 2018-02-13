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Московский листок

YouTube потребовал от Навального удалить видео о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 2

YouTube потребовал от Навального удалить видео о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Администрация YouTube и Google Russia потребовали удалить запись трансляции программы Навального на канале "Навальный Live" от 8 февраля 2017 г., фрагмент которой посвящен расследованию о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько. Об этом сообщила в своем Twitter продюсер канала Оксана Баулина, прикрепив скриншот уведомления.

"Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме администрации YouTube.

10 февраля Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда внес в реестр запрещенных сайтов ролик с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вадим написал 13.02.2018 10:37
Google Russia
=============
прогнулась
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YouTube потребовал от Навального удалить
продажный ютуб написал 13.02.2018 10:25
YouTube потребовал от Навального удалить...
продажный ютуб - где же хваленая свобода слова и дерьмократия...
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