Американские сенаторы потребовали ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада"

Группа сенаторов-демократов внесла в понедельник на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, призывающей министра финансов и госсекретаря ввести в отношении России санкции с учетом "кремлевского списка". Как сообщает ТАСС, авторами инициативы, являются сенаторы Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун. По их мнению, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" предполагает обязательное введение ограничений. Политики обвиняют Кремль в оказании поддержки сирийскому правительству, подрыве демократических процессов на Украине, а также в попытках вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы.

Отмечается, что подобные резолюции не являются законопроектами и не имеют обязывающего характера. Если в итоге Сенат и примет данный документ, то он станет своего рода политическим заявлением. Президент подписывать резолюцию также не обязан.