В Кремле ничего не знают о гибели в Сирии российских наемников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможной гибели россиян, не являющихся военнослужащими в Сирии. "Мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство", - цитирует Пескова Интерфакс.

При этом он посоветовал обратиться за этими данными в Минобороны. По словам Пескова, "во многих странах мира находится достаточно много наших соотечественников", и публикуемая в СМИ информация нуждается верификации.

Ранее о том, что в Сирии в результате ударов коалиции США у населенного пункта Хишам погибли «российские наемники», сообщали независимые расследователи Conflict Intelligence Team (CIT). По их данным это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда и все они были бойцами "ЧВК Вагнера".

Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники заявил, под удар американской авиации в сирийской провинции Идлиб попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». По сведениям Стрелкова, одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". По его данным, жертвами атаки стали по меньшей мере сто человек. "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.

В свою очередь, в Минобороны продолжают утверждать, что российские военные в Сирии в результате авиаудара не пострадали. "Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет", - заявили в военном ведомстве.