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Московский листок

Bloomberg сообщил о гибели 200 русских наемников в Сирии

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 1

Bloomberg сообщил о гибели 200 русских наемников в Сирии

В результате авиаудара коалиции во главе с США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли от 100 до 200 российских наемников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российские и американские источники.

По словам двух российских источников агентства, всего погибли около 200 человек, сражающихся на стороне сирийского правительства, большинство из них – российские наемники. В свою очередь неназванный американский чиновник утверждает, что в результате бомбежки погибли около 100 человек, еще 200-300 получили ранения.

По словам одного из командиров наемников, число погибших россиян уже в пять раз превышает официальные данные о потерях России за все время операции в Сирии (более 40 человек). При этом он отметил, что в настоящее время несколько десятков наемников находятся в военных госпиталях в Москве и Петербурге.

Агентство уточняет, что погибшие и раненые - в основном граждане Украины и России, воевавшие на стороне президента Сирии Башара Асада.

Ранее о жертвах со стороны российских наемников сообщил телеканал CBS. В свою очередь группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала писок погибших россиян. По их данным это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда и все они были бойцами "ЧВК Вагнера".

Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники заявил, под удар американской авиации в сирийской провинции Идлиб попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». По сведениям Стрелкова, одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". По его данным, жертвами атаки стали по меньшей мере сто человек. "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.

Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сегодня заявил, что не располагает информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими России, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Хишимская мясорубка: iх там уже около 600 рыл нет
Светослав..................................... написал 14.02.2018 00:31
М.Полынков,
Вербовщик боевиков, боевик лугандонского обдрочения, погоняло "Хрусталик":
.
Сходил я в госпиталь, проведал одного из выживших в той мясорубке под Хишимом.
.
Что я могу сказать, если вкратце. Цифры про 600 двухсотых это не миф. Было три штурмовых отряда в среднем по 300 человек из россиян и дончан. Плюс артдивизион и бронегруппа [порядка 10 танков и 30 ББМ].
.
Я конечно делал запись на диктофон минут на сорок. Но чтобы не палить парня, дам все в расшифровке. Откровенно говоря, из-за такой активной пропаганде противоположного мнения, я уже и сам начал сомневаться в правдивости случившегося. И сейчас, я убедился в том, что вся первая появившаяся информация чистая правда. И откровенно говоря, мне без разницы поверят мне или нет. Те кто меня лично знают, знают так же и то, что я не способен на подлог. А остальные... если есть действительно желание знать правду, пусть навестит один из трех госпиталей и пообщаются с ранеными. Их очень много. В вишневского, некоторые даже в коридоре лежат.
.
И дорогие мои сограждане, сейчас действительно наступил момент истины. Обращайте внимание на тех, кто говорит, что все что произошло под Хишимом это ложь и провокация.
.
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