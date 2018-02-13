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Московский листок

В Госдуме пообещали разрешить россиянам собирать грибы и ягоды

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 10

В Госдуме пообещали разрешить россиянам собирать грибы и ягоды

В Госдуме готовят законопроект, разрешающий россиянам реализовывать грибы и ягоды, которые они собрали, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Если мы дадим такую возможность, то, как и когда-то, люди в деревнях смогут зарабатывать", - цитирует депутата Интерфакс.

По словам Николаева, в соответствии с действующим Лесным кодексом, если человек хочет продать собранные грибы-ягоды, он должен арендовать лесной участок на 10 лет.

В результате, отметил он, если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка.

"Это справедливо? Думаю - нет. Нужно дать такую возможность - уверен, что это необходимо", - подчеркнул парламентарий.

"Для этого необходимо менять законодательство. Над этим мы и работаем, разрабатываем законопроект, который даст возможность людям зарабатывать", - сообщил Николаев.

Напомним, ранее за упорядочение сбора грибов и ягод высказался министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой, которая предложила ввести в своем регионе ввести выдачу лицензий на сбор и производство грибов в промышленном масштабе, а также наладить импорт готовой продукции.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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А-ту их
Пенсионер написал 13.02.2018 20:35
Они, что совсем еба..... они их что поливают или рассаживают, вот пускай лукошки хватают и на заработки, а эта дура Орлова, она видимо не знает как грибы растут
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Re:
дополнение написал 13.02.2018 19:17
"по полям, которые, ничейные на данный момент."-практически вся сельхоз земля, бывших колхозов -совхозов, находиться в частной собственности.(Как и городская, "под" разными предприятиями .) Ее хозяева , часто не хотят тратиться, на охрану своих инвестиционных активов (тысячи , тысячи гектар !) измеряемые у некоторых уже в размерах территории европейских государств(лондонградец ,"разведчик"-лебедев, хвастался как-то что, его поля в эрэфии больше бельгии).. если вокруг земли пока нет забора , над ней не летают дроны от чопов, это не значит что, она ничейная. Хозяевам земли, пока даже социально-политически выгодно, чтобы всякие там, собирали что-то, и думали что, она ничейная, вроде все как раньше-общая.. чиновники употребляют такое понятия как," земля города,населенного пункта " .Что, имеет смысл -ей распоряжаются чиновники администрации , как им надо...захотят, будут деньги брать (в бюджет- распил) с прохожих ,за въезд, за стоянку итп.
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мордор - это концлагерь - голод - массовые людоедства - садимз - и миллионы убитых запытаных псарней
будет хуже АДа написал 13.02.2018 18:41
будет такое, ...что живые позавидуют мертвым... а потом война.
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(без названия)
Яков Блюмкин написал 13.02.2018 17:35
Сборище придурков и идиотов прописали себе места в Госдуме. Грибы собираю, в основном, по мелколесью, которое выросло на бывших колхозных и совхозных полях. Кому эти новолесные угодья принадлежат- никто не знает. Тоже самое и с ягодами, растут земляника и клубника по полям, которые, ничейные на данный момент.
Коту делать нЕ хрена, он свои яйца лижет. Депутаты от безделья всяку хренотень, невыполнимую и бездумную принимают и называют это "законы".
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(без названия)
г жопинск написал 13.02.2018 16:01
а позвольте разрешения на употребление жуков-короедов !
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(без названия)
Ну что ж... написал 13.02.2018 15:45
Появилась надежда. Ешь грибы спасай Россию.
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Re: а также
Пимен написал 13.02.2018 15:27
Для этого лекал пока не существует!
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(без названия)
Думающий написал 13.02.2018 14:51
Ура! Теперь все грибники точно за Путина проголосуют.
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без заголовка.
В.В.Ларионов забаниваемый написал 13.02.2018 14:13
Милостью государя-императора Владимира Таврического всем россиянам после 18 марта 2018года разрешат дышать воздухом бесплатно.
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а также
наладить импорт готовой продукции. написал 13.02.2018 14:12
мозги наладьте
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