Минтранс предложил сбивать беспилотники за полеты без разрешения

Минтранс РФ предлагает сбивать беспилотники, летающие без соответствующего разрешения. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены", - указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект направлен на предотвращение угрозы "применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий".

Полномочиями по контролю за соблюдением правил использования воздушного пространства предлагается наделить МВД. Выявлять беспилотники-нарушители, по замыслу авторов законопроекта, должна Росгвардия.

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. В силу эта инициатива, как полагают в министерстве, в случае одобрения должна будет вступить в феврале 2019 года.