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Московский листок

Столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова

Опубликовано 14.02.2018 в разделе комментариев 4

Столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова

Московская мэрия согласовала заявку "Солидарности" на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Илью Яшина.

"Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова", - сказал Яшин.

По его словам, сбор участников начнется в 13:00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников до 30 тысяч человек.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Это не наш марш.
лаццарони написал 14.02.2018 23:53
Либерасты, не прорвавшиеся к кормушке, хероически бьются с либерастами, прорвавшимися к кормушке. Желаю победы тем и другим!
"И вновь продолжается бой!
И сердцу тревожно в груди!
И Путин такой молодой
И юный Борис впереди!"
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узок их круг,страшно далеки они от народа
алексс настоящий написал 14.02.2018 22:55
-эти 5000 маскофских бездельников.Не вижу никакой новости,власти нет смысла запрещать сие унылое собрание.Они не более опасны для нее чем сообщество филателистов.Еще и отправить можно какого нибудь Пескова поучавствовать со скорбной рожей,так,для поржать.
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(без названия)
правофланговый написал 14.02.2018 22:02
Получится ровно 28 лет спустя после демкркратического митинга 25 февраля 1990 года...День в день...
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Согласовала?
И таки шо? написал 14.02.2018 19:26
До сраки кари очи!
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