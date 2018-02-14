ЦБ пообещал сократить 9 тысяч сотрудников

Численность сотрудников Банка России снизится на 18% до 43 тыс. человек к концу 2019 года, заявил журналистам зампред ЦБ Руслан Вестеровский. "В целом численность Банка уменьшается. У нас некоторое время назад было 60 тыс. человек, сейчас 52,4 тыс., после реинжиниринга 43 тыс. будет в целом. Наша стоимость для государства будет уменьшаться", - цитирует зампреда RNS/

По его словам, одна из причин уменьшения штата - автоматизация и цифровизация процессов, указал он.

Он также отметил, что ЦБ намерен открыть в Уфе хаб, в котором с начала 2019 г. будет осуществляться кадровое администрирование.