Столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова

Московская мэрия согласовала заявку "Солидарности" на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Илью Яшина.
"Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова", - сказал Яшин.
По его словам, сбор участников начнется в 13:00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников до 30 тысяч человек.
В прошлом году марш памяти Бориса Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.
лаццарони написал 14.02.2018 23:53
"И вновь продолжается бой!
И сердцу тревожно в груди!
И Путин такой молодой
И юный Борис впереди!"
алексс настоящий написал 14.02.2018 22:55
правофланговый написал 14.02.2018 22:02
И таки шо? написал 14.02.2018 19:26