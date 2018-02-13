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Московский листок

В Кремле ничего не знают о гибели в Сирии российских наемников

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 10

В Кремле ничего не знают о гибели в Сирии российских наемников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможной гибели россиян, не являющихся военнослужащими в Сирии. "Мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство", - цитирует Пескова Интерфакс.

При этом он посоветовал обратиться за этими данными в Минобороны. По словам Пескова, "во многих странах мира находится достаточно много наших соотечественников", и публикуемая в СМИ информация нуждается верификации.

Ранее о том, что в Сирии в результате ударов коалиции США у населенного пункта Хишам погибли «российские наемники», сообщали независимые расследователи Conflict Intelligence Team (CIT). По их данным это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда и все они были бойцами "ЧВК Вагнера".

Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники заявил, под удар американской авиации в сирийской провинции Идлиб попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». По сведениям Стрелкова, одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". По его данным, жертвами атаки стали по меньшей мере сто человек. "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.

В свою очередь, в Минобороны продолжают утверждать, что российские военные в Сирии в результате авиаудара не пострадали. "Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет", - заявили в военном ведомстве.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: Страусы не только в Австралии
Светослав..................................... написал 14.02.2018 00:35
\\\От Кукса написал
Страусиная политика никогда не доводила до добра. Вся сила в ПРАВДЕ.///
.
Ага. Только вот надо учесть, шо правда у каждого своя. Сколько танков ты можешь подбить своей правдой? ))
.
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Страусы не только в Австралии
От Кукса написал 13.02.2018 22:34
Страусиная политика никогда не доводила до добра. Вся сила в ПРАВДЕ.
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(без названия)
Суходрищев написал 13.02.2018 20:31
Разве патологических лжецов о чем то еще спрашивают?
те кто постоянно врут - разве способны говорить правду??
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Re: В Кремле ничего не знают о гибели в Сирии российских наемников
Светослав.................................... написал 13.02.2018 19:08
Зато кремляди отлично знают, шо плакали их бабосики -- путькины кошельки должны были иметь 40% с прибыли нефте-газоносных полей Конико. Короче теперь точно никаких прибылей, одно расстройство ))
.
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В Кремле ничего не знают о гибели в Сирии российских наемников
Светослав.................................... написал 13.02.2018 18:54
Как говорится -- раз завяили, шо iхтамнет, то их там и не стало ))
.
Полтыщи мертвых русскiх туда, полтыщи сюда... Не царское это дело -- волноваться о смердах, которых iхтамнет. А бабы завсегда новое мясцо фюрерку нарожают...
.
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 13.02.2018 17:44
Песков может отрицать многое. Но факты и Правда? Их то не скрыть.
Одно пожелаю Савлам - Преображению в Павлов.
В остальном, - на данном этапе, хоть болезнь, дай Бог, вас да вразумит.
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(без названия)
ф3 написал 13.02.2018 17:42
люди поехали по легкому срубить побольше бабла. не всегда получается
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ничего не знают
селяне написал 13.02.2018 17:38
слыхали, одын из "партнеров" казал: раз их там нет, то и не будет.
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Кто не спрятался.я не виноват
Их там нет написал 13.02.2018 17:23
А мы ничего не знаем.
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(без названия)
соглядатай написал 13.02.2018 17:19
Путин у прошлом годе награждал Вагнера и иже с ним. По ТВ казали. Как так то? Теперь ничего уж и не знат? Подчиненные топерь стали игнорировать доклады и держать все в себе и во всех нас посредством прессы. Пойти позвонить воякам что ли,дабы оне доложили в ставку,а то конфуз.
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