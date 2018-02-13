Горнолыжница из "команды спортсменов из России" разбилась на спуске Горнолыжника из России Павла Трихичева госпитализировали после падения на олимпийской трассе в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного тренера российских горнолыжников Анастасию Попкову.



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