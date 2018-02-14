Миллиардер Ротенберг собрался бесплатно спасать подростков от криминальной субкультуры

Миллиардер Аркадий Ротенберг намерен запустить "развлекательно-развивающий" проект для подростков 12–16 лет с серией бесплатных лекций. Как сообщает РБК, одна из целей проекта - оградить детей от "негативного воздействия улицы", в частности, криминальной субкультуры "Арестантский уклад един" (АУЕ).

"Раньше я уже пересекался с образовательным направлением, когда работал в проекте издательского дома «Просвещение», из которого в итоге вышел. И если в том случае основной целью был бизнес, то сейчас мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду", - заявил он, отметив, что все мероприятия будут бесплатными для подростков.

По словам Ройтенберга, сумма инвестиций в проект еще не определена и будет зависеть от того, насколько он окажется интересен детям, уточнил бизнесмен. Бизнесмен также отметил, что у него нет договоренностей с Министерством образования и науки, Министерством культуры или другими государственными институтами. "Надо, чтобы дети приходили сами, чтобы их не направляла к нам школа или какая-то другая образовательная организация", - пояснил он.