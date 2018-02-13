Реальные доходы россиян упали еще на 1,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году сократились на 1,7% вместо прогнозируемого роста на 1,3%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Счетной палаты РФ. Таким образом, реальные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Вместе с тем, рост реальной начисленной заработной платы в целом по 2017 г. составил 3,4%, что несколько выше прогнозного значения, учтенного при расчетах федерального бюджета (рост на 3,2%). Реальный размер назначенных пенсий за январь-ноябрь 2017 г. увеличился на 3,7%.

Инфляция по итогам минувшего года сложилась на уровне 2,5% (в 2016 г. – 5,4%), что является историческим минимумом с 1991 г. Продовольственные товары в 2017 г. подорожали на 1,1% (в 2016 г. - на 4,6%). Наибольший рост цен отмечался на масло сливочное – на 9,6%, молоко и молочную продукцию – на 5,2%, рыбу и морепродукты – на 3,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,7%. Непродовольственные товары в 2017 г. подорожали на 2,8% (в 2016 г. – на 6,5%). Наибольший рост цен в 2017 г. отмечался на подакцизную продукцию: табачные изделия подорожали на 8,6%, бензин автомобильный – на 7,3%, обувь - на 4%, ткани – на 3,7%. Прирост цен и тарифов на услуги в 2017 г. составил 4,4% (в 2016 г. – 4,9%). По состоянию на 5 февраля 2018 г. инфляция с начала года составила 0,4%.