Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?

"Верховный суд внёс в Госдуму законопроект о радикальной реформе процессуального законодательства. Поправки в действующие процессуальные кодексы «призваны ускорить и упростить для судов производство по самым многочисленным категориям дел и оптимизировать судебную нагрузку». Событие это и ожидаемое, и поразительное. Ожидаемое потому, что предложенный парламенту документ был одобрен пленумом ВС ещё осенью. Поразительное — по степени вредности предложенного текста для граждан, в судейское сообщество не входящих. Да, в стостраничном проекте имеются и полезные новации — их даже немало, но это никак не компенсирует разрушительности главных изобретений ВС. А они таковы: упразднение мотивировочной части в огромном большинстве судебных решений; перекладывание на плечи граждан обязанности узнавать о датах слушаний и предоставлять доказательства.

А.Привалов, "Эксперт"

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Законодательная инициатива Верхового суда РФ страшна. Судьям хотят разрешить выносить приговоры без юридического обоснования. Не ставить в известность подсудимых о заседаниях. Дать возможность рассматривать апелляции не коллегии из трех судей, а всего одному.



То есть, суд в РФ хотят превратить в чистую формальность. В простое подтверждение того, что нарисовало ну очень честное следствие. По сути, создается машина по метанию всех в тюрьмы. Уже не только по политическим мотивам. Вообще всех, кто попал в жернова "правоохранительной" системы. Кто - судьи в РФ? Непонятно как назначаемые на эти посты существа в мантиях, явно с садистскими наклонностями (им нравится ни за что не отвечать и ломать судьбы людей). Они послушно отправляют в "зоны" тех, кого прикажут. Они спят на процессах, пропуская мимо ушей все доводы защиты. Ну, а теперь они и вовсе могут никак не обосновывать свои приговоры. Смекаете, чем это пахнет? Завтра в тюрьмы начнут отправляться те, за кого "уплочено". Те, у кого надо отобрать бизнес, квартиру, детей.

Власть мародеров и ворюг закономерно переходит в террор криминального квазигосударства. Я писил об этом еще в своей самой первой книге - "Москва - империя тьмы" (1995). Эволюция власти мародеров и "трофейщиков" была обозначена именно в ней, и 23 года спустя тенденция упирается именно в сей пункт назначения. Подданные должны превратиться с забитое, пугающееся всего, парализованное стадо.



Что дальше? Составление разнарядок на посадки? Нет, это не Сталин.

Зачинателем дела был в 1860-х Наполеон Третий, режим коего (1851-1870 гг.) называли властью расхитителей казны, спекулянтов и банкиров. Параллели очевидны. Коррупция, культ личности, полицейщина и цензура при Наполеоне III свирепствовали. При этом Франция истощала свои силы в войнах-авантюрах – в Крыму, в Индокитае, Италии и Мексике.



В 1850-х годах парламент (Палата депутатов) не имел права ни издавать законопроекты, ни вносить поправки в правительственные предложения. Прения в Палате депутатов запрещалось публиковать. Потому воровство в той Франции процветало.

Карательный аппарат? После неудачного покушения Орсини на Луи-Наполеона в 1858 году шеф МВД генерал Эспинас спускал план в регионы (департаменты) страны: сколько человек каждый префект (губернатор) должен арестовать по сему делу. Кафедры истории и философии в университетах упразднили, упор делался на изучение древних мертвых языков. Профессорам запрещалось носить усы – их сочли анархичными. При этом Луи-Наполеон говорил о «либеральной империи», пропаганда уверяла, что государство заботится о рабочих и простом народе.



Многочисленные авантюрные и разорительные для экономики войны привели к тому, что даже крупная буржуазия была раздражена режимом Наполеона III. Накануне начала войны 1870 года Тьер, один из вожаков буржуазной оппозиции, восклицал: «Нет той ошибки, которой правительство не совершило бы!» Более демократический Леон Гамбетта обозвал Луи-Наполеона и его советников кликой «людей без таланта, без чести, заляпанных долгами и преступлениями». (Кирилл Андреев. «На пороге новой эры» - М., «Советский писатель», 1971 г., с. 162).



Но возможен и более глубокий провал во времени - в восемнадцатый век, когда французский король практиковал "леттр де каше" (1741-1775 гг.). То есть, карательный аппарат получал распоряжения о внесудебном аресте с королевской печатью. Свободной была лишь строка с именем и фамилией хватаемого. Самой собой, силовой чиновник мог вписать туда, кого пожелает. Смекаете, как можно было терроризировать людей? Как можно было вымогать взятки?



Сейчас ничего не кажется невозможным. Всякий должен понимать, что сейчас есть единственная возможность хоть как-то затормозить остервенение нынешней Системы. Голосование 18 марта. Пускай это очень неверный шанс, но - хоть какой-то. Иначе осатаневшая клептократия развернет вакханалию арестов и заключений. Причем уже не только "экстремистов". Угроза закатать на зону буквально каждого станет орудием обирания подданных. Денег-то мародерам не хватает. В РФ может развернуться настоящий криминальный террор.



В 90-е годы уголовные группировки вертели слабым и продажным государством. Вернее, квазигосударством. Теперь оно само превратилось в громадное уголовное сообщество. Где и суд - всего лишь видимость...