ЦИК нашел недостоверные декларации о доходах у половины кандидатов в президенты

Половина из зарегистрированных кандидатов в президенты России указали недостоверные сведениях в справках о доходах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе", - цитирует Интерфакс главу ЦИК.

По ее словам, эти данные будут указаны в информационных плакатах, который будет размещен во всех избирательных участках страны.

"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождении по доходам", - пояснила Памфилова.

Она также сообщила, что бюллетени для голосования уже направлены в печать.