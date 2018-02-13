Президент России Владимир Путин отменил все ближайшие публичные мероприятия, сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в Кремле. В частности, отменено совещание по гражданской микроэлектронике, которое планировалось провести в Кремле во вторник. Кроме того, отменено участие Путина на форуме "Наставник", который проводит в среду Агентство стратегических инициатив. Ранее президент отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером журналистам кремлевского пула пришло сообщение об отмене поездки. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое решение связано с разбившемся в воскресенье самолетом в Подмосковье.

На следующий день Путин встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Путин говорил хрипло и в начале встречи извинился за то, что потерял голос. "Прошу прошения, у меня голос немножко подсел", - сказал президент. Один из участников встречи рассказал "Дождю", что президент вел себя достаточно рассеяно и было видно, что он не здоров.

Позже Песков заявил журналистам, что глава государства простудился. "Простудился, но продолжает работать", - сказал пресс-секретарь президента.

Если болезнь президента затянется, не исключено, что пресс-службе президента придется публиковать старые встречи Путина с чиновниками под видом новых, говорит собеседник, близкий к Кремлю. По его словам, властям в разгар избирательной кампании невыгодна тема болезни лидера.