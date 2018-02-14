Сенатор Клинцевич попал под ротацию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход Франца Клинцевича с поста первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности необходимостью ротации руководящих кадров.

"У нас, я уже говорила, принят режим ротации. Чтобы на различные руководящие посты в комитетах, в целом в Совете Федерации привлекались новые сенаторы, вовлекались новые регионы. Поэтому комитетом принято решение о ротации", - цитирует ТАСС Матвиенко.

По ее словам, Клинцевич продолжит работу в комитете.

Напомним, Совет Федерации на заседании в среду избрал первым зампредом комитета по обороне и безопасности бывшего главу Управления ФСБ России по Западному военному округу Александра Ракитина вместо сенатора Франца Клинцевича, который написал заявление об освобождении его от этой должности.