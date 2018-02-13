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Московский листок

Оборвалась связь между Москвой и Подмосковьем

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 0

москва электричка турникет
Оборвалась связь между Москвой и Подмосковьем

В Подмосковье на Киевском и Белорусском направлениях произошел сбой в движении электричек.

На перегоне «Одинцово-Кунцево-1» Белорусского направления у двух поездов, направлявшихся в Москву, замкнуло токоприемник. Сейчас движение на участке восстановлено, сообщилив ГУ МЧС по региону. 

На перегоне Внуково — Лесной Городок Киевского направления остановился пригородный поезд Нара — Москва, передает ТАСС. Сейчас поезда пропускают по соседнему пути. Задержки составляют больше часа. 

- Напомню, сейчас в Москве минус двенадцать, не жарко, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И если движение остановилось сразу на двух направлениях одновременно, значит это не случайность, а некоторая закономерность. И сейчас я раскрою секрет - в отличие от всяких можных МЦК и "Аэроэкспрессов", электрички находятся на балансе региональных бюджетов. Это очень скромное финансирование по остаточному принципу. Отсюда самое бедственное техническое состояние. Что там "наваришиь" на ремонте и обслуживании старой техники? А с другой стороны это по-прежнему главная связующая транспортная магистраль между Москвой и Подмосковьем, где проживает 7 миллионов человек. В последние годы власти Москвы сделали все возможное, чтобы затруднить движение автомобильного транспорта. Говорят, пересаживайтесь на метро. Но в Подмосковье метро не ходит, вот и толпятся граждане в мороз, ожидая по часу свою электричку, чтобы как селедки в бочке, добраться до работы, а вечером - также в сторону дома. Реально электричек нужно раза в три больше, а нету. И не будет. Старые бы сохранить...



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