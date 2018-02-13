Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с его сайта публикацию о расследовании про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Как сообщает газета "Ведомости", иск подан в Таганский районный суд Москвы. Политик требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.

В иске отмечается, что расследование основывалось на открытых источниках и "имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации". Обсуждение расследования «способствует политическим дискуссиям, направлено на защиту правопорядка», считает истец. "Данный факт также подтверждается направлением Фондом борьбы с коррупцией̆ заявлений в правоохранительные органы", - говорится в документе.

В иске Навального также говорится, что согласно закону об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти (в отношении информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и т.д.) и вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com такой информации не содержали, а вступившего в силу законного решения суда не было.

Напомним, блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Соответствующее определение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд.

Кроме Навального требования удалить информацию из новостей о расследовании получили «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com и журнал Maxim. Роскомнадзор также внес в реестр запрещенной информации 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, они должны быть удалены до вечера 14 февраля.