Столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова

Московская мэрия согласовала заявку "Солидарности" на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Илью Яшина.

"Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова", - сказал Яшин.

По его словам, сбор участников начнется в 13:00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников до 30 тысяч человек.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.