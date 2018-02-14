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Московский листок

Навальный намерен судиться за свое право говорить и показывать

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 11

навальный приходько
Навальный намерен судиться за свое право говорить и показывать

Навальный направил иск в Таганский районный суд Москвы, в иске указано, что обнародование информации о публичной фигуре является общественно значимым и такие сведения можно распространять без согласия гражданина. Информация, приведенная ФБК, была взята из открытых источников. Цель публикации ФБК — «раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации», говорится в исковом заявлении.

Навальный требует признать незаконными действия Роскомнадзора, который внес в реестр запрещенной информации страницы из его блога. Напомним, там опубликован видеоролик Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором вице-премьера России Сергея Приходько обвиняют в «коррупционных связях» с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Znak.com обратился в Таганский суд Москвы с просьбой признать незаконным решение Роскомнадзора. Тот ранее, 10 февраля, внес публикацию Znak.com о расследовании Навального по поводу Дерипаски и Насти Рыбки в реестр запрещенной информации. Znak.com получил предписание об удалении информации и выполнил его, чтобы не подвергнуться блокировке, однако теперь издание оспаривает действия надзорного органа в суде.

***

Есть вещи, которые требуют максимальной общественной поддержки, независимо от того, кто и зачем эти вещи делает. Мне ни в хрен не уперся такой президент, как Леша Навальный, но мне и нынешний не уперся в то же место. Я вообще принципиальный противник президентской власти, если что.

Но расследование Навального - это важнейшая вещь, кто бы и из каких соображений за ней не стоял. 

Расследование Навального - это не только бритые яйца олигарха и привокзальные "царицы савские", оказывающие элитные услуги "под хвост".

Это приговор всей системе власти, всей президентской вертикали - ведь Приходько и Дерипаска, возможно, лучшие ее представители! А каковы же худшие?

Эпоха "национальных лидеров" осталась в прошлом веке. Нам от нее в наследство - только сильно протухшее белье. И расследование Навального - это важнейшее доказательство тупика, в котором мы оказались с этими лидерами и всей их "подхвостной" вертикалью.

Роскомнадзор - это на самом деле мелкая конторка по охране столь же мелких интересов хозяев страны. Крупные интересы защищают ФСБ, прокуратура, Росгвардия и тому подобные. А вот мелкие - ну там что-то не то в сеть утекло - это ведомство господина Жарова, не сильно крупного, но тоже крайне неполезного гражданина. Вдумаемся: его задача - не дать нам узнать правду. Мы ее, кстати, все равно знаем. Это действительно фиговый листок - кстати, меня еще в детстве терзало любопытство, что делается с этим листком на причинном месте, когда мимо пробегает обнаженая наяда?

В общем, Роскомнадзор подобен фиговому листку на бритых яйцах отцов Отечества. 

А чем при них является Таганский суд, мы вскорости узнаем.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
брэд написал 14.02.2018 12:49
Было бы о чем говорить: навальный.
Если у него все такие расследования, то таких расследований - в каждой бульварной газетке о знаменитостях.
В 1990-е и посерьезнее газеты были, например, "Совершенно секретно".
Были да сплыли.
Навальный берет какие-то факты из бульварной прессы и добавляет к ним, что это типа коррупция. Прокатился на яхте - коррупция, снял проститутку - коррупция, купил кроссовки - коррупция и т. д.
Как можно обращать внимание на Навального?
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(без названия)
Аднабабкаусцалась написал 14.02.2018 12:42
Браво ребята.Кое-кто уже составил себе точку зрения,и перемога-невозможна в принципе.Трудно себя представить в виде залошаренного.Особенно когда носом в го-вно сунут. Это дешевый спектакль-разводка чепушил офисных,диванных ихспертофф,и прочей целевой аудитории долпоЁпов.
Преследует две цели-первая,это дележ мест у корыта,репетиция подковерная- уступи-по хорошему.Шум-гам- для вас.Это цель- вторая.Репетиция "норотного гнева".Вас- "репетируют." Заодно- лаве.
Минуса поперли.Это к "праведному возмущению".Как же! тока себе мыслю построил,нащщот слому-режиму начал себе эту мыслю "думать",и на тебе пришел какой фуцман,и все раздел наоборот.А какая мысля была! Умная!
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(без названия)
Аднабабкапранюхала написал 14.02.2018 10:27
Так,Леша.Твой выход.
-Что делаю?
В суд подаешь.Типо-супротив Комунадзора.Ажиотажненько так. Со вкусом.Типо на режим замахнулся.Понял?Типо на Самого.
-Понял ,чего тут понимать.Суть происходящего? Мне,для личного пользования.
Схема проста,тебе ж объясняли.
1.Шкандал.Сынатор-пляти-лавендос-олихарх.Говн-на вентилятор.Интернет-наш.Шторм подняли.Ажиотаж.
2.Суд.Эскимосский.Запрещено.Гаварит и паказывает...с медвежьего угла.Комунадзор.Исполнил.Обязанности.Опять нах,ажиотаж,на вентиль-гов-но.
3.Подаешь...в суд-на-суд...Хватит ржать,Леша.Не быкуй.
Норот в ахуе.Норот забыл про демократию. Пусть возьмет посмотрит.Может даже понюхает. Даже лизнет на вкус.Экран тилявизера.Заодно протрет потом от слюней,тряпочкой.
4.Пока сами не знаем.Возможно- даже дадим тебе выиграть,суд-на-суд.Не регочи,пля,проглотят.Умник.Прочешем инет,что-там,как-там.Пока чес идет-дня два,примерно,не бухай.Рожа твоя понадобится.Засветить тебя надо,по ящику.Речь типо,чепушилы это любят.Не знаю. Не мой сектор.
-Ну а я то что? Это все без меня.
Чтоб ты знал,и нигде не ляпнул.Координация телодвижений.Фрикции.Не ржи. Мы делаем-ты знаешь.Консенсус.Одобряешь?
-Можно подумать-нет.
Правильно.Бабок ввалено на тебя,немеряно,я тебя первый удушу если что.Как Отелла- Дездемону.
-O"Кэй.
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(без названия)
User1 написал 14.02.2018 09:35
Не придуман еще мой мир,
Оттого голова легка.
Нет звезды еще в небе и
Нет закона пока.
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Скучно, девочки
Радар написал 14.02.2018 09:08
Мы вот с Лешей сочинили для народа ноту ТАСС,
Тут примчались санитары и зафиксировали нас.
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Скучно, девочки
Радар написал 14.02.2018 08:39
Зря наделали скандала, Вот Навальный он каков?
Настоящих умных мало, вот и нету вожаков.
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поэт мухин юрай хип
мутабор написал 14.02.2018 08:36
Олигархи спорили на яхте-
У рыбищ пиизда с ведро?
Проверяли, поверяли, испытали,-
И поняли - оказалося с ведро.
И кому бюджет поопиздить
Порешали заоодно!
.
Леха с леса испросил
Из ведра немношко-
И тот час летит-
Суда фиговый листок
И ххуев лукошко.
.
Ешьте пейте гаспада
Обьеебете как всегда.
.
На горе стоит статуя
Статуя правосудия
У статуи вместо ххуя
Бумаженцэя присунута
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однако
старче написал 14.02.2018 08:23
З.А.Е.Б.Л.О это уже все,остановите я сойду.
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 14.02.2018 07:57
А Таганский суд является тем же самым охранителем власти, вот увидите Анатолий.
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Скучно, девочки
Радар написал 14.02.2018 06:57
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Навальный намерен судиться за свое право
и правильно сделает написал 14.02.2018 04:33
Навальный намерен судиться за свое право говорить и показывать - и правильно сделает!
эта власть совсем распустилась ! Где хотя-бы элементарная свобода слова и личности ?!
иначе это просто уже скатывается к фашизму
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