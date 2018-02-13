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Московский листок

Кремль готовит акции к 23 февраля и 8 марта для "зрелого электората"

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 5

Кремль готовит акции к 23 февраля и 8 марта для "зрелого электората"

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и администрация президента готовят ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню акции, которые должны создать "положительный фон избирательной кампании для зрелого электората и старшего поколения", сообщает газета "Коммерсант".

Так 23 Февраля "Народный фронт" проведет в школах "Уроки мужества" с привлечением ветеранов и военных. К 8 Марта в школах пройдут уроки "Моя семья — мои истоки".

Также к Международному женскому дню будет организована акция #Вам любимые, которая уже проводилась в прошлом году и была признана успешной. Тогда АП советовала чиновникам, губернаторам, депутатам поздравить женщин с праздником, Владимир Путин читал тогда стихи Константина Бальмонта.

По словам собеседника издания, близкого к АП, на одном из совещаний в Кремле первый заместитель главы АП Сергей Кириенко просил не забыть о ядерном электорате президента - старшем поколении. "Старшее поколение не всегда удовлетворено уровнем социальной справедливости, но они готовы смириться, если будут уверены, что у их детей и внуков с будущим все в порядке", - пояснил он.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, сейчас уровень поддержки Путина в старшей возрастной группе стабилен, никаких колебаний рейтинга в ней нет.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: "они готовы
смириться"... написал 13.02.2018 12:31
отлил в граните, какгрится
(предавать настоящее "ради будущего" - "это по-нашему!")
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создать "положительный фон.... для зрелого электората "
алексс настоящий написал 13.02.2018 12:23
Без регистрации и СМС.Один из олигархов уже вовсю учавствует в съемках.Для народа старается.Уж как может.
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(без названия)
Думающий написал 13.02.2018 11:26
И зачем кремль зря волуется, чего-то организовывает. 18 марта толпы серой массы проголосуют за "Наше ВСЁ".
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(без названия)
Дохтур. написал 13.02.2018 11:22
"сейчас уровень поддержки Путина в старшей возрастной группе стабилен, никаких колебаний рейтинга в ней нет."
По крайней с моей стороны точно нет. Никогда не любил ни цирк, ни клоунов. А с возрастом совсем интерес пропал.
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(без названия)
фыва-23 написал 13.02.2018 11:13
"ядерном электорате президента - старшем поколении".
Лицах со старческим слабоумием. У старшого поколения ума не хватает понять, что отсутствие социальной справедливости и обеспечивается "путиным".
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