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Московский листок

Анатолий Баранов: у Януковича не было мотива убивать протестующих, а для более своевременных действий, извините, не оказалось яиц

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев майдан
Анатолий Баранов: у Януковича не было мотива убивать протестующих, а для более своевременных действий, извините, не оказалось яиц

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу "небесной сотни" и грузинских снайперов.

В расстреле людей на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014-го лично участвовали глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал грузинский снайпер Александр Ревазишвили, являвшийся свидетелем тех событий.

- Кому нужно вбрасывать информацию о причастности Пашинского и Парасюка? И почему эта информация появляется именно сейчас? 

— Я бы сформулировал иначе: почему эта информация всплыла только сейчас? — говорит главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Ведь сразу же, по горячим следам было ясно — ни у Януковича, ни у его окружения уже не было никакого мотива стрелять. Стрелять надо было раньше, а в тот момент все уже было проиграно, никого это не остановило бы, и только усугубило бы положение представителей бывшей власти. Я об этом писал по горячим следам, можно посмотреть, тут моя совесть чиста, и моя оценка не менялась за все эти годы: у Януковича не было мотива убивать протестующих, а для более своевременных действий, извините, не оказалось яиц. 

— Насколько информация о личном участии Пашинского и Парасюка может оказаться правдой? 

— В тот момент оба были, по сути, никем. То есть такими участниками событий, которым и положено все делать лично. И потом, в такой ситуации кто задумывается об отдаленных последствиях? Все глядят в Наполеоны… 

— Таким образом кто-то хочет нагадить лично Пашинскому и Парасюку или кому-то покрупнее? 

— Думаю, не такие видные персоны эти Пашинский и Парасюк, чтобы ради них организовывать международное расследование. А вот выставить «революцию гидности» как государственный переворот с участием внешних сил — то есть тем, чем это и было на самом деле — наверное, есть желающие. А помните свечки возле украинского посольства в Москве? «Небесная сотня»… Уже тогда что-то ненатуральное во всем этом чувствовалось — виновные были назначены общественным мнением без адвокатов и оправданий. 

— Кто, по-вашему, все же был главным заказчиком стрельбы на Майдане? 

— Древние говорили «ищи, кому выгодно». Кто выиграл от того бессмысленного и беспощадного побоища? Кто послал людей с камнями и палками под пули? Кто старательно фиксировал на видео это методичное убийство? Ну и главное — кто бенефициар… 

— Это признание как-то повлияет на ход расследования тех событий? 

— Когда расследованием преступления занимаются, по сути, главные подозреваемые, на его результат рассчитывать трудно. А с другой стороны, на что это может повлиять, когда прошло уже столько времени и во власти укрепились настоящие преступники? Ведь к власти пришли не те, кто жег покрышки на Майдане. Пришли совсем другие люди, с другими деньгами, с другими интересами. На Украине еще не прошел массовый психоз, который сопровождает любое значимое политическое и общественное действие. Но пройдет еще немного времени, и люди обнаружат, что Украиной по-прежнему правят пять семейств. Только раньше они правили опосредованно, а теперь напрямую.



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