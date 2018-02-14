Навальный намерен судиться за свое право говорить и показывать

Навальный направил иск в Таганский районный суд Москвы, в иске указано, что обнародование информации о публичной фигуре является общественно значимым и такие сведения можно распространять без согласия гражданина. Информация, приведенная ФБК, была взята из открытых источников. Цель публикации ФБК — «раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации», говорится в исковом заявлении.

Навальный требует признать незаконными действия Роскомнадзора, который внес в реестр запрещенной информации страницы из его блога. Напомним, там опубликован видеоролик Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором вице-премьера России Сергея Приходько обвиняют в «коррупционных связях» с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Znak.com обратился в Таганский суд Москвы с просьбой признать незаконным решение Роскомнадзора. Тот ранее, 10 февраля, внес публикацию Znak.com о расследовании Навального по поводу Дерипаски и Насти Рыбки в реестр запрещенной информации. Znak.com получил предписание об удалении информации и выполнил его, чтобы не подвергнуться блокировке, однако теперь издание оспаривает действия надзорного органа в суде.

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Есть вещи, которые требуют максимальной общественной поддержки, независимо от того, кто и зачем эти вещи делает. Мне ни в хрен не уперся такой президент, как Леша Навальный, но мне и нынешний не уперся в то же место. Я вообще принципиальный противник президентской власти, если что.

Но расследование Навального - это важнейшая вещь, кто бы и из каких соображений за ней не стоял.

Расследование Навального - это не только бритые яйца олигарха и привокзальные "царицы савские", оказывающие элитные услуги "под хвост".

Это приговор всей системе власти, всей президентской вертикали - ведь Приходько и Дерипаска, возможно, лучшие ее представители! А каковы же худшие?

Эпоха "национальных лидеров" осталась в прошлом веке. Нам от нее в наследство - только сильно протухшее белье. И расследование Навального - это важнейшее доказательство тупика, в котором мы оказались с этими лидерами и всей их "подхвостной" вертикалью.

Роскомнадзор - это на самом деле мелкая конторка по охране столь же мелких интересов хозяев страны. Крупные интересы защищают ФСБ, прокуратура, Росгвардия и тому подобные. А вот мелкие - ну там что-то не то в сеть утекло - это ведомство господина Жарова, не сильно крупного, но тоже крайне неполезного гражданина. Вдумаемся: его задача - не дать нам узнать правду. Мы ее, кстати, все равно знаем. Это действительно фиговый листок - кстати, меня еще в детстве терзало любопытство, что делается с этим листком на причинном месте, когда мимо пробегает обнаженая наяда?

В общем, Роскомнадзор подобен фиговому листку на бритых яйцах отцов Отечества.

А чем при них является Таганский суд, мы вскорости узнаем.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск