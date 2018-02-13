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Московский листок

Реальные доходы россиян упали еще на 1,7%

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 6

Реальные доходы россиян упали еще на 1,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году сократились на 1,7% вместо прогнозируемого роста на 1,3%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Счетной палаты РФ. Таким образом, реальные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Вместе с тем, рост реальной начисленной заработной платы в целом по 2017 г. составил 3,4%, что несколько выше прогнозного значения, учтенного при расчетах федерального бюджета (рост на 3,2%). Реальный размер назначенных пенсий за январь-ноябрь 2017 г. увеличился на 3,7%.

Инфляция по итогам минувшего года сложилась на уровне 2,5% (в 2016 г. – 5,4%), что является историческим минимумом с 1991 г. Продовольственные товары в 2017 г. подорожали на 1,1% (в 2016 г. - на 4,6%). Наибольший рост цен отмечался на масло сливочное – на 9,6%, молоко и молочную продукцию – на 5,2%, рыбу и морепродукты – на 3,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,7%. Непродовольственные товары в 2017 г. подорожали на 2,8% (в 2016 г. – на 6,5%). Наибольший рост цен в 2017 г. отмечался на подакцизную продукцию: табачные изделия подорожали на 8,6%, бензин автомобильный – на 7,3%, обувь - на 4%, ткани – на 3,7%. Прирост цен и тарифов на услуги в 2017 г. составил 4,4% (в 2016 г. – 4,9%). По состоянию на 5 февраля 2018 г. инфляция с начала года составила 0,4%.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Все равно
все нищие пойдут голосовать за путина написал 14.02.2018 00:11
нищие духом...за вольку....акционеры ооо рф за димку....зоофилы за ксюньку.....А Я буду голосовать за товарища Грудинина!-посадим чубайса.наебулину.грефу пыром по копчику.кудрину пыром по копчику димону нары и 7й айфон.волье ст.64.....и дальне по списку
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Re: Ести Граждане СССР..точнее одного из его субьектов РСФСР
Кто эти мифические РОССЕЯНЕ? написал 13.02.2018 18:10
Против Граждан РСФСР осуществляется геноцид...В отсутствие действующих институтов Граждане обязаны возложить эти обязанности на себя...и действовать осуществляя власть напрямую исходя из Действующей конституции СССР от 1977г.... при введении военного положения действующего с 1993 года...которое никто не отменял
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(без названия)
Фокс написал 13.02.2018 17:02
Продовольственные товары в 2017 г. подорожали на 1,1%.Они что курят?
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(без названия)
Раздумье? написал 13.02.2018 15:53
А зачем россиянам доходы? Путин наше все.
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(без названия)
Думающий написал 13.02.2018 14:57
А что, разве сейчас у власти не коммынисты? Партбилеты выкинули, а коммунизм для себя построили. А вот нехорошие слова употреблять не надо, батенька!
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(без названия)
Думающий написал 13.02.2018 14:42
Все равно все нищие пойдут голосовать за путина. КЛИНИКА, батенька !
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