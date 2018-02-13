Bloomberg сообщил о гибели 200 русских наемников в Сирии

В результате авиаудара коалиции во главе с США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли от 100 до 200 российских наемников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российские и американские источники.

По словам двух российских источников агентства, всего погибли около 200 человек, сражающихся на стороне сирийского правительства, большинство из них – российские наемники. В свою очередь неназванный американский чиновник утверждает, что в результате бомбежки погибли около 100 человек, еще 200-300 получили ранения.

По словам одного из командиров наемников, число погибших россиян уже в пять раз превышает официальные данные о потерях России за все время операции в Сирии (более 40 человек). При этом он отметил, что в настоящее время несколько десятков наемников находятся в военных госпиталях в Москве и Петербурге.

Агентство уточняет, что погибшие и раненые - в основном граждане Украины и России, воевавшие на стороне президента Сирии Башара Асада.

Ранее о жертвах со стороны российских наемников сообщил телеканал CBS. В свою очередь группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала писок погибших россиян. По их данным это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда и все они были бойцами "ЧВК Вагнера".

Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники заявил, под удар американской авиации в сирийской провинции Идлиб попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». По сведениям Стрелкова, одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". По его данным, жертвами атаки стали по меньшей мере сто человек. "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.

Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сегодня заявил, что не располагает информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими России, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии.