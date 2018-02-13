Путин захворал, но продолжает

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина. Накануне он уже сообщал, что российский лидер заболел, но на рабочем графике это не отразится. "Простудился, но продолжает работать", — сказал Песков.
И правда, в понедельник президент встретился с финалистами конкурса "Лидеры России" в Сочи. Во время открытия мероприятия Путин извинился, что говорит тихо. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", — сказал глава государства.
Сегодня Песков заявил, что никаких серьезных заболеваний у Путина нет.
"В общем, график продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента — сами слышали. Ну, зима, сами понимаете", — добавил пресс-секретарь.
Он также сообщил, что на среду у главы государства запланировано еще несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, так как нужно доработать некоторые материалы.
Кроме того, Владимир Путин в среду не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник". Но он встретится с его участниками или в Кремле, или в Ново-Огарево.
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Я вот думаю, а на хрена президенту вообще нужен этот форум "Наставник"? Или совещание по микроэлектронике... У нас что, микроэлектроника где-то есть? Или это про закупки китайской, которую ставят на российские космические корабли, а они падают.
Нельзя так президентом разбрасываться. То его, понимаешь, в прорубь засунут, то отправят в Сочи к каким-то лидерам. А человек немолодой уже, по прорубям лазать.
Что, лидеры не могли в Москву сами приехать? Путина им подавай к обеду.
А если надорвется, надёжа наша? В Сочах нынче сырость одна, нечего там делать.
Помним одного такого, Константин Устинычем звали, который "не приходя в сознание приступил к своим обязанностям". Хороший был руководитель, добрый. И не особо старый чтоб, 73 года всего. Только все хворал, да помер. И этот туда же... К следующим-то выборАм аккурат в возраст войдет.
А.Б.
Светослав..................................... написал 14.02.2018 00:33
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Вошьдь теперь обязан поставить сумрачному русскому гению нанозадачу по срочнейшему изобретению автомобилей и поездов, которые смогут перепрыгивать на ходу внезапно возникающие надолбы и ямы.
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з.ы. А ведь ученые говорили, шо в тех краях нельзя ничего строить, говорили, говорили... ))
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комета написал 14.02.2018 00:07
и никогда не было. на россии каждый - слуга и раб царя
и царь волен казнить или миловать любого
Рокс написал 13.02.2018 23:41
да пох! написал 13.02.2018 22:10
Пусть поживет написал 13.02.2018 21:13
Что это? написал 13.02.2018 21:00
Виктор + написал 13.02.2018 20:49
7)))) написал 13.02.2018 20:40
И это очень хорошо.
Подохнет Путин - подохнет и его банда.
Сегодня главное не упустить возможность совершить Революцию.
Только Революция против путинской тирании может помочь России.
правофланговый написал 13.02.2018 20:35
Тень написал 13.02.2018 19:59
а может уже план есть написал 13.02.2018 19:50
Ну если чел он умный - то эти выборы проиграет - затем тихо слиняет - сделает пластику - и доживет лет до 93 где-то в латинской америке...
Тов. Тамсямский написал 13.02.2018 19:28
Врач-инфекционист написал 13.02.2018 19:19
Видать охрана давно не мыла галеры!Жаль Россию!
"Что же будет завтра с ней и с нами?" пел когда-то
жидок ШевчУк.
Светослав.................................... написал 13.02.2018 19:03
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Тень написал 13.02.2018 18:59
Вот такая многоходовочка...
порафофланговый написал 13.02.2018 18:44
Лунаход.. написал 13.02.2018 18:27
Экономическая и социальная катастрофа налицо.
Но это все цветочки.
Общественные отношения в области равноправия и материального расслоения настолько обострены, что все снова идет к полномасштабному возобновлению Гражданской войны.
Быдломасса хоть и остается внешне - ленивым и пьяным стадом, однако постепенно становится совсем другим, не таким как прежде.
Более того, оно уже стало другим!
Мало того что "очень информированным" (так как круглосуточно подключено к интернету и может наслаждаться порнухой) но еще и - требовательным к своей персоне (подавай полные полки магазинов(!) и всякое разное бухло), а также - невероятно чванливым (хамство и скотство на дорогах, и не только, лучшее тому подтверждение).
А значит, не смотря на внешнюю поддержку путинского режима, все (внутри себя) вполне уже готовы похоронить этот самый режим.
(Ну или по крайней мере не мешать его ликвидации).
Рудольф написал 13.02.2018 18:17
Надеюсь, мы будем настолько человечны, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления!
Оптимист-разведчик написал 13.02.2018 18:12
Это было бы хорошо и по политическим причинам, а также и по экономической направленности.
Конечно чекисты попытаются найти другого вождя из своих рядов, но дело в том, что у них, у чекистов, фактически нет никакого временного запаса.
Сейчас КГБ находится фактически в цейтноте.
И все это потому, что комитетчики сами уничтожили свою экономику, а все деньги от продажи нефти, а это 6 триллионов долларов, вывезли на Запад.
Оле написал 13.02.2018 17:57
В Сочи слетал, вернулся в Москву. Там тепло и сыро. В Москве мороз.
Дома надо сидеть, а не в проруби купаться, если здоровье слабовато.
Возраст уже надо учитывать.
А если он и правда? То, что не будет России без Путина?!
Как жить то будем, где?
Беречь надо Россию.