Сенатор Клинцевич попал под ротацию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход Франца Клинцевича с поста первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности необходимостью ротации руководящих кадров.
"У нас, я уже говорила, принят режим ротации. Чтобы на различные руководящие посты в комитетах, в целом в Совете Федерации привлекались новые сенаторы, вовлекались новые регионы. Поэтому комитетом принято решение о ротации", - цитирует ТАСС Матвиенко.
По ее словам, Клинцевич продолжит работу в комитете.
Напомним, Совет Федерации на заседании в среду избрал первым зампредом комитета по обороне и безопасности бывшего главу Управления ФСБ России по Западному военному округу Александра Ракитина вместо сенатора Франца Клинцевича, который написал заявление об освобождении его от этой должности.
СтарпЁр написал 14.02.2018 23:55
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Смердяков написал 14.02.2018 23:04
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болтался написал 14.02.2018 21:04
кацапекно написал 14.02.2018 15:39