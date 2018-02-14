ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского

Рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за неделю снизился на 0,4%, а с середины января на 0,7%, сообщает ФОМ. По данным опросов на 4 февраля за него готовы проголосовать 5,5% россиян. Его конкурент - лидер ЛДПР Владимир Жириновский напротив, укрепил свое положение. За последнюю неделю его рейтинг подрос на 0,2% до 6,5%, таким образом, превысив показатель Грудинина. Также улучшила свой рейтинг телеведущая Ксения Собчак – 1,2% (+0,1%).
Между тем, подавляющее большинство россиян (66,3%) готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина. Его рейтинг за неделю снизился на 2,2%.
Результаты остальных кандидатов также демонстрируют снижение. Так Григорий Явлинский потерял позиции по сравнению с данными на 28 января с 0,7% до 0,5%. Рейтинг Бориса Титова упал ровно вдвое - до 0,1%.
РКП написал 14.02.2018 12:40
Коммунист ...1 написал 14.02.2018 12:39
Ну а дэбилы- вперед к Пуиле!!!)))
Лис. написал 14.02.2018 11:33
гражданин написал 14.02.2018 11:27
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 11:13
Пошел на участок-поддержал Путина.
-------------
P.S.одно маленько замечание.Погрешность всех этих опросов(по собственному мнению соц.служб) 3-5%.Как они "Ксюше" 0,1% добавки посчитали?