В Госдуме пообещали разрешить россиянам собирать грибы и ягоды

В Госдуме готовят законопроект, разрешающий россиянам реализовывать грибы и ягоды, которые они собрали, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Если мы дадим такую возможность, то, как и когда-то, люди в деревнях смогут зарабатывать", - цитирует депутата Интерфакс.

По словам Николаева, в соответствии с действующим Лесным кодексом, если человек хочет продать собранные грибы-ягоды, он должен арендовать лесной участок на 10 лет.

В результате, отметил он, если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка.

"Это справедливо? Думаю - нет. Нужно дать такую возможность - уверен, что это необходимо", - подчеркнул парламентарий.

"Для этого необходимо менять законодательство. Над этим мы и работаем, разрабатываем законопроект, который даст возможность людям зарабатывать", - сообщил Николаев.

Напомним, ранее за упорядочение сбора грибов и ягод высказался министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой, которая предложила ввести в своем регионе ввести выдачу лицензий на сбор и производство грибов в промышленном масштабе, а также наладить импорт готовой продукции.