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Московский листок

Миллиардер Ротенберг собрался бесплатно спасать подростков от криминальной субкультуры

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 6

Миллиардер Ротенберг собрался бесплатно спасать подростков от криминальной субкультуры

Миллиардер Аркадий Ротенберг намерен запустить "развлекательно-развивающий" проект для подростков 12–16 лет с серией бесплатных лекций. Как сообщает РБК, одна из целей проекта - оградить детей от "негативного воздействия улицы", в частности, криминальной субкультуры "Арестантский уклад един" (АУЕ).

"Раньше я уже пересекался с образовательным направлением, когда работал в проекте издательского дома «Просвещение», из которого в итоге вышел. И если в том случае основной целью был бизнес, то сейчас мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду", - заявил он, отметив, что все мероприятия будут бесплатными для подростков.

По словам Ройтенберга, сумма инвестиций в проект еще не определена и будет зависеть от того, насколько он окажется интересен детям, уточнил бизнесмен. Бизнесмен также отметил, что у него нет договоренностей с Министерством образования и науки, Министерством культуры или другими государственными институтами. "Надо, чтобы дети приходили сами, чтобы их не направляла к нам школа или какая-то другая образовательная организация", - пояснил он.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Вишь ты, дотумкал, однако!
Ауешники-то написал 14.02.2018 23:17
скоро подрастут - настоящими отморозками будут, делиться придется. Уж лучше сейчас начать образовывать-развлекать, потом договариваться проще: не сразу на фонарь вздернут, может и отпустят, если уболтает.
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норм проэкт
он не я 667 написал 14.02.2018 21:22
ну а че?вполне может такой проект
к примеру раздать бесплатные компы(а они копейки стоят,да хоть пни первые)
потом курсы бесплатные(тоже копейки)
и глядишь,вместо АУЕ в интернетах залипают,вместо чтобы
я и сам бы преподавал на таких курсах(небесплатно но тыщ за...)
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Убиться веником!!!
Дорогой Аркаша, написал 14.02.2018 20:15
я вас умоляю, чем ви собираетесь развлекательно развивать этих несчастных детей?! Наперстками?!
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Re:
кацапенко написал 14.02.2018 15:34
Ну, да. Одной рукой даем - двумя забираем. Энто есть бизнес по-рассейски, но то бишь прямо-таки по библейским, ветхозаветным лекалам.
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(без названия)
Беггемот написал 14.02.2018 14:58
Ой, какая кошерная душка этот ротенберг!
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(без названия)
Лис написал 14.02.2018 14:28
Бернард Шоу просто отдыхает.Кремлевский маф Ротенберг прямо говорит что он "джентльмен" а вот грабить богатых-это для ОПГ"Путин" уже экстремизм.
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