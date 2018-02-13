Горнолыжника из России Павла Трихичева госпитализировали после падения на олимпийской трассе в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного тренера российских горнолыжников Анастасию Попкову.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Горнолыжница из "команды спортсменов из России" разбилась на спуске
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Что это? написал 13.02.2018 12:12
Повнимательнее были бы.