В Госдуме пообещали разрешить россиянам собирать грибы и ягоды

В Госдуме готовят законопроект, разрешающий россиянам реализовывать грибы и ягоды, которые они собрали, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Если мы дадим такую возможность, то, как и когда-то, люди в деревнях смогут зарабатывать", - цитирует депутата Интерфакс.
По словам Николаева, в соответствии с действующим Лесным кодексом, если человек хочет продать собранные грибы-ягоды, он должен арендовать лесной участок на 10 лет.
В результате, отметил он, если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка.
"Это справедливо? Думаю - нет. Нужно дать такую возможность - уверен, что это необходимо", - подчеркнул парламентарий.
"Для этого необходимо менять законодательство. Над этим мы и работаем, разрабатываем законопроект, который даст возможность людям зарабатывать", - сообщил Николаев.
Напомним, ранее за упорядочение сбора грибов и ягод высказался министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой, которая предложила ввести в своем регионе ввести выдачу лицензий на сбор и производство грибов в промышленном масштабе, а также наладить импорт готовой продукции.
Пенсионер написал 13.02.2018 20:35
дополнение написал 13.02.2018 19:17
будет хуже АДа написал 13.02.2018 18:41
Яков Блюмкин написал 13.02.2018 17:35
Коту делать нЕ хрена, он свои яйца лижет. Депутаты от безделья всяку хренотень, невыполнимую и бездумную принимают и называют это "законы".
г жопинск написал 13.02.2018 16:01
Ну что ж... написал 13.02.2018 15:45
Пимен написал 13.02.2018 15:27
Думающий написал 13.02.2018 14:51
В.В.Ларионов забаниваемый написал 13.02.2018 14:13
наладить импорт готовой продукции. написал 13.02.2018 14:12