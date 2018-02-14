Российские наемники в Сирии погибли при попытке захвата нефтяных месторождений

Причиной инцидента в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, в результате которого погибли российские наемники из "ЧВК Вагнера", стала попытка местных "крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада", захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов - союзников США, пишет "Коммерсант" со ссылкой на российский военный источник.

По словам собеседника издания, в операции принимали участие проправительственные племенные формирования. Так называемые отряды охотников на ИГИЛ (ISIS Hunters), усиленные бойцами "ЧВК Вагнера", шли во втором эшелоне. Удару американских ВВС и артобстрелу подверглись и те и другие. При этом источник отметил, что российское командование в Сирии не давало санкции на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как "опасная самодеятельность". "Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев", - говорилось в официальном сообщении Минобороны РФ.

Сослуживец нескольких погибших бойцов "ЧВК Вагнера" рассказал изданию, что подвергшийся обстрелу отряд ЧВК, насчитывал порядка 600 человек. Большая часть группы состояла из русскоязычных бойцов. Все они были вооружены стрелковым оружием, а также артиллерией и танками. "Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой", - рассказал он.

К началу боевых действий, по его словам, развернуться в боевом порядке успела только половина отряда. Остальные бойцы ЧВК находились в бронемашинах, которые были выстроены в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения между формированиями, поддерживающими режим Асада, и оппозиционными "Сирийскими демократическими силами".

Издание отмечает, что данные о потерях сильно рознятся. Военный источник издания сообщает об 11 погибших россиянах. Ранее Bloomberg сообщал о гибели от 100 до 200 бойцов "ЧВК Вагнера". Схожую цифру потерь называет и бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники.

По его данным, под удар американской авиации попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». В результате бомбежки одно подразделение было "практически полностью уничтожено", второе - разгромлено "в хлам". "Два камаза трупов вывезли, по моим данным", - написал он в своем LiveJournal.

Отметим, ранее газета "Фонтанка" сообщала, что 25% газа и нефти, добытых на отвоеванной у террористов территории Сирии получит компания "Евро Полис", связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Путина.

По данным издания, меморандум о сотрудничестве был заключен во время визита в Россию в декабре 2016 года министра нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганема. Согласно документу, ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять.