Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала от кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина данных о закрытии зарубежных счетов, заявил журналистам начальник инспекции ФНС по городу Видное Московской области Павел Шагин.

"Налоговая инспекция не получала ни лично от кандидата (Грудинина), ни от его представителей никаких уведомлений 1 февраля 2018 года (о закрытии счетов), о которых говорится в его заявлении", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, в соответствии с регламентом функционирования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика - физического лица" все предоставляемые налогоплательщиком сведения, в том числе, об открытии или закрытии счетов в иностранных банках, фиксируются в момент их предоставления. "Сведения обрабатываются и вносятся в базу данных в налоговых органах в срок, не превышающий четырех часов после их получения, при этом моментом представления считается момент направления уведомления через "Личный кабинет", - пояснил Шагин.

Напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов.

Тему закрытия иностранных счетов господина Грудинина глава ЦИК назвала «крайне неприятной». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует»,— сказала она.

«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты», - сказала госпожа Памфилова.

В свою очередь Грудинин заявил, что все его зарубежные счета закрыты и переадресовал вопросы ЦИК о его зарубежных счетах к налоговой службе. "Мое доверенное лицо отвезло сегодня Элле Александровне письмо, что в соответствии с нашей декларацией налоговая инспекция работала пять дней. Мы сдали туда документы еще 2 или 1 февраля... Если сейчас Элла Александрова запросит в налоговой инспекции документы, она выяснит, что все счета Грудинина закрыты в соответствии с законом до 12 января", - заявил Грудинин во вторник на пресс-конференции в Новосибирске.