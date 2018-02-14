Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ информации о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Почти 30 интернет-ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов информацию из фильма фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального об отдыхе зампреда правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании "Насти Рыбки".

"К сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, удалили противоправную информацию, в том числе все СМИ. В связи с этим в среду 29 ссылок, указанных в решении суда, исключены из Единого реестра запрещенной информации", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

Там отметили, что служба дала ресурсам, не удалившим данную информацию время до вечера среды - в противном случае они будут заблокированы.

"В отношении ресурсов, которые не удалили запрещенную информацию и остаются в Едином реестре (13 ссылок), продолжается мониторинг. У данных ресурсов есть срок до позднего вечера 14 февраля для удаления указанной в решении суда информации", - пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее суд включил в реестр запрещенной информации фильм ФБК о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Позже Навальный подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки страниц его сайта.

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