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Московский листок

Иностранные компании начали пересматривать контракты с российскими партнерами из-за "кремлевского списка"

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 0

Иностранные компании начали пересматривать контракты с российскими партнерами из-за "кремлевского списка"

Международные корпорации после публикации Минфином США "кремлевского доклада" стали требовать от своих российских контрагентов внесение в договор пункта о санкционных рисках, сообщает RNS со ссылкой на представителей юридических фирм.

"Мне известна практика включения в договоры санкционной оговорки, то есть пункта о санкционных рисках. Относительно "кремлевского доклада" смысл оговорки заключается в том, что сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если узнает, что контрагент указан в "кремлевском докладе", - рассказал изданию партнер санкт-петербургского офиса международной юридической фирмы Dentons Артем Жаворонков.

По словам управляющего партнера Tomashevskaya & Partners Жанны Томашевской, компании просят добавить в договор заверения, связанные с отсутствием у контрагента каких-либо санкционных рисков. "После "кремлёвского доклада" видим новую волну антисанкционных гарантий. Законодательство по санкциям непростое и контрагенты не всегда готовы разбираться в деталях, поэтому они могут просить заверения в отношении того, что контрагент не состоит в кремлёвском списке", - отмечает эксперт.

По ее словам, включение такого пункта в договор как правило требуют иностранные компании, работающие на российском рынке.

"В первую очередь это европейские и американские компании, особенно из сферы IT-разработок. Требования о включении пункта о санкционных рисках часто поступают в отношении российских компаний из банковского и энергетического секторов", — сказал юрист.

Попытки введения новой договорной практики после публикации "кремлевского доклада" подтвердили и представители бизнеса.

"Встречается такое, вводятся оговорки, в том числе предусматривающие возможность расторжения договора по таким основаниям (включение в "кремлевский доклад"), но не массово. В основном, это касается взаимоотношений с зарубежными контрагентами", — сказал источник в одной из промышленных компаний.

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанного в августе прошлого года президентом США Дональдом Трампом.

Документ поделен на четыре части – "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры", "Олигархи". В список попали 114 крупных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 олигархов.

Самым высокопоставленным лицом из фигурантов списка оказался премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе также упомянуты министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В список попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмиртий Песков, Громов, советники президента РФ Клименко и Глазьев. Также в перечне - Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин, Бортников, глава СПЧ Михаил Федотов, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В "кремлевский доклад" попали глава "Новатэка" Леонид Михельсон, экс-глава "Россетей" Олег Бударгин, глава Росатома, "Интер РАО" Борис Ковальчук, "Русгидро" Николай Шульгинов, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, Дерипаска, руководители РЖД, ОАК и "Аэрофлота", глава Ростеха Чемезов и глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Лукойла" Вагит Алекперов основной акционер СУЭК и "Еврохима" Мельниченко, а также Вексельберг, глава "Яндекса" Аркадий Волож и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер.

В раздел "Олигархи" попали, в частности, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Петр Авен, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков.

 



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