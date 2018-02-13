Путин захворал, но продолжает

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина. Накануне он уже сообщал, что российский лидер заболел, но на рабочем графике это не отразится. "Простудился, но продолжает работать", — сказал Песков.

И правда, в понедельник президент встретился с финалистами конкурса "Лидеры России" в Сочи. Во время открытия мероприятия Путин извинился, что говорит тихо. "Я прошу прощения, голос немножко подсел", — сказал глава государства.

Сегодня Песков заявил, что никаких серьезных заболеваний у Путина нет.

"В общем, график продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента — сами слышали. Ну, зима, сами понимаете", — добавил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что на среду у главы государства запланировано еще несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, так как нужно доработать некоторые материалы.

Кроме того, Владимир Путин в среду не поедет на ВДНХ, где проходит форум "Наставник". Но он встретится с его участниками или в Кремле, или в Ново-Огарево.

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Я вот думаю, а на хрена президенту вообще нужен этот форум "Наставник"? Или совещание по микроэлектронике... У нас что, микроэлектроника где-то есть? Или это про закупки китайской, которую ставят на российские космические корабли, а они падают.

Нельзя так президентом разбрасываться. То его, понимаешь, в прорубь засунут, то отправят в Сочи к каким-то лидерам. А человек немолодой уже, по прорубям лазать.

Что, лидеры не могли в Москву сами приехать? Путина им подавай к обеду.

А если надорвется, надёжа наша? В Сочах нынче сырость одна, нечего там делать.

Помним одного такого, Константин Устинычем звали, который "не приходя в сознание приступил к своим обязанностям". Хороший был руководитель, добрый. И не особо старый чтоб, 73 года всего. Только все хворал, да помер. И этот туда же... К следующим-то выборАм аккурат в возраст войдет.

А.Б.