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Московский листок

Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 1

Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту

Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту "Борисполь", сообщил депутат Верховной рады Мустафа Найем в Facebook. 

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, Труханов подозревается по делу о хищениях из бюджета Одессы, в рамках которого задержаны три человека. Речь идет о продаже административного здания завода "Краян". В начале 2016 года его продали примерно за 410 тысяч долларов, в августе зданию предоставили отдельный адрес и снова продали за 148 тысяч долларов, а в декабре новый собственник перепродал его Одесской мэрии за порядка 6,8 миллиона долларов.

Осенью прошлого года в мэрии и дома у Труханова уже проходили обыски.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Украина борется с ворами написал 14.02.2018 13:10
Какой контраст с Россией.
Фашисты блин...
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