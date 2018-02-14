ЦИК нашел недостоверные декларации о доходах у половины кандидатов в президенты

Половина из зарегистрированных кандидатов в президенты России указали недостоверные сведениях в справках о доходах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе", - цитирует Интерфакс главу ЦИК.
По ее словам, эти данные будут указаны в информационных плакатах, который будет размещен во всех избирательных участках страны.
"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождении по доходам", - пояснила Памфилова.
Она также сообщила, что бюллетени для голосования уже направлены в печать.
220 d написал 14.02.2018 20:52
А че там сложног.... написал 14.02.2018 16:41
Рудольф написал 14.02.2018 16:05
И разовьем тему.. написал 14.02.2018 15:49
И вот еще...Вношу предложение! написал 14.02.2018 15:42
Да че бойкотировать ты собрался? написал 14.02.2018 15:26
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедЁеЁДальССкий написал 14.02.2018 15:10
кремлебот написал 14.02.2018 14:36
-пойти на преступление ,замараться.
Фарс и комедия.... написал 14.02.2018 14:12
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 14:06
Херь им а не Бойкот.... написал 14.02.2018 13:57
Лис написал 14.02.2018 13:55
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 14.02.2018 13:48
Есть еще у кого-то сомнения в этих"выборах"?Желающих принять участие в балагане не поубавилось?
БОЙКОТ.
обычный написал 14.02.2018 13:46
есть только одна достоверная написал 14.02.2018 13:45
есть только одна достоверная - и она у нашего ВСЁ!
тут и спорить не надо - !
Кинокомпания ЦИК представляет... написал 14.02.2018 13:41