ЦБ пообещал сократить 9 тысяч сотрудников

Численность сотрудников Банка России снизится на 18% до 43 тыс. человек к концу 2019 года, заявил журналистам зампред ЦБ Руслан Вестеровский. "В целом численность Банка уменьшается. У нас некоторое время назад было 60 тыс. человек, сейчас 52,4 тыс., после реинжиниринга 43 тыс. будет в целом. Наша стоимость для государства будет уменьшаться", - цитирует зампреда RNS/
По его словам, одна из причин уменьшения штата - автоматизация и цифровизация процессов, указал он.
Он также отметил, что ЦБ намерен открыть в Уфе хаб, в котором с начала 2019 г. будет осуществляться кадровое администрирование.
грымнаш написал 14.02.2018 23:45
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нет конечно!
ЦБ нужен для того чтоб грабить население и обесценивать рубль. но вот незадачка все на курс доллара смотрят а он для ЦБшной обменника-помойки как святой надо удерживать. поэтому дармоедов по мере сил выкидывать будут.
по определению написал 14.02.2018 21:21
Саха и Лин написал 14.02.2018 20:49
алексс настоящий написал 14.02.2018 20:41
Эльвира Сахипзадовна написал 14.02.2018 19:20
Численность написал 14.02.2018 19:13
Удар под ДЫХ написал 14.02.2018 17:25
Судоплатовец написал 14.02.2018 17:06
Это что+ написал 14.02.2018 14:56
корнхолио написал 14.02.2018 14:50
Лис написал 14.02.2018 14:48