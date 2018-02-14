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Иск компании "Арселор Миттал Темиртау" в отношении активистов независимых профсоюзов

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Иск компании "Арселор Миттал Темиртау" в отношении активистов независимых профсоюзов

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

13 февраля в городе Шахтинске Карагандинской области прошел первый день судебного процесса по иску компании «Арселор Миттал Темиртау» (АМТ) в отношении активистов независимых профсоюзов и общественников за дестабилизацию положения на шахтах и провоцирование трудового конфликта.

Напомним, что компания подал в суд на тех, кто защищал права шахтеров во время забастовки в декабре 2017 года. По мнению компании, представители общественных объединений являются лидерами шахтеров, а значит, они и должны отвечать за все последствия выступлений.

АМТ требует признать действия либо бездействие председателей общественных объединений «Шахтерская семья» Натальи Томиловой и «Отраслевой профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса Карагандинской области» Дмитрия Синявского незаконными. Также в качестве ответчика по иску проходит и общественное объединение «Профсоюз металлургов «Жактау».

13 февраля представители истца на судебный процесс не явились, сославшись на участие в других процессах уже в Караганде. Руководитель ОО «Шахтерская семья» Наталья Томилова усомнилась в правдивости причин неявки представителей компании, так как по ее словам в АМТ есть значительный штат юристов и этот шаг является издевкой над судом и ее участниками.

Возмущению этим наглым поведением компании не было предела и вызвало вопросы даже у судьи, который указал на то, что в исковом заявлении не указаны доводы, на которых строятся сами претензии к ответчикам. Ответчик Дмитрий Синявский также не смог предоставить отзыв на иск, так как по его словам, он состоит из общих фраз.

В итоге заседание суда было перенесено на 14 февраля на 15 часов.

В действительности для «Арселор Миттал Темиртау» этот иск является лишь первым шагом на пути развязывания репрессий против рабочих и профсоюзных активистов, так как после данного процесса последует череда уже уголовных дел за призывы и организацию незаконной забастовки.

На данный момент из компании уже уволены четверо рабочих активистов и существует угроза привлечения их и руководителей независимых профсоюзов к подобной ответственности, как это случилось с лидерами нефтяников Нурбеком Кушакбаеввым и Амином Елеусиновым для запугивания коллективов.

Мы будем следить за развитием событий и призываем рабочих компании «Арселор Миттал Темиртау» и других добывающих компаний проявить солидарность со своими товарищами, чтобы остановить предстоящую расправу – месть со стороны работодателей.



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