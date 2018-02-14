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Московский листок

ЦИК нашел недостоверные декларации о доходах у половины кандидатов в президенты

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 16

ЦИК нашел недостоверные декларации о доходах у половины кандидатов в президенты

Половина из зарегистрированных кандидатов в президенты России указали недостоверные сведениях в справках о доходах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе", - цитирует Интерфакс главу ЦИК.

По ее словам, эти данные будут указаны в информационных плакатах, который будет размещен во всех избирательных участках страны.

"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождении по доходам", - пояснила Памфилова.

Она также сообщила, что бюллетени для голосования уже направлены в печать.

 



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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
220 d написал 14.02.2018 20:52
1) Д.Медведева назначат руководителем Верховного суда РФ. 2) начался процесс отстранения Пу от власти. Это правда на уровне слухов.
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Re: - Как же они страной-то собираются руководить?!
А че там сложног.... написал 14.02.2018 16:41
Рули как хочеш.....а если че там ктото будет выеживаться то есть аргумент...дебинкой по хрепту...а не угомониться так 20 суток ареста...для начала...епть тоже мне бином Ньютона...
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(без названия)
Рудольф написал 14.02.2018 16:05
И все-таки, дело даже не в том, что у них за границей есть какие-то счета, а в их беспомощности. Неужели люди, претендующие на пост президента, имеющие неслабые команды поддержки не смогли привести все в соответствие с требованиями? - Как же они страной-то собираются руководить?!
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Re: Re: Re: Re: Re: Не понял?
И разовьем тему.. написал 14.02.2018 15:49
Коль уж мы граждане СССР обладаем такими сверхестестванными правами...то давайте с вами будем выбирать президентов всем остальным...а то как то несправедливо...Сразу устроим выборы мировые...РФ выберем обного...Америке..другова...Англичанам королеву поменяем...а то че они со своей старушкой мучаються...Поставим им на трон Клавку Руберойд...
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Re: Re: Re: Re: Не понял?
И вот еще...Вношу предложение! написал 14.02.2018 15:42
Можно ои мне Гражданину СССР...не предстоящих выборах президента РФ заодно выбрать президента США...до кучи...чтоб два раза на выборы не ходить????? правда прикольно...
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Re: Re: Re: Не понял?
Да че бойкотировать ты собрался? написал 14.02.2018 15:26
Нет накиких выборов...и после 91г небыло....что ты собрался бойкотировать? это комедия и только...и государства РФ нет...хочеш бойкотируй хочеш просто поглумись..это не изменит ситуацию.....какой нехрен кремлебот...это типа прикол...не лутьше прийти на этот фарс как Гражданин СССР..и заявить об этом...пусть этот фарс станет ещо более обсурдным..разве нет?
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Re: тут все нелегитимно
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедЁеЁДальССкий написал 14.02.2018 15:10
БОЙКОТ
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тут все нелегитимно
кремлебот написал 14.02.2018 14:36
участвовать в этом убожище (т.н. выборы)
-пойти на преступление ,замараться.
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Re: Не понял?
Фарс и комедия.... написал 14.02.2018 14:12
Я приду в их ***** участок для голосования со спрафкой из ФМС что я являюсь гражданином СССР а не гражданином ООО РФ и что ????? как они себя поведут...А?...и херова куча Граждан СССР придут в это отхожее место с Подобными справками...что тогда делать будут А?..Будет ли эти устраивать отдельное голосование для Граждан СССР?....Умоються и утруться...Граждане СССР...получайте справки Что вы не являетесь Так называемого РФ...
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Re: Re: Не понял?
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 14:06
Если ты кремлебот,то все понятно.вопросов нет.Но вот если ты простой человек.то...Хотя,если ты Херь,то что еще можно ожидать?.
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Re: Не понял?
Херь им а не Бойкот.... написал 14.02.2018 13:57
Каждый имеет право прийти а нарисовать им не билютене жирный херь...Но я буду голосвовать За Грудинина....Это мой жирный Херь
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(без названия)
Лис написал 14.02.2018 13:55
Тогда с какого **** отфутболили Лисицыну,у которой никаких счетов в Швейцарских банках не может быть по определению? Зассали?
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Не понял?
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 13:48
Это что сейчас было?Председатель ЦИК заявила.что четверо кандидатов нарушили ЗАКОН,но она ничего делать не будет,просто на плакатике укажет.да после такого заявления всю эту лавочку под названием "выборы".необходимо тут же закрывать.а саму мадам Панфилову отдавать под суд(желательно не "самый гуманный суд в мире").Как же так.Эллаа Александровна,вы с такой страстью и энергией защищали "закон",когда дело касалось Навального,а тут вы в открытую его нарушаете и заявляете.что ничего страшного?!
Есть еще у кого-то сомнения в этих"выборах"?Желающих принять участие в балагане не поубавилось?
БОЙКОТ.
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в переводе с бюрократического на
обычный написал 14.02.2018 13:46
это звучит так: Незаконный ЦИК нашел недостоверные декларации о доходах у ворья, полезшего к кормушке. А плакаты с их враками обещает развесить на точках лохотрона вместе с прочей, уже привычной брехней и чушью. Ну точно - НИКТО не даст нам избавленья..!
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недостоверные декларации о доходах
есть только одна достоверная написал 14.02.2018 13:45
ЦИК нашел недостоверные декларации о доходах у половины кандидатов в президенты да они у всех!
есть только одна достоверная - и она у нашего ВСЁ!
тут и спорить не надо - !
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Не вешайте нос Ковбои..вас ждет вторая серия..
Кинокомпания ЦИК представляет... написал 14.02.2018 13:41
Выбори...резидента РФ...образования без граждан..без земель...без конституции..без нехера...но зато в 3D///и с кучей правовых аргументов в виде мордоваротов вооруженных мордоворотов...
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