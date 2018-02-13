Россияне стали меньше тратить в магазинах

Средний чек россиянина за один поход в магазин в январе 2018 года сократился до 527 руб., показав снижение на 10% по сравнению с декабрем прошлого года, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"В январе средний чек по традиции показал резкое снижение, опустившись с декабрьских 586 до 527 руб. То есть его потери составили 59 руб., или 10,1% к значению последнего месяца прошлого года. Относительно же января прошлого года нынешний средний чек тоже немного похудел — почти на процент", - заявили в холдинге.

Таким образом нынешний январский средний чек стал минимальным за последние три года. В январе 2017 года он составлял 533 рубля, годом ранее - 577 рублей, в 2015 году - 587 рублей.

Наибольшее снижение величины среднего чека по сравнению с декабрем наблюдается на Дальнем Востоке - на 13,8 процента (до 557 руб.), на юге России - на 13,1 процента (до 458 руб.) и в Сибири - на 11,9 процента (до 438 руб.). В Москве средний чек за месяц подешевел на 8 процентов (до 697 руб.), в Санкт-Петербурге - на 8,7 процента (до 693 руб.).