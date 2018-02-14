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Московский листок

ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 5

ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского

Рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за неделю снизился на 0,4%, а с середины января на 0,7%, сообщает ФОМ. По данным опросов на 4 февраля за него готовы проголосовать 5,5% россиян. Его конкурент - лидер ЛДПР Владимир Жириновский напротив, укрепил свое положение. За последнюю неделю его рейтинг подрос на 0,2% до 6,5%, таким образом, превысив показатель Грудинина. Также улучшила свой рейтинг телеведущая Ксения Собчак – 1,2% (+0,1%).

Между тем, подавляющее большинство россиян (66,3%) готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина. Его рейтинг за неделю снизился на 2,2%.

Результаты остальных кандидатов также демонстрируют снижение. Так Григорий Явлинский потерял позиции по сравнению с данными на 28 января с 0,7% до 0,5%. Рейтинг Бориса Титова упал ровно вдвое - до 0,1%.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
РКП написал 14.02.2018 12:40
НЕ ВЕРЮ.
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 14.02.2018 12:39
Только бойкот!
Ну а дэбилы- вперед к Пуиле!!!)))
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(без названия)
Лис. написал 14.02.2018 11:33
Просто смешно."Подавляющее большинство россиян"-это кто? Вообще то 80% населения России-это Русский народ.
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современные выборы в Рашке для лохтората
гражданин написал 14.02.2018 11:27
Нах Пуйло и его типа выборы. идите нах.й с очередными перевыбрами пуйла.Я как не ходил туда так и не приду.
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Что и требовалось получить.
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 11:13
70%/70%.И ничего не изменится.остался только единственный выбор -БОЙКОТ!
Пошел на участок-поддержал Путина.
-------------
P.S.одно маленько замечание.Погрешность всех этих опросов(по собственному мнению соц.служб) 3-5%.Как они "Ксюше" 0,1% добавки посчитали?
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