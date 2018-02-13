Грузинский Карлсон улетел из Киева и вернуться не обещал

Задержанного вчера в киевском ресторане «Сулугуни» украинского Паниковского – Саакашвили – депортировали в Польшу. Об этом вчера сообщили практически все украинские СМИ, а немного позже подтвердила и погранслужба.

Пока сторонники неудавшегося Карлсона думали, что им делать и стоит ли блокировать трассу, пограничники доставили задержанного в Борисполь и чартерным рейсом отправили в Варшаву, куда он прибыл около 16 часов по киевскому времени (17 по Москве).

Следует отметить, что по отношению к майданщику украинская власть поступила достаточно гуманно, в отличие от жителей Донбасса и Луганской области – в него никто не стрелял, а всего лишь не дали доесть кусок хачапури. Также его отправили не в ту страну, где против него открыто уголовное производство, а в Польшу, откуда, собственно, он и совершил прорыв в Незалежную, нарушив ту часть законодательства, которую хунта всё же ещё выполняет.

В соцсетях и украинских СМИ уже начались гадания – будет ли вторая часть марлезонского балета и откуда он проникнет второй раз – снова Польша или Венгрия. Хотя, есть и другие граничащие с Украиной страны, и если в Россию он вряд ли сунется, то вполне может рассмотреть ещё такие варианты как Молдавия, Румыния или Словакия.

В общем, как говорил герой известного фильма, «я требую продолжения банкета».

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