ЦИК не нашел агитации в фильме Оливера Стоуна о Путине

Центральная избирательная комиссия не усмотрел агитации в трансляции фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. В действиях канала отсутствует наличие агитационной цели", - цитирует Памфилову Интерфакс.

Вместе с тем, она рекомендовала отложить показ фильма до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта. "В период избирательной кампании АО "Первый канал" необходимо действовать так же, как и другим телеканалам - с должной степенью осмотрительности", - заявила глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты России Ксении Собчак и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направили жалобы в ЦИК РФ из-за показа фильма о Путине на Первом канале. В сообщении отмечалось, что Первый канал нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, так как фильм Стоуна рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, что является агитационным материалом. При этом картина транслируется до начала агитационного периода.