Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом

Я не думаю, что после этого боя так называемое "ЧВК Вагнера" восстановится и будет продолжать работу в прежнем статусе. Возможно наши власть и деньги держащие перестанут использовать для грязных дел людей, которые любят и умеют воевать. Может у нас в стране легализуют ЧВК.

И я не обязываю наши власти дать ответ США, как это делало СССР по схеме "+1". Даже о симметричном ответе не прошу. Я хочу, чтобы каждый солдат России, погибший даже на чужой войне и не в составе ВС РФ, но по приглашению на эту войну нашими спецслужбами, был похоронен, как полагается воину и занял своё место в истории.

И хочу процитировать Стрелкова.

"Да, наемники. Но это русские люди. И многие из них ранее воевали (добровольно и бесплатно) за Россию на Донбассе. И готовы были бы вновь воевать, будь возможность. Многих толкнула в наемники нужда. Это - наши потери. Каждый русский солдат, который убит или искалечен в Сирии - потеря для армии, которой, вероятно, придется защищать Родину очень скоро. Я не одобрял и не одобряю их выбор, о чем много раз писал. но это не значит, что стоит злорадствовать".