Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 0

Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала от кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина данных о закрытии зарубежных счетов, заявил журналистам начальник инспекции ФНС по городу Видное Московской области Павел Шагин.

"Налоговая инспекция не получала ни лично от кандидата (Грудинина), ни от его представителей никаких уведомлений 1 февраля 2018 года (о закрытии счетов), о которых говорится в его заявлении", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, в соответствии с регламентом функционирования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика - физического лица" все предоставляемые налогоплательщиком сведения, в том числе, об открытии или закрытии счетов в иностранных банках, фиксируются в момент их предоставления. "Сведения обрабатываются и вносятся в базу данных в налоговых органах в срок, не превышающий четырех часов после их получения, при этом моментом представления считается момент направления уведомления через "Личный кабинет", - пояснил Шагин.

Напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов.

Тему закрытия иностранных счетов господина Грудинина глава ЦИК назвала «крайне неприятной». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует»,— сказала она.

«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты», - сказала госпожа Памфилова.

В свою очередь Грудинин заявил, что все его зарубежные счета закрыты и переадресовал вопросы ЦИК о его зарубежных счетах к налоговой службе. "Мое доверенное лицо отвезло сегодня Элле Александровне письмо, что в соответствии с нашей декларацией налоговая инспекция работала пять дней. Мы сдали туда документы еще 2 или 1 февраля... Если сейчас Элла Александрова запросит в налоговой инспекции документы, она выяснит, что все счета Грудинина закрыты в соответствии с законом до 12 января", - заявил Грудинин во вторник на пресс-конференции в Новосибирске.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под ...
14.02.2018
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальш...
13.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов (0)
Мэра Одессы задержали в киевском аэропорту (1)
ЦИК не нашел агитации в фильме Оливера Стоуна о Путине (0)
Анатолий Баранов: у Януковича не было мотива убивать протестующих, а для более своевременных действий, извините, не оказалось яиц (0)
7 февраля. Рассыпание сирийской победы (13)
Кому на Руси жить хорошо, а кому не очень (1)
"Норникель" миллиардера Потанина получит в безвозмездное пользование железную дорогу за 24 миллиарда бюджетных рублей (3)
ФОМ: рейтинг Грудинина упал ниже уровня Жириновского (5)
Иск компании "Арселор Миттал Темиртау" в отношении активистов независимых профсоюзов (0)
Интервью с участником боя 7 февраля 2018 года под Хишамом (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жить как собака, умереть как герой. В борьбе за миску супа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Германии всё плохо + сравнительное нациеведение
Максим Калашников Максим Калашников: 7 ФЕВРАЛЯ: РАССЫПАНИЕ СИРИЙСКОЙ ПОБЕДЫ
Максим Калашников Максим Калашников: Ходорковский вступился за Дерипаску
Максим Калашников Максим Калашников: СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА. "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ "ЧВК ВАГНЕРА"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss