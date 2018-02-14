Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦИК не нашел агитации в фильме Оливера Стоуна о Путине

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 0

ЦИК не нашел агитации в фильме Оливера Стоуна о Путине

Центральная избирательная комиссия не усмотрел агитации в трансляции фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. В действиях канала отсутствует наличие агитационной цели", - цитирует Памфилову Интерфакс.

Вместе с тем, она рекомендовала отложить показ фильма до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта. "В период избирательной кампании АО "Первый канал" необходимо действовать так же, как и другим телеканалам - с должной степенью осмотрительности", - заявила глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты России Ксении Собчак и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направили жалобы в ЦИК РФ из-за показа фильма о Путине на Первом канале. В сообщении отмечалось, что Первый канал нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, так как фильм Стоуна рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, что является агитационным материалом. При этом картина транслируется до начала агитационного периода.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под ...
14.02.2018
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальш...
13.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов (0)
Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту (1)
ЦИК не нашел агитации в фильме Оливера Стоуна о Путине (0)
Анатолий Баранов: у Януковича не было мотива убивать протестующих, а для более своевременных действий, извините, не оказалось яиц (0)
7 февраля. Рассыпание сирийской победы (13)
Кому на Руси жить хорошо, а кому не очень (1)
"Норникель" миллиардера Потанина получит в безвозмездное пользование железную дорогу за 24 миллиарда бюджетных рублей (3)
ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского (5)
Иск компании "Арселор Миттал Темиртау" в отношении активистов независимых профсоюзов (0)
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жить как собака, умереть как герой. В борьбе за миску супа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Германии всё плохо + сравнительное нациеведение
Максим Калашников Максим Калашников: 7 ФЕВРАЛЯ: РАССЫПАНИЕ СИРИЙСКОЙ ПОБЕДЫ
Максим Калашников Максим Калашников: Ходорковский вступился за Дерипаску
Максим Калашников Максим Калашников: СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА. "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ "ЧВК ВАГНЕРА"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss