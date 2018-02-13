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Московский листок

Путин захворал, но продолжает

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 21

путин выборы
Путин захворал, но продолжает

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина. Накануне он уже сообщал, что российский лидер заболел, но на рабочем графике это не отразится. "Простудился, но продолжает работать", — сказал Песков. 

И правда, в понедельник президент встретился с финалистами конкурса "Лидеры России" в Сочи. Во время открытия мероприятия Путин извинился, что говорит тихо. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", — сказал глава государства.

Сегодня Песков заявил, что никаких серьезных заболеваний у Путина нет. 

"В общем, график продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента — сами слышали. Ну, зима, сами понимаете", — добавил пресс-секретарь. 

Он также сообщил, что на среду у главы государства запланировано еще несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, так как нужно доработать некоторые материалы.

Кроме того, Владимир Путин в среду не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник". Но он встретится с его участниками или в Кремле, или в Ново-Огарево.

***

Я вот думаю, а на хрена президенту вообще нужен этот форум "Наставник"? Или совещание по микроэлектронике... У нас что, микроэлектроника где-то есть? Или это про закупки китайской, которую ставят на российские космические корабли, а они падают. 

Нельзя так президентом разбрасываться. То его, понимаешь, в прорубь засунут, то отправят в Сочи к каким-то лидерам. А человек немолодой уже, по прорубям лазать. 

Что, лидеры не могли в Москву сами приехать? Путина им подавай к обеду.

А если надорвется, надёжа наша? В Сочах нынче сырость одна, нечего там делать. 

Помним одного такого, Константин Устинычем звали, который "не приходя в сознание приступил к своим обязанностям". Хороший был руководитель, добрый. И не особо старый чтоб, 73 года всего. Только все хворал, да помер. И этот туда же... К следующим-то выборАм аккурат в возраст войдет.

А.Б.  



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Всего комментариев к статье: 21
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Керченский мост: что-то пошло не так...
Светослав..................................... написал 14.02.2018 00:33
В сети набирают популярность фото, сделанные на участке "Насыпь -- Фарватер" в районе Керченского полуострова, на которых отчетливо видно: металлические пролеты моста перекошены и по высоте уже разъехались на 1 метр, а по длине -- на 2 метра. И это при условии, шо не все еще нагружено.
.
Вошьдь теперь обязан поставить сумрачному русскому гению нанозадачу по срочнейшему изобретению автомобилей и поездов, которые смогут перепрыгивать на ходу внезапно возникающие надолбы и ямы.
.
з.ы. А ведь ученые говорили, шо в тех краях нельзя ничего строить, говорили, говорили... ))
.
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(без названия)
комета написал 14.02.2018 00:07
на россии нет капитализма и частной собственности
и никогда не было. на россии каждый - слуга и раб царя
и царь волен казнить или миловать любого
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Re:
Рокс написал 13.02.2018 23:41
Севастополь гудит: происходит что-то невероятное - Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) подал против владельцев домов и участков три тысячи восемьсот исков, суды идут чуть ли не круглосуточно. В большинстве случаев решение принимается как под копирку: землю изъять без всяких извинений и компенсаций. Даже и не знаю, кого в данном случае больше жаль: россиян с материка, которые рванули сюда, вдохновившись тем, что Крым - наш? Или всех нас: мы же 30 лет кормили себя сказками о капитализме, при котором частная собственность будто бы неприкосновенна, стали частными собственниками сами, и нате вам
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(без названия)
да пох! написал 13.02.2018 22:10
пластиковую рожу подтягивает перед выборами
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(без названия)
Пусть поживет написал 13.02.2018 21:13
Пусть живет подольше, чтобы отправить его вместе с буржуями-паразитами на нары в колонию ГУЛАГ для перевоспитания.
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Re: Тупее хохла = бильярдный шар! ( Пословицы и Поговорки С.А.1965г. -НЕТ! Бильярдный шар- УМНЕЕ!!!!
Что это? написал 13.02.2018 21:00
Видим это двум скаклопроституткам Диме и Свете!
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(без названия)
Виктор + написал 13.02.2018 20:49
Главное, чтобы до плохого не дошло. А то придется ксюшку президентом делать.
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(без названия)
7)))) написал 13.02.2018 20:40
Приходит конец Гадине.
И это очень хорошо.
Подохнет Путин - подохнет и его банда.
Сегодня главное не упустить возможность совершить Революцию.
Только Революция против путинской тирании может помочь России.
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(без названия)
правофланговый написал 13.02.2018 20:35
Аденауэр до 86 лет был канцлером. Очень плохие отношения у Западной Германии с СССР были при нем Только при Брежневе-Вилли Брандте нормализовались относительно в начале 70-х. ...Да Аденауэр запретил куммунистическую партию в 1956 году, ввел запреты на профессию для коммунистов но Западную Германию поднял. Пу тинь более умело - просто "растворил". Да террора как в первые годы Пиночета нетуЮ когда достаточно было назвать неопнравившегося тебе человека "Марксистом" и в тюрому с жуткими пытками с изувечиванием. En pueblo unido hamas sera vencido Venceremos!! не знаю тянет ли Игорь Тальков на замученного пиночетовскими карателями прогрессивного латиноамерканского певца Виктора Хара. НО Пиночет не лез в личную жизнь, бизнесы не отбирол, он маньячно преследовал коммунистов социалистов и даже левых либералов, и даже "левых христианских демкоатов", просто случайно подозреваемых в малейшей симпатии к левым любого оттенка, во всем видя коммунистическую угрозу. Много погубил народу замучил Но бизесов не отбирал!"!!!!Не знаешь что хуже. Чилийский народ ему воздал, умер находясь под следствием...Хотя сам был верующим...Бог с Альенде а не с Пиночетом...
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Re: К следующим-то выборАм аккурат в возраст войдет.
Тень написал 13.02.2018 19:59
"...ну если чел он умный..." - если ключевое слово
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К следующим-то выборАм аккурат в возраст войдет.
а может уже план есть написал 13.02.2018 19:50
RE - К следующим-то выборам аккурат в возраст войдет.
Ну если чел он умный - то эти выборы проиграет - затем тихо слиняет - сделает пластику - и доживет лет до 93 где-то в латинской америке...
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Что характерно...
Тов. Тамсямский написал 13.02.2018 19:28
"Будет Путин - будет Россия!" - нет, ну правда, разве не гениально? Наш ВВП разом превзошел двух великих монархов мировой истории, соединив в одном лице Людовика ХIV ("Государство - это я!") c Людовиком ХV ("После нас - хоть потоп!")...
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Неужели на галерах подцепил?
Врач-инфекционист написал 13.02.2018 19:19
Не допускаю мысли что это дело тела сожительницы!
Видать охрана давно не мыла галеры!Жаль Россию!
"Что же будет завтра с ней и с нами?" пел когда-то
жидок ШевчУк.
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Путин захворал, но продолжает
Светослав.................................... написал 13.02.2018 19:03
Ясен день, шо захворал. После такой феерической плюхи в Сирии от США у любого ботокс на нижние полужопия мозга съедет ))
.
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а может он...
Тень написал 13.02.2018 18:59
слушает анонсированный надысь доклад Анастасии Вашукевич (Рыбка)
Вот такая многоходовочка...
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(без названия)
порафофланговый написал 13.02.2018 18:44
Путину сейчас акуурат столько же сКолько Ельцину было в июне 1996 года, буквально. Не хочу желать смерти не по человечески ну а выздоровления тоже както неохота. Если голос сел или ларингит или воспаление легких. Все равно надо "постельный режим". А Черннеко даа как раз 13 февраля 1984 года, ровно 34 года назад кстати говря стал на 13 месяцев генсеком. Его и назначили как временную фигуру. Но все равно период Черненко запомнился - СССР бойктировал олимпиад84 в Лос Анжелесе, оъявлкено о реформе советской школы, в СССР вернулась дочь Сталина Светалана Аллилуева, восстановление в КПСС Вячеслава Молотова, в Монголии не без участия КГБ отстранен являвшийся несколько десятилетий лидером Цэдэнбал, умер министр обороны СССР маршал Устинов. Кстати когда умер Черненко, чазов тут же позвонил Горбачеву. Хотя например на траурном митинге во время похорон Дмитрия Устинова 24 декабря 1984 слово держал Григорий Романов. Недаром Горбачев его первого снял, буквально 3 месяца спустя после поучения поста генсека.
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А вдруг подохнет? И что тогда? Кто станет первым? Что будет дальше? Как будем жить?
Лунаход.. написал 13.02.2018 18:27
Посмотрим на ситуацию в России не предвзятым взглядом.
Экономическая и социальная катастрофа налицо.
Но это все цветочки.
Общественные отношения в области равноправия и материального расслоения настолько обострены, что все снова идет к полномасштабному возобновлению Гражданской войны.
Быдломасса хоть и остается внешне - ленивым и пьяным стадом, однако постепенно становится совсем другим, не таким как прежде.
Более того, оно уже стало другим!
Мало того что "очень информированным" (так как круглосуточно подключено к интернету и может наслаждаться порнухой) но еще и - требовательным к своей персоне (подавай полные полки магазинов(!) и всякое разное бухло), а также - невероятно чванливым (хамство и скотство на дорогах, и не только, лучшее тому подтверждение).
А значит, не смотря на внешнюю поддержку путинского режима, все (внутри себя) вполне уже готовы похоронить этот самый режим.
(Ну или по крайней мере не мешать его ликвидации).
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(без названия)
Рудольф написал 13.02.2018 18:17

Надеюсь, мы будем настолько человечны, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления!
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Ну даст Бог может и подохнет
Оптимист-разведчик написал 13.02.2018 18:12
Было бы очень хорошо если бы Путин сейчас сдох, именно в этот исторический период.
Это было бы хорошо и по политическим причинам, а также и по экономической направленности.
Конечно чекисты попытаются найти другого вождя из своих рядов, но дело в том, что у них, у чекистов, фактически нет никакого временного запаса.
Сейчас КГБ находится фактически в цейтноте.
И все это потому, что комитетчики сами уничтожили свою экономику, а все деньги от продажи нефти, а это 6 триллионов долларов, вывезли на Запад.
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Все логично
Оле написал 13.02.2018 17:57
Искупался президент в проруби. Простудился, заболел. Чего тут не понять?
В Сочи слетал, вернулся в Москву. Там тепло и сыро. В Москве мороз.
Дома надо сидеть, а не в проруби купаться, если здоровье слабовато.
Возраст уже надо учитывать.
А если он и правда? То, что не будет России без Путина?!
Как жить то будем, где?
Беречь надо Россию.
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