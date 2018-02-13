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Московский листок

Выдать Украине за "неблагонадежность"

Опубликовано 13.02.2018 автором Эдуард Лимонов в разделе комментариев 0

украина днр лнр новороссия
Выдать Украине за "неблагонадежность"

В Петербурге 6 ноября 2017 года полицейские задержали Ирину Воронцову.

Она была осуждена по административным статьям  Кировским районным судом за участие в акции нацболов, посвящённой 100-летию Революции (вела фотосъёмку).

Однако, поскольку Ирина родилась в городе Житомире, да ещё и в 2015 году занималась в Донбассе гуманитарной помощью (в то время как её муж нацбол  Андрей Воронцов воевал в ополчении ДНР  в составе бригады "Пятнашка" ) то наказание оказалось суровее.

Управление  ГУ МВД Санкт-Петербурга по вопросам миграции аннулировало вид на жительство Ирины Воронцовой и запретило ей въезд в РФ на три года.

Возможная депортация грозит Ирине Воронцовой статьёй за пособничество "террористической организации" - до 15 лет.

При  всём при том Ирина с 2009 года живёт в Петербурге с мужем, гражданином РФ.

Надо ей помочь, уберечь от выдачи на Украину.

Это же будет преступлением, если питерские полицейские отдадут Воронцову в киевские руки.

От редакции: К сожалению, история Воронцовой далеко не единичная, и если говорить о преступлениях российских "органов", то они давно  уже стали серийными.

О государственном предательстве

Отдельный вопрос, почему, живя с мужем, гражданином РФ, Воронцова в течение 9 лет так и не получила российского гражданства? Для этого достаточно и пяти лет, легально прожитых в РФ, а наличие семьи - это более, чем веское основание для получения статуса гражданина.

И уж тем более незаконна выдача гражданина той стране, где ему грозит наказание за преступление, которое в стране, которая выдает, преступлением вообще не является. 

А.Б.



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