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Московский листок

Российские наемники в Сирии погибли при попытке захвата нефтяных месторождений

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 13

Российские наемники в Сирии погибли при попытке захвата нефтяных месторождений

Причиной инцидента в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, в результате которого погибли российские наемники из "ЧВК Вагнера", стала попытка местных "крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада", захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов - союзников США, пишет "Коммерсант" со ссылкой на российский военный источник.

По словам собеседника издания, в операции принимали участие проправительственные племенные формирования. Так называемые отряды охотников на ИГИЛ (ISIS Hunters), усиленные бойцами "ЧВК Вагнера", шли во втором эшелоне. Удару американских ВВС и артобстрелу подверглись и те и другие. При этом источник отметил, что российское командование в Сирии не давало санкции на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как "опасная самодеятельность". "Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев", - говорилось в официальном сообщении Минобороны РФ.

Сослуживец нескольких погибших бойцов "ЧВК Вагнера" рассказал изданию, что подвергшийся обстрелу отряд ЧВК, насчитывал порядка 600 человек. Большая часть группы состояла из русскоязычных бойцов. Все они были вооружены стрелковым оружием, а также артиллерией и танками. "Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой", - рассказал он.

К началу боевых действий, по его словам, развернуться в боевом порядке успела только половина отряда. Остальные бойцы ЧВК находились в бронемашинах, которые были выстроены в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения между формированиями, поддерживающими режим Асада, и оппозиционными "Сирийскими демократическими силами".

Издание отмечает, что данные о потерях сильно рознятся. Военный источник издания сообщает об 11 погибших россиянах. Ранее Bloomberg сообщал о гибели от 100 до 200 бойцов "ЧВК Вагнера". Схожую цифру потерь называет и бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники.

По его данным, под удар американской авиации попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». В результате бомбежки одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.

Отметим, ранее газета "Фонтанка" сообщала, что 25% газа и нефти, добытых на отвоеванной у террористов территории Сирии получит компания "Евро Полис", связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Путина.

По данным издания, меморандум о сотрудничестве был заключен во время визита в Россию в декабре 2016 года министра нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганема. Согласно документу, ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять.



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Всего комментариев к статье: 13
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: по ошибке... случайно...
мечтателям написал 14.02.2018 12:45
bn ,а ты попробуй!Хотелка твоя еще не выросла.Так что подотри слюни и вытри попу,ударник ты наш.
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(без названия)
грымнаш написал 14.02.2018 12:22
так и им надо ни одного руснявого скота не жалко.
спасибо американцам и курдам.
чем больше уничтоженного русского быдла тем лучше.
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по ошибке... случайно...
bn написал 14.02.2018 12:16
Ну а если по ошибке или случайно неизвестной силой по силам Израиля, или Запада будет нанесен тоже аналогичный удар?????
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Re: И ведь не жалко ни одного
Светослав...................................... написал 14.02.2018 12:04
Итоги подведем
Альзо. В результате заваренной путькиным халдеем Пригожиным кровавой каши:
-- 215+ русскiх iхтамнетов из банды Вагнера превратились в опознанные трупы;
-- 100-150 русскiх iхтамнетов превратились в искромсанные куски мяса и были вывезены спецбортами на больничку. Их судьба теперь -- царапать культяпками асфальт в переходах;
-- Еще сотня-полторы русскiх iхтамнетов в виде не поддающихся опознанию "конструкторов" удобряют сирийскую пустыню;
-- Уничтожено около 10 танков и порядка 30 ББМ.
-- Профит от операции -- сплошные убытки.
.
Как это все па-русскi ))
.
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в Афганистане пиндосов ежедневно валят в таком количестве
Дональд Трамп написал 14.02.2018 12:03
Утилизация пиндосов в Афганистане будет продолжена.
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губа не дура...
bn написал 14.02.2018 11:44
....Твою мать, информация непроверенная,ну и даже если погибли,а что вы хотели идет война,а на войне как на войне, и если без лицемерия то Запад нам в Сирии никакой не союзник, и вой на по видимому не так бестолкова как нам хотят втюхать, по анологии с Афганом,задействованы геополитические интересы, Сирия не так и далеко от нас, также за энергоносители, интересы газпрома, интересы оборонных промышленностей,все замешано....Блядь, когда2003году после бомбежек и завоевания Ирака,кстати поддержанной либеральным правительством Путина, Запад лицемерно заявил что следующей целью для превнесения демократии будет Сирия,почему то екнуло....будет война *****.И что странно у Запада как говорят губа не дура, они все почему то несут дэмократию в страны обладающие энергоносителями...и еще им нравится наша Сибирь, крысы заявляют о Европе от Атлантики до Тихого океана...
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что 25% газа и нефти, добытых на отвоеванной у..
бабай написал 14.02.2018 10:50
..только вот "У" у мерисов с полями нефти и газа, под прикрытием. Вот таки дела.
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Re:
Фидель Кастро написал 14.02.2018 10:46
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 10:36
..."Не получится.Придется дать ответ за все."...
+++++++++++++
Кому ответ?Кто этот ответ решится потребовать у окончательно слетевших с катушек пуйла и его подельников?Тупая, трусливая масса долба.йо.бов основное население РФии, ее 99%?Не смешите.
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Re: Обосновывают долгом родине и борьбе с терроризмом?-ВЫ ВСЕ ПАНИКЁРЫ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ СЛУХОВ...
Что это? написал 14.02.2018 10:42
НИЧЕГО БОЛЕЕ.
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Почему распространяется непроверенная информация?
Что это? написал 14.02.2018 10:39
А удаление комментариев противоречит Вашему принципу: "Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно".
Вы критикуете Путина.
А чем Вы лучше его, если даже в такой элементарщине выказываете свою нетерпимость.
Как Вам доверять руководить такой огромной страной?
А то, что вы собираетесь руководить-сомнений нет.
Не даром же годами третесь то в КПРФ, то в около-левой среде, сейчас-в ОКП...Также, всем известно, что после 18-го марта 2018 года, бысто ли, медленно ли, но произойдет смена кураса. Путин уйдет. В этом главная проблема-проблема Путина...чтобы уйти мирно и по-добру,поздорову...
К власти придет -условно назовем его- новый "Совет Народных Коммисаров".
Новый "Красный Проект". Это ж очевидно, ибо иной путь-это смерть, небытие,небытие-России и каждого из нас...
И, вот,в этих условиях, Вы и надеетесь оказаться У РУЛЯ.
Иначе-чего б Вам тереться в около-левых структурах?
Но, идете тем же негодным путем, что и в СССР был, и сейчас- затыкаете рот. Распространяя непроверенную информацию.
Нет, я, конечно, патриот СССР, но считаю затыкание ртов неправильной практикой.
Путин лучшее в СССР -оставил без внимания, чтоб внедрить в новой России, а худшее-взял...
Так же и Вы.
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(без названия)
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 10:36
Погибли десятки,если не сотни граждан России,нанесен гигантский удар по международному престижу России,весь мир обсуждает эту тему!Весь мир.кроме одной страны.Телевизор,радио,газеты.депутаты-молчат.как партизаны.Вечно ничего незнающий пресс-секретарь мычит нечто невразумительное.Верховный Главнокомандующий исчез в неизвестном направлении с непонятным диагнозом. ПУтриоты запихнули языки в одно место.Где ваши вопли о том.что русские своих не бросают?Русские может действительно не бросают,а пУтриотческие рАссеяне?Нет даже воплей киселево-соловьевых о проклятых пиндосах,нанесших удар в спину!Реакция малолетнего ребенка,запихнувшего голову под подушку.Думают отсидеться.Не получится.Придется дать ответ за все.И за наемничество(уголовно наказуемое преступление согласно УК РФ),и за убитых и искалеченных своих сограждан.и за раскопки духовных скреп в песках Пальмиры.И за всяких "Рыбок",и "Чаек",и за домик в швейцарских Альпах,и бунгало на теплых островах.За квартиры.с видом на Темзу и Гудзон,за миллиардеров виолончелистов и поваров,тренеров по дзю-до и партнеров по кооперативу "Озеро".За десятки миллионов нищих жителей страны,за развал заводов и фабрик,за "оптимизации"медицины и образования.Много за что,придется ответить.
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Обосновывают долгом родине и борьбе с терроризмом?
Ю С написал 14.02.2018 10:31
что 25% газа и нефти, добытых на отвоеванной у террористов территории Сирии получит компания "Евро Полис", связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Путина.
-----
Вот так дела. Интерес-то оказывается шкурный. А что СМИ? Благородная борьба с терроризмом, да? А конечности теряют за кошелек Владимира Владимировича?
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(без названия)
Кенролдж написал 14.02.2018 09:46
И ведь не жалко ни одного
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