ФСБ разрешат заводить дела на прокуроров и следователей

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ могут быть внесены поправки, существенно расширяющие полномочия Федеральной службы безопасности, сообщает Росбалт со ссылкой на ответ прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Согласно предполагаемым изменениям в УПК, следственные органы ФСБ РФ получат право возбуждать дела в отношении спецсубъектов - прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов "вне зависимости от категории преступлений". В настоящее время такие полномочия имеет исключительно СК РФ.

Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел». При этом ФСБ РФ не должна мотивировать свое требование получить для расследования те или иные материалы.