ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского

Рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за неделю снизился на 0,4%, а с середины января на 0,7%, сообщает ФОМ. По данным опросов на 4 февраля за него готовы проголосовать 5,5% россиян. Его конкурент - лидер ЛДПР Владимир Жириновский напротив, укрепил свое положение. За последнюю неделю его рейтинг подрос на 0,2% до 6,5%, таким образом, превысив показатель Грудинина. Также улучшила свой рейтинг телеведущая Ксения Собчак – 1,2% (+0,1%).

Между тем, подавляющее большинство россиян (66,3%) готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина. Его рейтинг за неделю снизился на 2,2%.

Результаты остальных кандидатов также демонстрируют снижение. Так Григорий Явлинский потерял позиции по сравнению с данными на 28 января с 0,7% до 0,5%. Рейтинг Бориса Титова упал ровно вдвое - до 0,1%.