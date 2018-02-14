Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ информации о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 3

Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ информации о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Почти 30 интернет-ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов информацию из фильма фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании "Насти Рыбки".

"К сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, удалили противоправную информацию, в том числе все СМИ. В связи с этим в среду 29 ссылок, указанных в решении суда, исключены из Единого реестра запрещенной информации", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

Там отметили, что служба дала ресурсам, не удалившим данную информацию время до вечера среды - в противном случае они будут заблокированы.

"В отношении ресурсов, которые не удалили запрещенную информацию и остаются в Едином реестре (13 ссылок), продолжается мониторинг. У данных ресурсов есть срок до позднего вечера 14 февраля для удаления указанной в решении суда информации", - пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее суд включил в реестр запрещенной информации фильм ФБК о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Позже Навальный подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки страниц его сайта.

Ссылки по теме: Навальный намерен судиться за свое право говорить и показывать

 



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Заблокировали Навального?
Анискин написал 14.02.2018 19:05
Когда только заблокируют дерипасок с приходьками? И лет бы на 20-25, а лучше пожизненно, с конфискацией неправедно нажитого имущества!
Ответить
(без названия)
Яков Блюмкин написал 14.02.2018 18:54
Как был ролик Навального на ЮТубе, так никуда и не удалился.
Ответить
Личное оценочное мнение.
Судоплатовец написал 14.02.2018 16:16
Сокрытие врагами страны и большинства народа коррупционных признаков ОПГ захватившей власть и превратившей государство в орудие преступления.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Игорь Стрелков: душить будут медленно и в любом случае
Игорь Стрелков: душить будут медленно и в любом сл...
15.02.2018
Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный день 18 марта
Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный...
15.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Так ли мы хотим в Европу, чтобы отдать за это что-нибудь ценное? (0)
Руководство Сбербанка получает в 50 раз больше Путина и в 20 раз больше Трампа (0)
Как настoящий кoммунист дoлжен прoвести вoскресный день 18 марта (0)
О хитром Дерипаске и неумных журналистах (2)
Столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова (4)
Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ информации о Рыбке, Дерипаске и Приходько (3)
ФСБ разрешат заводить дела на прокуроров и следователей (7)
ЦБ пообещал сократить 9 тысяч сотрудников (11)
Миллиардер Ротенберг собрался бесплатно спасать подростков от криминальной субкультуры (6)
Сенатор Клинцевич попал под ротацию (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ЕЖГ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Греф в 50 раз ценней Путина
Дарья Митина Дарья Митина: Кусoчек СССР прoбрался на Oлимпиаду
Дарья Митина Дарья Митина: Ближневoстoчные страсти в студии у Бабаяна
Максим Калашников Максим Калашников: А ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ В СИРИИ ДАЛЬШЕ?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss