Хакеры похитили из российских банков более 1 млрд рублей за год

В 2017 году российские банки лишились более 1 млрд рублей в результате серии хакерских атак Cobalt Strike, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

"Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций. Из них успешных атак было 11. Сумма хищений превысила 1 млрд рублей", цитирует RNS Скобелкина.

При этом он отметил, что общая сумма хищений составила 1,156 млрд рублей.

По словам зампреда ЦБ, 8 из 11 пострадавших организаций являлись участниками информационного обмена с ФинЦЕРТ Банка России. ФинЦЕРТ направил индивидуальные предупреждения более чем 400 организациям, с указанием e-mail, с которых поступали письма хакеров.