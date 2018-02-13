Кремль готовит акции к 23 февраля и 8 марта для "зрелого электората"

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и администрация президента готовят ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню акции, которые должны создать "положительный фон избирательной кампании для зрелого электората и старшего поколения", сообщает газета "Коммерсант".

Так 23 Февраля "Народный фронт" проведет в школах "Уроки мужества" с привлечением ветеранов и военных. К 8 Марта в школах пройдут уроки "Моя семья — мои истоки".

Также к Международному женскому дню будет организована акция #Вам любимые, которая уже проводилась в прошлом году и была признана успешной. Тогда АП советовала чиновникам, губернаторам, депутатам поздравить женщин с праздником, Владимир Путин читал тогда стихи Константина Бальмонта.

По словам собеседника издания, близкого к АП, на одном из совещаний в Кремле первый заместитель главы АП Сергей Кириенко просил не забыть о ядерном электорате президента - старшем поколении. "Старшее поколение не всегда удовлетворено уровнем социальной справедливости, но они готовы смириться, если будут уверены, что у их детей и внуков с будущим все в порядке", - пояснил он.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, сейчас уровень поддержки Путина в старшей возрастной группе стабилен, никаких колебаний рейтинга в ней нет.