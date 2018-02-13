YouTube потребовал от Навального удалить видео о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Администрация YouTube и Google Russia потребовали удалить запись трансляции программы Навального на канале "Навальный Live" от 8 февраля 2017 г., фрагмент которой посвящен расследованию о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько. Об этом сообщила в своем Twitter продюсер канала Оксана Баулина, прикрепив скриншот уведомления.
"Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме администрации YouTube.
10 февраля Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда внес в реестр запрещенных сайтов ролик с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального.
Вадим написал 13.02.2018 10:37
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прогнулась
продажный ютуб написал 13.02.2018 10:25
продажный ютуб - где же хваленая свобода слова и дерьмократия...