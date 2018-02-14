Кому на Руси жить хорошо, а кому не очень

Эксперты аналитического агентства «РИА Рейтинг» оценили качество жизни в российских регионах. Учитывались уровень доходов населения, безопасность проживания, здоровье и уровень образования населения, обеспеченность региона объектами социальной инфраструктуры, степень развития малого бизнеса - всего 72 показателя.

Лучшими по качеству жизни регионами России много лет остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В первую десятку, тоже почти традиционно, вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская и Липецкая области, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. Кое кто еще помнит, что анклавная Калинингрдская область лет двадцать назад была в другой десятке, от конца, но вот ситуация изменилась.

Нижняя десятка выглядит так: Бурятия, Курганская область, Чукотский автономный округ, Калмыкия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Алтай. Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тыва.

http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html

В общем, ничего особенного, но вопросы все же есть.

Как попала в конец рейтинга Чукотка, о которой столько писали и говорили во времена губернаторства Романа Абрамовича? Ну чуть ли не рай земной... Народ уж подумывал сменить московскую прописку на Анадырь, а тут такой облом. Вот что PR животворящий делает!

Рост рейтингов Крыма и Севастополя (10 и 6 пунктов соответственно) вполне объясним - объективно жить там неплохо, и если бы не административный беспредел и одновременно никчемность нового российского чиновничества, то и совсем хорошо бы было... Возможно, с открытием Керченского моста будет подъем еще на несколько пунктов, бюрократия нивелирует все преимущества - почти 4 тысячи исков по "отжатию" земельных участков в Севастополе с населением всего-то в 400 тысяч - при таком состоянии прав собственности о каком качестве жизни может идти речь? Посмотрим на программу переселения из аварийного и ветхого жилья - там одни нули и задержки на 2-3 года со сроками переселения, жалобы и недовольство. А там еще украинские кредиты, перепроданные российским коллекторам и все такое прочее... Это жизнь?

Странно и необъяснимо, почему Чечня демонстрирует явный прогресс, а соседняя с ней близкородственная Ингушетия без всякой войны переместилась на предпоследнее место в стране. Может быть, ставка на геройских военных во главе гражданских администраций - провалилась? Ну и вообще жизнь в клановых обществах, как показывает рейтинг, людям не подходит. Признаем как факт - в 21-м веке жить по средневековым устоям некомфортно.

Ну и еще маленька странность - если Московская область отстоит от столицы всего на 2 пункта (между ними как раз вклинился Санкт-Петербург), то поему-то Ленинградская область отстает от северной столицы на целых 10 пунктов! Ну и в полтора раза по баллам рейтинга. То есть получается, отъезжаешь от Петербурга, и попадаешь во что-то среднее между Свердловской областью и Тюменью? Такой разрыв в качестве жизни между городом и его областью странен и диковат. И это ведь Ленобласть еще поднялась в рейтинге!

И еще одна интересная закономерность - из первой двадцатки регионов ровно половина находится на магистрали из Выборга в Адлер. А вот как на отшибе магистрального движения товаров и людей - так сразу все вниз идет. Это давно известная закономерность - к примеру, в 19-м веке Владимир и Суздаль были практически одинаковые, но потом железная дорога прошла через Владимир, и он теперь областной центр, а Суздаль - город-музей с населением в 12 тысяч...

В этом и секрет отличия между Московской областью и Ленинградской - через столичный регион идут сразу несколько федеральных трасс, а Ленобласть по большей части "медвежьи углы", часто в прямом значении, с медведями. Вдоль магистрали жизнь, а чуть поодаль - дикость и запустение.

Закономерность не абсолютная, тот же Калининград на отшибе, но вполне ничего себя чувствует. Однако в нашей стране, с ее пространствами, дороги и связь - это жизнь, а без них только умирание.

А.Б.