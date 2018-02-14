Когда же Центризбирком станет независимым от Путина?

Журналистское обращение

к главе Центризбиркома РФ

Э.А.Памфиловой

Уважаемая Элла Александровна!

У журналистского сообщества уже стало доброй традицией обращаться к Вам по наболевшим вопросам и получать разъяснения.

Думается, благодаря нашим совместным усилиями Администрация президента уже не пытается рулить президентскими и парламентскими выборами, как она это делала раньше нагло и цинично.

Ей это просто запрещено законом, Конституцией и принципом разделения властей.

Правда, мы не можем сказать, что ответы секретаря ЦИКа М.Гришиной на журналистике обращения нас полностью удовлетворяют, но это и естественно.

За 15 лет «сурковщина» и «чуровщина» настолько пропитали все поры избирательного механизма, что избавиться от них не так-то просто.

Не оправдались надежды людей на возвращение в избирательном бюллетене графы «против всех» и порога явки. Очевидно, это задача будущих поколений.

Мы видели 12 января по ТВ, как Вы вручили удостоверение кандидата в президенты директору «совхоза им.Ленина» П.Грудинину. И даже удостоились от него благодарственного поцелуя в правую щеку. Это хорошо. Это по-джентльменски.

А 6 февраля СМИ сообщили, что удостоверение кандидата в президенты вручено Владимиру Путину. Однако сам он для столь ответственной процедуры по неизвестной причине не явился и в правую щеку Вас не целовал.

Как сообщил его пресс-секретарь Д.Песков, «удостоверение ему будет передано». И тогда два вопроса, Элла Александровна:

- разве закон допускает заочное вручение удостоверений кандидатам в президенты?

- разве они не обязаны на ваших глазах расписаться в их получении?

Страна не видела вручение Владимиру Владимировичу удостоверения кандидата в президенты и потому не может считать его таковым. «Моральному разложенцу и коррупционеру Пескову» (ФБК) мы попросту не верим.

Пока же очень многие читатели и пользователи соцсетей пришли к единодушному мнению.

Отказавшись по неизвестной причине придти в ЦИК за столь важным документом, г-н Путин проявил барское пренебрежение к 110 млн. зарегистрированных избирателей. А по большому счету - ко всей России.

Согласно фотографиям в СМИ, удостоверение кандидата в президенты на имя В.В.Путина от 6 февраля заверено Вашей подписью.

И снова все тот же треклятый вопрос, на который мы уже два года не можем получить ответа. Как Вы сами знаете, Центризбирком РФ неконституционен.

Его нет в Конституции РФ, и она не наделила его правом и полномочиями по проведению президентских и парламентских выборов. Следовательно, все проводимые под эгидой ЦИКа выборы неконституционны.

Так же это, Элла Александровна, или как-то иначе? Как быть с этой коллизией?

Вашей должности главы ЦИКа в Основном законе страны нет. Так насколько, спрашивают люди, легитимна Ваша подпись в удостоверениях кандидатов в президенты?

На их, может быть, непросвещенный взгляд, и Ваши подписи в этих «корочках» нелегитимны, и сами эти документы нелегитимны и потому сами кандидаты нелегитимны тоже.

С нетерпением ждем, что Вы развеете сомнения миллионов граждан, чьи мнения мы выражаем и от чьего имени задаем «проклятые вопросы».

И еще об одной деликатности. Как известно, Центризбирком является структурным подразделением Администрации президента. Чиновники ЦИКа получают от нее зарплату, премии, квартиры, ЦКБ, путевки, прочие льготы и привилегии.

То есть в народе говорят: «ЦИК полностью починен Путину и никогда против его воли не пойдет».

Как бы, действительно, сделать ЦИК независимым ни от какой власти, в том числе и президентской?

Нам сегодня объясняют: президент болен и потому до конца недели отменил все мероприятия.

Не представляем, как может заболеть «простудой» глава государства, окруженный лучшими врачами страны. Он же, наверно, не экономит на лекарствах, как миллионы людей и, в первую очередь, пенсионеры с их ежемесячными «доходами» в 8-10 тыс. руб.

Но если состояние здоровья главы государства таково, что он не мог придти за «корочками» кандидата в президенты, то ведь надо что-то делать.

Мы с вами состояли в КПСС и знаем, что бывает, когда страной начинают руководить буквально из реанимационного отделения или из больничной палаты.

Избранный генсеком ЦК КПСС 12 ноября 1982 г. очень больной Ю.Андропов проработал на этом посту до своей кончины всего 15 месяцев.

13 февраля 1984 г. его место занял тоже очень больной К.Черненко, который ушел из жизни через 13 месяцев.

Мы все желаем скорейшего выздоровления нашему бессменному лидеру. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы, если это возможно, о состоянии его здоровья рассказывал не «моральный разложенец и коррупционер Песков» (ФБК), которому веры нет ни на грош. А, как минимум, лечащий врач.

Хорошие известия поднимут обществу настроение и очень многих побудят правильно проголосовать 18 марта.

А пока, уважаемая Элла Александровна, реплики раздаются уже такие: «А зачем голосовать за старого и больного»?

С наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко