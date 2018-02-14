Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом

Я не думаю, что после этого боя так называемое "ЧВК Вагнера" восстановится и будет продолжать работу в прежнем статусе. Возможно наши власть и деньги держащие перестанут использовать для грязных дел людей, которые любят и умеют воевать. Может у нас в стране легализуют ЧВК.
И я не обязываю наши власти дать ответ США, как это делало СССР по схеме "+1". Даже о симметричном ответе не прошу. Я хочу, чтобы каждый солдат России, погибший даже на чужой войне и не в составе ВС РФ, но по приглашению на эту войну нашими спецслужбами, был похоронен, как полагается воину и занял своё место в истории.
И хочу процитировать Стрелкова.
"Да, наемники. Но это русские люди. И многие из них ранее воевали (добровольно и бесплатно) за Россию на Донбассе. И готовы были бы вновь воевать, будь возможность. Многих толкнула в наемники нужда. Это - наши потери. Каждый русский солдат, который убит или искалечен в Сирии - потеря для армии, которой, вероятно, придется защищать Родину очень скоро. Я не одобрял и не одобряю их выбор, о чем много раз писал. но это не значит, что стоит злорадствовать".
Это кто? написал 14.02.2018 13:05
Суходрищев написал 14.02.2018 13:03
Венедиктов написал 14.02.2018 13:01
Фидель Кастро написал 14.02.2018 11:36
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Нет это подсрачник от хозяев своим зазнавшимся шавкам из колонии Russia.Поставили на место просто.
Что это? написал 14.02.2018 10:57
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 10:56
Ю С написал 14.02.2018 10:54
..каждый солдат России, погибший даже на чужой войне и не в составе ВС РФ, но по приглашению на эту войну нашими спецслужбами,
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Если это продолжение ликвидации, теперь уже не только полевых командиров ЛДНР? Те, кто "умеют и любят воевать", но при этом не в составе ВС РФ - разве они не опасны, особенно перед выборами?