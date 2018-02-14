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Московский листок

Сенатор Клинцевич попал под ротацию

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 5

Сенатор Клинцевич попал под ротацию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход Франца Клинцевича с поста первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности необходимостью ротации руководящих кадров.

"У нас, я уже говорила, принят режим ротации. Чтобы на различные руководящие посты в комитетах, в целом в Совете Федерации привлекались новые сенаторы, вовлекались новые регионы. Поэтому комитетом принято решение о ротации", - цитирует ТАСС Матвиенко.

По ее словам, Клинцевич продолжит работу в комитете.

Напомним, Совет Федерации на заседании в среду избрал первым зампредом комитета по обороне и безопасности бывшего главу Управления ФСБ России по Западному военному округу Александра Ракитина вместо сенатора Франца Клинцевича, который написал заявление об освобождении его от этой должности.

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Сам ушел? Ротация?
СтарпЁр написал 14.02.2018 23:55
Наверное он Вагнера шибко любил.
***
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Ушел по собственному желанию..
Смердяков написал 14.02.2018 23:04
Понимаем. Плохо страну защищал, значицца. Одна у нас теперь надежа - наш сильный Президент. И тот насморком приболевши. Надеюсь, не французским.
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Эх, а какой был мус-с-сина!!!
Клавка написал 14.02.2018 22:56
Ну настоящий полковник!!!
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до
болтался написал 14.02.2018 21:04
Еврей клинцевич,надо больше молчать,учитесь у Сыктывкарского еврея абрамовича
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(без названия)
кацапекно написал 14.02.2018 15:39
Наступила пора избавляться от польско-литовской шляхты.
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