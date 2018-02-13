Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россияне стали меньше тратить в магазинах

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 0

Россияне стали меньше тратить в магазинах

Средний чек россиянина за один поход в магазин в январе 2018 года сократился до 527 руб., показав снижение на 10% по сравнению с декабрем прошлого года, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"В январе средний чек по традиции показал резкое снижение, опустившись с декабрьских 586 до 527 руб. То есть его потери составили 59 руб., или 10,1% к значению последнего месяца прошлого года. Относительно же января прошлого года нынешний средний чек тоже немного похудел — почти на процент", - заявили в холдинге.

Таким образом нынешний январский средний чек стал минимальным за последние три года. В январе 2017 года он составлял 533 рубля, годом ранее - 577 рублей, в 2015 году - 587 рублей.

Наибольшее снижение величины среднего чека по сравнению с декабрем наблюдается на Дальнем Востоке - на 13,8 процента (до 557 руб.), на юге России - на 13,1 процента (до 458 руб.) и в Сибири - на 11,9 процента (до 438 руб.). В Москве средний чек за месяц подешевел на 8 процентов (до 697 руб.), в Санкт-Петербурге - на 8,7 процента (до 693 руб.).

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
12.02.2018
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальш...
13.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше? (1)
Россияне стали меньше тратить в магазинах (0)
Путин отменил все ближайшие публичные мероприятия (0)
Выдать Украине за "неблагонадежность" (0)
Оборвалась связь между Москвой и Подмосковьем (0)
Грузинский Карлсон улетел из Киева и вернуться не обещал (0)
Горнолыжница из "команды спортсменов из России" разбилась на спуске (1)
Хакеры похитили из российских банков более 1 млрд рублей за год (2)
Кремль готовит акции к 23 февраля и 8 марта для "зрелого электората" (5)
Американские сенаторы потребовали ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Собянин и его министры по нужде не ходят, с них мыши носят
Максим Калашников Максим Калашников: Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Безбашенный
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Хроники мутного времени. От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss