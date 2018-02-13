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Московский листок

Минтранс предложил сбивать беспилотники за полеты без разрешения

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 2

Минтранс предложил сбивать беспилотники за полеты без разрешения

Минтранс РФ предлагает сбивать беспилотники, летающие без соответствующего разрешения. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены", - указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект направлен на предотвращение угрозы "применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий".

Полномочиями по контролю за соблюдением правил использования воздушного пространства предлагается наделить МВД. Выявлять беспилотники-нарушители, по замыслу авторов законопроекта, должна Росгвардия.

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. В силу эта инициатива, как полагают в министерстве, в случае одобрения должна будет вступить в феврале 2019 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Правосеки аля-рюс.
Грядущее написал 13.02.2018 22:19
Некие ублюдки скрылись за балаклавой "Минтранс".
Фамилии,имена и отчества придумавших,одобривших и поставивших подписи под проектом-в студию!
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Ну,а что
Пенсионер написал 13.02.2018 20:28
Интересно, кто их сбивать то будет, россгвардия из ПМ или калашей, надо какие то зенитки придумывать
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