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Московский листок

ЦБ пообещал сократить 9 тысяч сотрудников

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 11

ЦБ пообещал сократить 9 тысяч сотрудников

Численность сотрудников Банка России снизится на 18% до 43 тыс. человек к концу 2019 года, заявил журналистам зампред ЦБ Руслан Вестеровский. "В целом численность Банка уменьшается. У нас некоторое время назад было 60 тыс. человек, сейчас 52,4 тыс., после реинжиниринга 43 тыс. будет в целом. Наша стоимость для государства будет уменьшаться", - цитирует зампреда RNS/

По его словам, одна из причин уменьшения штата - автоматизация и цифровизация процессов, указал он.

Он также отметил, что ЦБ намерен открыть в Уфе хаб, в котором с начала 2019 г. будет осуществляться кадровое администрирование.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Это же просто полный п-ц!
грымнаш написал 14.02.2018 23:45
сотрудников Центробанка в точности равна численности населения моего родного шахтерского города вместе с пригородными поселками, в котором 12 шахт (шахта, для тех, кто не знает, это как завод со всей инфраструктурой). Чем же занимается в ЦБ эта финансовая шпана? Рубль укрепляет? :)))
==========================
нет конечно!
ЦБ нужен для того чтоб грабить население и обесценивать рубль. но вот незадачка все на курс доллара смотрят а он для ЦБшной обменника-помойки как святой надо удерживать. поэтому дармоедов по мере сил выкидывать будут.
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просто
по определению написал 14.02.2018 21:21
Советская Власть прекратит эту затянувшуюся вакханалию воров и самозванцев и начнет Реальное Государственное Строительство.
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(без названия)
Саха и Лин написал 14.02.2018 20:49
Несколько тысяч бомжей с дипломами финансистов отправятся в свободное плавание.Куда пойдут эти птенцы?В какие банки?Мелкие из них разорились,а крупные сожрали половину резервного фонда.Бабская мафия нещадно гадит!
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"Это ж сколько высокооплачиваемых бездельников в стране?!"
алексс настоящий написал 14.02.2018 20:41
Ты погугли про численность депутатов всех уровней.И про расходы на них.Центробанк -мелкая шарашкина контора рядом с этой саранчой.
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А еще я открою в моей родной Уфе хаб кадрового администрирования!
Эльвира Сахипзадовна написал 14.02.2018 19:20
И наберу там самых лучших специалистов. И весь Башкортостан будет работать в Центробанке. Часть федеральных министерств и мин-в московской области мы уже освоили, теперь будем осваивать Центробанк.
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Это же просто полный п-ц!
Численность написал 14.02.2018 19:13
сотрудников Центробанка в точности равна численности населения моего родного шахтерского города вместе с пригородными поселками, в котором 12 шахт (шахта, для тех, кто не знает, это как завод со всей инфраструктурой). Чем же занимается в ЦБ эта финансовая шпана? Рубль укрепляет? :)))
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Re: Лучше раньше чем позже
Удар под ДЫХ написал 14.02.2018 17:25
А эти думали что навсегда там пристроились...и что они в команде в отличие от остального быдла....а тут такое ...как же такое могло то произойти...теперь предеться как все чтоль...этож что происходит то за чтож это фсе!.....Запомните Все кто сотрудничает с этими Они вас нех ер натянут и выбросят!....Не надо обманываться...Рано или поздно вы окажетесь по другую сторону колючей проволоки...
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Лучше раньше чем позже
Судоплатовец написал 14.02.2018 17:06
Набиулину в первую очередь и под проверку, на предмет обнаружения признаков измены Родине, диверсии и т.д.!
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И что? Прям в поля?
Это что+ написал 14.02.2018 14:56
Значит, начинаются новые реформы...
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численность штата Центробанка 53 тысячи человек!!!
корнхолио написал 14.02.2018 14:50
пожалуй ни на одном нашем производстве столько народа не работает. Это ж сколько высокооплачиваемых бездельников в стране?!
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(без названия)
Лис написал 14.02.2018 14:48
Смелое заявление либераста Грефа перед "выборами".Людям "понравится".
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