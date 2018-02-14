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Московский листок

"Норникель" миллиардера Потанина получит в безвозмездное пользование железную дорогу за 24 миллиарда бюджетных рублей

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 3

"Норникель" миллиардера Потанина получит в безвозмездное пользование железную дорогу за 24 миллиарда бюджетных рублей

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" получит в безвозмездное пользование участок железной дороги протяженностью 224 километра от станции "Нарын-1" (Борзя) до села Газимурский Завод в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылой на пресс-службу компании.

Железнодорожная линия строилась для работы Быстринского горно-обогатительного комбината на условиях государственно-частного партнерства. Стоимость железнодорожной инфраструктуры превысила 32 млрд рублей, из которых 25% - средства "Норильского никеля", остальное - вложения федерального бюджета.

Отмечается, что строительство участка предполагается завершить в июле этого года, а его ввод в эксплуатацию и передача "Норникелю" должны произойти до конца года.

Дорога призвана соединить Быстринский ГОК с "Южным ходом" Забайкальской железной дороги, который идет от Транссиба до границы с Китаем.

Напомним, президентом и основным владельцем "Норникеля" является Владимир Потанин.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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fашистскоеОПГ "О'ZERO".
Идетоперация ГОЛГОФА написал 14.02.2018 13:00
Операция Голгофа (есть в сети) - под видом - возвращения социализма, псарней КГБшниками и уголовниками в погонах, осуществляется Гарвардский проект и доктрина даллеса. Величайший геноцид в истории планеты - осуществляют погононосцы мордора. Дальше неизбежная война. Псарня делает для этого все. впоганой будет АД. Кто будет жить на этой проклятой земле? - Когда погононосные гитлеровские псы - поубивают остатки народа? Кто угодно - только не русские.
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государства нет-есть жутчайшее,либерально-fашистскоеОПГ "О'ZERO".
антифа написал 14.02.2018 12:11
идет операция "БарбароССа".
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оч забавно...
корнхолио написал 14.02.2018 12:00
государство вбухивает из бюджета 24 миллиарда в дорогу которая нужна олигарху Потанину что б ему было легче продавать ерсурсы в Китай...
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