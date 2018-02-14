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Московский листок

7 февраля. Рассыпание сирийской победы

Опубликовано 14.02.2018 автором в разделе комментариев 13

путин сирия
7 февраля. Рассыпание сирийской победы

Шила в мешке не утаишь – и разгром американской авиацией 5-го штурмового отряда частной армии «Вагнер», ее бронегруппы и артдвизиона, попал в медиасферу РФ. И трех месяцев не прошло с момента помпезно-барабанного провозглашения «великой победы» в Сирии – и вся пропагандистская бутафория посыпалась к чертовой матери. 

*** 

Жертв очень много. Убитых – свыше двухсот. Раненных – еще больше, И есть пропавшие без вести.

Оказалось, что никакого вывода войск из Сирии нет. Чтол их просто заменяют наемниками «серых структур». Что там воюет частная компания «Вагнер», принадлежащая «Европолису», фирме «царского повара» Пригожина. Что рати Асада (которые сами наши наемники называют «сиропутами») совершенно небоеспособны. Что Пригожин бросает в бой наемников за четверть добычи с отбитых нефтяных месторождений. Что ЧВК «Вагнер» существует непонятно на каких основаниях, ибо никаких законов о ЧВК в РФ нет. И вообще, это – условно частная компания. Мелькающие в прессе имена погибших бойцов «Вагнера» принадлежат ее дочерней структуре – «Карпатам». И что бросили ребят отбивать у курдов промышленный объект, даже не снабдив их ПЗРК – ибо с неба угрозы вроде как не ожидалось. Можно предположить, что американцы запросили российских визави: «А кто это обижает курдов на левом берегу Евфрата? Кто рвется захватить месторождение Конико и обрабатывающий завод». В ответ прозвучало: «Наших войск там нет!» (ибо «Вагнер» формально в ВС РФ не принадлежит). И янки с легким сердцем учинили разгром атакубющих с воздуха.

Учитывая то, что нынешние войны по числу воюющих сопоставимы с веком тринадцатым, то потери в несколько сотен убитыми, ранеными и пропавшими безвестно, просто катастрофически. В одну ночь с 7 на 8 февраля людей русские потеряли больше, чем за всю предыдущую войну в Сирии. А главное – янки увидели, что русских можно безнаказанно убивать. Москва отмолчится и постарается все замять.

Уже понятно, что подобное может повториться и в Донбассе. Ведь «ихтамнет». Высшая власть устами Главного Толкователя и Великого Медиума Д.Пескова попросту открестилась от потерь. Мол, людей Минобороны РФ там не было, а о прочих мы ничего не знаем. Духоподъемно, не правда ли? Ведь погибшие от воздушных ударов США были в основном гражданами РФ, ветеранами боев в Донбассе.

Попробовал бы Шойгу уничтожить хоть одну американскую ЧВК и отправить на тот свет пару сотен граждан Соединенных Штатов!

 

***

 

Образ «великой победы» и «несокрушимой мощи» в Сирии рассыпается на глазах. В прах. Ибо накануне «черного дня» 7 февраля погибает и русский штурмовик Су-25.

Что это за «победа» такая, после которой гибнут и целые подразделения русских, и их самолеты? Да как гибнут!

Что это за «свидетельство несокрушимости лучшего в мире оружия», если американцы ведут разведку в Сирии с высотных (стратосферных) беспилотников «Глобал хок» (как и в Донбассе, впрочем), а «лучшие в мире воздущно-космические силы» вынуждены посылать в разведполеты абсолютно не преназначенный для этого одиночный штурмовик? Причем старый, советского производства Су-25, не оборудованный современными системами противодействия ПЗРК?

Почему противники РФ используют в Сирии ударные, вооруженные БПЛА, а в ВС РФ таковых просто нет? И они вынуждены буквально выкидывать огромные деньги на ветер, уничтожая грошовые цели с помощью крылатых ракет, с применением тяжелых морских и воздушных носителей? Это что за забивание гвоздей электронным микроскопом?

Это что за «великая победа», когда Сирия остается раздробленной, режим Асада – экономическим банкротом, и конца-краю войне там даже не просматривается?

Мало того, запрещенноевроссии ИГИЛ, оказывается, тоже недобито.

Это что за «остановка терроризма» на дальних подступах, коли теракты уже происходят в РФ? Причем ответственность за них берет то же «запрещенное государство», якобы разгромленное в Сирии? Причем для этого не надо перекидывать боевиков из Сирии в РФ: их контингент – здесь, на месте? И налицо угроза того, что «черные бармалеи» перетекут в Афганистан, а оттуда – и в беззащитную Среднюю Азию. Созав эффект «паяльной лампы» под мягким подбрюшьем РФ.

Это что за «виктория» такая, после которой Москве придется истратить десятки миллиардов долларов (по аналогии с «восстановлением Чечни») на ликвидацию физической разрухи в Сирии? При том, что собственная экономика хрипит от перенапряжения, а Китай тратиться не собирается? А у Ирана попросту денег нет?

Да, под самые выборы власть расписалась в собственном позоре. Как оказалась, и «победа» в Сирии – это полная лажа. И нарастающая военно-техническая отсталость РФ выпирает в той же Сирии все более и более явно. Даже в войне с противником, у которого нет ни авиации, ни флота, ни ВВС, ни современных средств РЭБ, ни зенитно-ракетных комплексов типа С-300 или «Бука». А уж столкновение с современным противником (2015 – Турция, 2018 – силы США) оканчиваются потерями и разгромами.

 

***

 

Максим Калашников далек от мысли о том, что гибель поразделений «Вагнера» под Дейр-эль-Зором и прочие свидетельства «победы» в Сирии приведут к палению Священного Рейтинга. Хотя известие о массовой гибели русских наемников всколыхнуло общественность РФ. Но мало-помалу идет эрозия образа Неземной Мудрости и Нескорушимой Победоносности. Что появились уже и первые «цусимы» сей войны.

Россияне, конечно, с 2015 года привыкли к фоновой Сирийской экспедиции. Орава «экспертов» на телешоу Шапиро и Шейнина (и как их еще там?) все эти годы на все лады расписывали невероятную нужность этой войны. Оно и понятно: им тоже нужно кушать, в число изгоев попадать неохота, надо оправдывать любой шаг Начальства. Но мозги обывателю они успели свернуть набок.

Но вам, дорогие друзья, еще раз стоит задуматься: а за каким лядом русским эта феерически (извините за выражение) му…кая война в Сирии? Где там хоть микроскопические следы русских национальных интересов? Какого черта Москва растратила в Сирии те ресурсы, что так необходимы для ведения жизненно необходимой РФ операции в Донбассе? Какого рожна «калибры» роют песок Сирии, когда они могли уничтожать штабы сил киевских карателей и пресекать обстрелы Донецка? Почему те ребята, что были так нужны на Донецком кряже, погибли на бессмысленной войне в Сирии? И - неровен час – сошедшее с ума начальство еще вздумает создавать ЧВК для войны в Ираке, Судане и Ливии! За каким бесом Москва тратит на эти «крестовые походы» миллиарды долларов в год, ввергая в нищету и бедность собственное население? Что это за «маленькие победоносные войны», засасывающие российскую экономику, яко зыбучая трясина? Каков практический эффект для РФ от этих войн? И как их можно вести, коль у тебя Донецк – под огнем?

У вас под боком создалась совершенно реальная угроза: вполне боеспособная группировка ВСУ в несколько десятков тысяч штыков (численность армий времен Семилетней войны), уже неплохо обученная. Как мне пишут из Одессы, оснащение «нелетальными» средствами интегральной разведки поля боя, связи и управления от лучших американских фирм уже позволяют ВСУ снайперскими артналетами сносить батареи ополчения ЛДНР. И буксируемой артиллерии, и самоходной. Причем ночью и в туман. С дистанции в 15 км. Американские БПЛА-высотники ведут открытую разведку позиций «корпусов» шахтерских республик. Их радары с фазированными решетками вскрывают наземную обстановку практически стопроцентно. В случае чего артиллерия ВСУ сможет громить танки, артиллерию и колонны «ихтамнетов» с убийственными скоростью и точностью. «Северный ветер», в отличие от лета 2014-го, напорется в Донбассе (если опять придется туда «дуть») на громадные потери. Причем именно в бесконтактной войне.

Если в РФ вдруг возникнет хаос, то эта группировка не просто Донецк с Луганском возьмет. Она и часть РФ захватит.

Значит, удалившись в «сирийскую песочницу» ради каких-то химер в начальственных мозгах, Москва сама создала себе реальную угрозу на юго-западных «беловежских» границах. Ну, вы еще в Ирак и Судан вопритесь, архистратиги…

Реальная жизнь беспощадно сносит пропагандистскую бутафорию. Более того, пропаганда отныне бьет по самим ее авторам и хозяевам. Россказни о «несокрушимой силе» и «жутком страхе Запада» все дальше и больше расходятся с жизнью. Сейчас вы «съели» уничтожение русских бойцов «Вагнера». До того – послушно проглотили удар американскими «томагавками» по Шайрату. А еще прежде – позорный расстрел турками Су-24М.

Может, вы изобразите – хотя бы для внутреннего пользования – ответное уничтожение отряда американского спецназа? Силами, так сказать, пиара и пропаганды? Ибо взятие фанерного Рейхстага тут не прокатит. Опыт уже был: сказки об уничтожении десятков «томагавков» США над Средиземным морем. Отчего же не повторить?

Но даже это вряд ли поможет. Прогрессирующие гнилость и бессилие Системы невозможно скрыть даже в Сирии. До сих пор вы скрывали провалы в экономике, деиндустриализацию и отставание РФ в науке и технике демонстрацией военных успехов на Ближнем Востоке. Мол, зато броня крепка, и танки наши быстры! Отныне и этот мираж тает в воздухе пустыни.

Что делать? Теперь сами думайте. Не мы заталкивали РФ в Сирию.



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
иноут написал 14.02.2018 13:13
"русские пассионарии" на поверку оказываются сбродом уголовников, алкашей, неприкаянных личностей, и при этом не совсем русских - чеченцев, бурятов, казаков, сибрияков и т.п.
воевать против украинцев едут те, кто не устроился в жизни и хочет легких денег заработать на крови, или те кому вынесла мозги (или мозгов вовсе не было) российская пропаганда с их бредом про распятых мальчиков, сверхзвуковые Су-25, биндеровцев, негров-наемников и т.п. Мразота всех мастей с россии - это пассионарии? Которые вместо того чтобы созидать едут убивать и разрушать? Тогда россия обречена
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Автору.
Лис написал 14.02.2018 13:02
Сирия и Донбасс-это целенаправленная утилизация русских пассионариев."Духовноскрепный" национализм-это обычное дерьмо.В Рашке нет прогрессивных правых.Стрелков-монархист и ФэСБ.Холмогоров-православный фундаменталист.А где Прометеи? "Мир как Воля" запрещен расистской "толерантной" либерастией и путинскими жополизами типа Мизулиной и Яровой.Все должны только заживо гнить в клерикальной помойке.Из говна конфетку сделать уже не получится.Православный Мордор под управлением Кремлевских мафов должен быть разрушен.Вот поэтому я атеист и национал-"футурист".
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(без названия)
Звездный ветер написал 14.02.2018 12:59
"... жизненно необходимой РФ операции в Донбассе? "
--
Во первых - не в Донбассе, а НА Донбассе. Пиши по русски, а не как чурка. На Кубани, на Ставрополье, на Кавказе, на Донбассе.
Во вторых - а нахрена РФ оккупация украинского Донбасса и Крыма? Все давно поняли что это разводняк и бессмысленная бойня русских с русскими. Русские и украинцы Харькова, Запорожья и даже Славянска или Павлограда категорически не желают видеть у себя дома российских оккупантов, не хотят боевых действий у себя под окнами, не хотят бомбежек и обстрелов.
Почему ты МК жаждешь принести смерть, разруху и нищету в Украину? В чем твой корыстный интерес? Сам ты сидишь на Москве, а не мерзнешь в окопах
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(без названия)
стоик1118 написал 14.02.2018 12:58
сортирного Карлика пора сливать под суд?
А то умрет как Борька или Примаков вне камеры строго режима?
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А главное &#8211; янки увидели, что русских можно безнаказанно убивать.
рс написал 14.02.2018 12:56
Главное, чтобы русские увидели, что их можно безнаказанно убивать антирусской жидовской кремлевской клике из Москвабада.
_
Главное, чтобы русские наконец увидели, что все 25 лет Ельце-Путы усиленно завозили в Рашу кавказские диаспоры и среднеазиатских игилбайтеров.
Главное, чтобы русские наконец увидели, что поджидок Путлер устроил русским полноценный геноцид на их же (русских) собственной земле.
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Случай на Велии
378001 написал 14.02.2018 12:52
Спокойно, Айсман, они не из нашей команды, а из частной компании, -- пусть Вагнер с ними и разбирается.
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So sorry
Пепел Клааса 78найцатого Класса написал 14.02.2018 12:42
Как вам не стыдно? Человек жизнь положил, с 1991 года работает не покладая рук, не бесплатно конечно же, но для русских и для России.
Владимир Владимирович выделяет тридцать процентов бюджета России на оборону. Молодец. Русские стараются, стараются, но выходит не очень. Хуже чем у Америки и Европы, Южной Кореи и Японии. Вооружение плохое, но такой народ достался Путину. Дальше больше , тридцать процентов от бюджета русского государства это бесконечно мало, но другого народа у нас нет. И в этих вот жестких рамках и вынужден копошится этот великий и талантливый человек. Человек угробил свою жизнь на абсолютно " мертвый " народ, на пустышку, на фук.
Вот это вот в Сирии, ну явно русские дебилы, г овно народ и сколько не вооружай, не плати просрут любую благоприятную ситуацию. На всех фронтах русские это голимое г овно, а Путин работу делает и заботится о каждом, но бесполезно.
Мне очень жаль, но все равно спасибо Владимир Владимирович !
Низкий поклон ФСБ за тяжелую и многотрудную работу!
Благолепия РПЦ!
Ответить
Вот такая путинская победа.везде и всюду.
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 12:41
" что за &#171;великая победа&#187;, когда Сирия остается раздробленной"-зато дворцы на рублевке целы.
"Попробовал бы Шойгу уничтожить хоть одну американскую ЧВК"-а у них негров линчуют.
"Почему противники РФ используют в Сирии ударные, вооруженные БПЛА,"-а у нас Рогозин собаку в банке может утопить,пусть пиндосы попробуют повторить.
" американцы ведут разведку в Сирии с высотных (стратосферных) беспилотников &#171;Глобал хок&#187;"-наш Су-25 летает уже полвека и не разваливается,посмотрим,что с вашими беспилотниками лет через пятьдесят будет.
"Что это за &#171;победа&#187; такая, после которой гибнут и целые подразделения русских, и их самолеты? Да как гибнут!"-красиво гибнут,со словами-"за Россию,за Путина",убивая всех врагов и желая победы Путину в предстоящих "выборах"
-----------
Ну а вообще то "их там нет",смотрите внимательно телевизор,там все объяснят и покажут.Как Путин опять всех победил,снова переиграл,самый великий и могучий(правда немножко приболевший).Мы самые великие,нас все боятся,наши скрепы.самые скрепистые а духи,духовные.В гейропе собак е...сами догадываетесь,что с ними делают,посмотрите на госдолг США,хотите как у хохлов?
Да и обязательно сходите на участок!Нет,не садовый,а избирательный.Владимиру Владимировичу очень нужно показать всему миру массовость данного мероприятия.За результат не беспокойтесь.с ним уже все в порядке,а вот с явкой имеются некоторые проблемы.Так что,если вы хотите и дальше радоваться таким "победам",обязательно приходите.
Если вам все это надоело и противно-бойкот и забастовка избирателей.
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So sorry
Пепел Клааса 78найцатого Класса написал 14.02.2018 12:37
Как вам не стыдно? Человек жизнь положил, с 1991 года работает не покладая рук, не бесплатно конечно же, но для русских и для России.
Владимир Владимирович выделяет тридцать процентов бюджета России на оборону. Молодец. Русские стараются, стараются, но выходит не очень. Хуже чем у Америки и Европы, Южной Кореи и Японии. Вооружение плохое, но такой народ достался Путину. Дальше больше , тридцать процентов от бюджета русского государства это бесконечно мало, но другого народа у нас нет. И в этих вот жестких рамках и вынужден копошится этот великий и талантливый человек. Человек угробил свою жизнь на абсолютно " мертвый " народ, на пустышку, на фук.
Вот это вот в Сирии, ну явно русские дебилы, ***** народ и сколько не вооружай, не плати просрут любую благоприятную ситуацию. На всех фронтах русские это голимое *****, а Путин работу делает и заботится о каждом, но бесполезно.
Мне очень жаль, но все равно спасибо Владимир Владимирович !
Низкий поклон ФСБ за тяжелую и многотрудную работу!
Благолепия РПЦ!
Ответить
(без названия)
грымнаш написал 14.02.2018 12:21
так и им надо ни одного руснявого скота не жалко.
спасибо американцам и курдам.
чем больше уничтоженного русского быдла тем лучше
кучеренко великовозрастный дебил.
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Re:
Серж Валуа написал 14.02.2018 12:20
Мудак вы СЭР хотя и кот
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(без названия)
Серж Валуа написал 14.02.2018 12:17
Максим как всегда прав. Самое страшное то, что как говорил Жеглов -теперь бандиты будут думать,что они муровца могут испугать. Идет уничтожение РУССКОГО ДУХА. И твари кремлевские это делают целенаправленно.
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(без названия)
КотПростоБегемот написал 14.02.2018 12:14
Поздравляем питерскую кодлу обосрамши!
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