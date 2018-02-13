В Кремле ничего не знают о гибели в Сирии российских наемников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможной гибели россиян, не являющихся военнослужащими в Сирии. "Мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство", - цитирует Пескова Интерфакс.
При этом он посоветовал обратиться за этими данными в Минобороны. По словам Пескова, "во многих странах мира находится достаточно много наших соотечественников", и публикуемая в СМИ информация нуждается верификации.
Ранее о том, что в Сирии в результате ударов коалиции США у населенного пункта Хишам погибли «российские наемники», сообщали независимые расследователи Conflict Intelligence Team (CIT). По их данным это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда и все они были бойцами "ЧВК Вагнера".
Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники заявил, под удар американской авиации в сирийской провинции Идлиб попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». По сведениям Стрелкова, одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". По его данным, жертвами атаки стали по меньшей мере сто человек. "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.
В свою очередь, в Минобороны продолжают утверждать, что российские военные в Сирии в результате авиаудара не пострадали. "Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет", - заявили в военном ведомстве.
Светослав..................................... написал 14.02.2018 00:35
Страусиная политика никогда не доводила до добра. Вся сила в ПРАВДЕ.///
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Ага. Только вот надо учесть, шо правда у каждого своя. Сколько танков ты можешь подбить своей правдой? ))
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От Кукса написал 13.02.2018 22:34
Суходрищев написал 13.02.2018 20:31
те кто постоянно врут - разве способны говорить правду??
Светослав.................................... написал 13.02.2018 19:08
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Светослав.................................... написал 13.02.2018 18:54
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Полтыщи мертвых русскiх туда, полтыщи сюда... Не царское это дело -- волноваться о смердах, которых iхтамнет. А бабы завсегда новое мясцо фюрерку нарожают...
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Сергей Ковальчук написал 13.02.2018 17:44
Одно пожелаю Савлам - Преображению в Павлов.
В остальном, - на данном этапе, хоть болезнь, дай Бог, вас да вразумит.
ф3 написал 13.02.2018 17:42
селяне написал 13.02.2018 17:38
Их там нет написал 13.02.2018 17:23
соглядатай написал 13.02.2018 17:19