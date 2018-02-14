Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ФСБ разрешат заводить дела на прокуроров и следователей

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 7

ФСБ разрешат заводить дела на прокуроров и следователей

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ могут быть внесены поправки, существенно расширяющие полномочия Федеральной службы безопасности, сообщает Росбалт со ссылкой на ответ прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Согласно предполагаемым изменениям в УПК, следственные органы ФСБ РФ получат право возбуждать дела в отношении спецсубъектов - прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов "вне зависимости от категории преступлений". В настоящее время такие полномочия имеет исключительно СК РФ.

Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел». При этом ФСБ РФ не должна мотивировать свое требование получить для расследования те или иные материалы.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
круги
своя написал 14.02.2018 20:45
госужас снова сверху! Опять загадочный и ничего никому не объясняющий!Суверенная вертухайская республика скоро ринется в испытания, не иначе...
Ответить
нынче
даже написал 14.02.2018 20:26
ЖКХ - карательный орган. На территории контрреволюции все карательное, куда ни взгляни. Ворье, обсевшее кормушку будет карать все и всех, пока Советская Власть не остановит этот кошмар.
Ответить
Re: Вопрос конечно в чьих интересах и как себя поведут, но ...
Суд это карательный орган написал 14.02.2018 17:10
Если Русские сами эту статью не отменят ее никто не отменит...Пролетарский штык отменит...и наган в твердой руке..тоже имеет такую функцию....
Ответить
Вопрос конечно в чьих интересах и как себя поведут, но ...
Судоплатовец написал 14.02.2018 17:02
Конечно и в ФСБ не все в порядке, но необходимо в список добавить и судей, и депутатов партии "Единая Россия", да вообще большинство Парламента, Правительства,компрадорский олигархат и Набиулину, и ... Работы у ребят с шпионами, предателями, диверсантами, вредителями, саботажниками и другими врагами народа ввиде расхитителей гос. собственности, коррупционеров и т.д., образно говоря вал. Но отменить "Русскую" ст. 282 УК РФ!
Ответить
Re: В КОНЦЛАГЕРЕ МОРДОРКУЩЁВКА - ПОГОЛОВНО ВСЕ ПОГОНОНОСНЕ ПСЫ КАРАТЕЛИ
ОСОБЕННО СУДЬИ написал 14.02.2018 16:52
Они такиеже судьи как Я Архиерей....какието прошмандовки в рясах..и евнухи скудаумные...
Ответить
(без названия)
Рудольф написал 14.02.2018 15:56
А может, "Рука руку ***"
Ответить
(без названия)
юрыст написал 14.02.2018 15:45
А кто же будет надзирать над ФСБ ? Неужто КС или ВС? А над ними кто? Неужто Сам?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Игорь Стрелков: душить будут медленно и в любом случае
Игорь Стрелков: душить будут медленно и в любом сл...
15.02.2018
Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный день 18 марта
Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный...
15.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Так ли мы хотим в Европу, чтобы отдать за это что-нибудь ценное? (0)
Руководство Сбербанка получает в 50 раз больше Путина и в 20 раз больше Трампа (0)
Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный день 18 марта (0)
О хитром Дерипаске и неумных журналистах (2)
Столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова (4)
Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ информации о Рыбке, Дерипаске и Приходько (3)
ФСБ разрешат заводить дела на прокуроров и следователей (7)
ЦБ пообещал сократить 9 тысяч сотрудников (11)
Миллиардер Ротенберг собрался бесплатно спасать подростков от криминальной субкультуры (6)
Сенатор Клинцевич попал под ротацию (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ЕЖГ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Греф в 50 раз ценней Путина
Дарья Митина Дарья Митина: Кусoчек СССР прoбрался на Oлимпиаду
Дарья Митина Дарья Митина: Ближневoстoчные страсти в студии у Бабаяна
Максим Калашников Максим Калашников: А ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ В СИРИИ ДАЛЬШЕ?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss