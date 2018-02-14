Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 7

Я не думаю, что после этого боя так называемое "ЧВК Вагнера" восстановится и будет продолжать работу в прежнем статусе. Возможно наши власть и деньги держащие перестанут использовать для грязных дел людей, которые любят и умеют воевать. Может у нас в стране легализуют ЧВК.

И я не обязываю наши власти дать ответ США, как это делало СССР по схеме "+1". Даже о симметричном ответе не прошу. Я хочу, чтобы каждый солдат России, погибший даже на чужой войне и не в составе ВС РФ, но по приглашению на эту войну нашими спецслужбами, был похоронен, как полагается воину и занял своё место в истории.

И хочу процитировать Стрелкова.

"Да, наемники. Но это русские люди. И многие из них ранее воевали (добровольно и бесплатно) за Россию на Донбассе. И готовы были бы вновь воевать, будь возможность. Многих толкнула в наемники нужда. Это - наши потери. Каждый русский солдат, который убит или искалечен в Сирии - потеря для армии, которой, вероятно, придется защищать Родину очень скоро. Я не одобрял и не одобряю их выбор, о чем много раз писал. но это не значит, что стоит злорадствовать".



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: И это Вы считаете доказательством??? Набор звуков. И только...
Это кто? написал 14.02.2018 13:05
Авыдокажите, что ихтамнет, что этонемы, что ничеговынедокажите.
Ответить
(без названия)
Суходрищев написал 14.02.2018 13:03
Теперь "ихтамнетов" действительно там нет
Ответить
Слава Украине!
Венедиктов написал 14.02.2018 13:01
CNN выложило видео, где показано уничтожение колонны 12 Т-72, артиллерийских орудий, 25 грузовиков урал налетом 10 БПЛА MQ-9.
Ответить
Re: Если это операция спецслужб по ликвидации возможного ополчения чужими руками?
Фидель Кастро написал 14.02.2018 11:36
Если это продолжение ликвидации, теперь уже не только полевых командиров ЛДНР?
==========
Нет это подсрачник от хозяев своим зазнавшимся шавкам из колонии Russia.Поставили на место просто.
Ответить
И это Вы считаете доказательством??? Набор звуков. И только...
Что это? написал 14.02.2018 10:57
Несерьезно.
Ответить
Что ответит Верховный Главнокомандующий,всех победивший , на это?
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 10:56
Погибли десятки,если не сотни граждан России,нанесен гигантский удар по международному престижу России,весь мир обсуждает эту тему!Весь мир.кроме одной страны.Телевизор,радио,газеты.депутаты-молчат.как партизаны.Вечно ничего незнающий пресс-секретарь мычит нечто невразумительное.Верховный Главнокомандующий исчез в неизвестном направлении с непонятным диагнозом. ПУтриоты запихнули языки в одно место.Где ваши вопли о том.что русские своих не бросают?Русские может действительно не бросают,а пУтриотческие рАссеяне?Нет даже воплей киселево-соловьевых о проклятых пиндосах,нанесших удар в спину!Реакция малолетнего ребенка,запихнувшего голову под подушку.Думают отсидеться.Не получится.Придется дать ответ за все.И за наемничество(уголовно наказуемое преступление согласно УК РФ),и за убитых и искалеченных своих сограждан.и за раскопки духовных скреп в песках Пальмиры.И за всяких "Рыбок",и "Чаек",и за домик в швейцарских Альпах,и бунгало на теплых островах.За квартиры.с видом на Темзу и Гудзон,за миллиардеров виолончелистов и поваров,тренеров по дзю-до и партнеров по кооперативу "Озеро".За десятки миллионов нищих жителей страны,за развал заводов и фабрик,за "оптимизации"медицины и образования.Много за что,придется ответить.
Ответить
Если это операция спецслужб по ликвидации возможного ополчения чужими руками?
Ю С написал 14.02.2018 10:54
Возможно наши власть и деньги держащие перестанут использовать для грязных дел людей, которые любят и умеют воевать.
..каждый солдат России, погибший даже на чужой войне и не в составе ВС РФ, но по приглашению на эту войну нашими спецслужбами,
--------
Если это продолжение ликвидации, теперь уже не только полевых командиров ЛДНР? Те, кто "умеют и любят воевать", но при этом не в составе ВС РФ - разве они не опасны, особенно перед выборами?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под ...
14.02.2018
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальш...
13.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов (0)
Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту (1)
ЦИК не нашел агитации в фильме Оливера Стоуна о Путине (0)
Анатолий Баранов: у Януковича не было мотива убивать протестующих, а для более своевременных действий, извините, не оказалось яиц (0)
7 февраля. Рассыпание сирийской победы (13)
Кому на Руси жить хорошо, а кому не очень (1)
"Норникель" миллиардера Потанина получит в безвозмездное пользование железную дорогу за 24 миллиарда бюджетных рублей (3)
ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского (5)
Иск компании "Арселор Миттал Темиртау" в отношении активистов независимых профсоюзов (0)
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жить как собака, умереть как герой. В борьбе за миску супа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Германии всё плохо + сравнительное нациеведение
Максим Калашников Максим Калашников: 7 ФЕВРАЛЯ: РАССЫПАНИЕ СИРИЙСКОЙ ПОБЕДЫ
Максим Калашников Максим Калашников: Ходорковский вступился за Дерипаску
Максим Калашников Максим Калашников: СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА. "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ "ЧВК ВАГНЕРА"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss