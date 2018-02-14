"Норникель" миллиардера Потанина получит в безвозмездное пользование железную дорогу за 24 миллиарда бюджетных рублей

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" получит в безвозмездное пользование участок железной дороги протяженностью 224 километра от станции "Нарын-1" (Борзя) до села Газимурский Завод в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылой на пресс-службу компании.

Железнодорожная линия строилась для работы Быстринского горно-обогатительного комбината на условиях государственно-частного партнерства. Стоимость железнодорожной инфраструктуры превысила 32 млрд рублей, из которых 25% - средства "Норильского никеля", остальное - вложения федерального бюджета.

Отмечается, что строительство участка предполагается завершить в июле этого года, а его ввод в эксплуатацию и передача "Норникелю" должны произойти до конца года.

Дорога призвана соединить Быстринский ГОК с "Южным ходом" Забайкальской железной дороги, который идет от Транссиба до границы с Китаем.

Напомним, президентом и основным владельцем "Норникеля" является Владимир Потанин.