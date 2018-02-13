Кремль готовит акции к 23 февраля и 8 марта для "зрелого электората"

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и администрация президента готовят ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню акции, которые должны создать "положительный фон избирательной кампании для зрелого электората и старшего поколения", сообщает газета "Коммерсант".
Так 23 Февраля "Народный фронт" проведет в школах "Уроки мужества" с привлечением ветеранов и военных. К 8 Марта в школах пройдут уроки "Моя семья — мои истоки".
Также к Международному женскому дню будет организована акция #Вам любимые, которая уже проводилась в прошлом году и была признана успешной. Тогда АП советовала чиновникам, губернаторам, депутатам поздравить женщин с праздником, Владимир Путин читал тогда стихи Константина Бальмонта.
По словам собеседника издания, близкого к АП, на одном из совещаний в Кремле первый заместитель главы АП Сергей Кириенко просил не забыть о ядерном электорате президента - старшем поколении. "Старшее поколение не всегда удовлетворено уровнем социальной справедливости, но они готовы смириться, если будут уверены, что у их детей и внуков с будущим все в порядке", - пояснил он.
По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, сейчас уровень поддержки Путина в старшей возрастной группе стабилен, никаких колебаний рейтинга в ней нет.
смириться"... написал 13.02.2018 12:31
(предавать настоящее "ради будущего" - "это по-нашему!")
алексс настоящий написал 13.02.2018 12:23
Думающий написал 13.02.2018 11:26
Дохтур. написал 13.02.2018 11:22
По крайней с моей стороны точно нет. Никогда не любил ни цирк, ни клоунов. А с возрастом совсем интерес пропал.
фыва-23 написал 13.02.2018 11:13
Лицах со старческим слабоумием. У старшого поколения ума не хватает понять, что отсутствие социальной справедливости и обеспечивается "путиным".