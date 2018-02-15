Руководство Сбербанка получает в 50 раз больше Путина и в 20 раз больше Трампа

Сбербанк в 2017 выплатил членам правления 5,108 миллиарда рублей, что на 42,2 процента превышает уровень выплат в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет крупнейшего банка страны. На фиксированные вознаграждения приходится 23 процента выплат или 1,183 миллиарда рублей. Остальные 77 процентов — это плавающая часть, в которую входят премии и вознаграждения за достижение рабочих результатов, а также транши за показатели прошлых лет.

Чтоб было понятно: правление Сбербанка - это 10 человек.

Доллар год назад в рублях стоил примерно столько же.

То есть на десятерых примерно по полмиллиарда рублей каждому. Если в долларах, то где-то чуть больше, чем 8,5 миллионов долларов.

Согласно официальным данным, в 2016 году Владимир Владимирович Путин заработал 8 миллионов 858 тысячи рублей. Непосредственно в 2015 году доход Путина составил 8,9 миллиона рублей. Не долларов - рублей!

Зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год, кроме того, американский лидер может распоряжаться счётом в 50 тысяч долларов в год для личных расходов, тратить на поездки 100 тысяч долларов и на развлечения 19 тысяч долларов из фонда.

Из чего можно сделать вывод, что для России Герман Греф и его команда примерно в 50-55 ценней, чем президент Путин. И даже для Америки в 20 раз ценней, чем президент Трамп. И никакой натяжки в этом нет - Сбербанк РФ принадлежит государству РФ, то есть зарплата руководства Сбербанка - это именно оценка со стороны руководства России. И, естественно, от имени народа.

Америка тут тоже не посторонняя. Во-первых, контрольным пакетом от имени государства владеет Центробанк (52%), а это крупнейший в России держатель американских государственных ценных бумаг. А во вторых, до 45% акций банка принадлежит зарубежным инвесторам, из которых треть из США и Канады, пятая часть из Великобритании и еще столько же из разных офшоров. Так что признательность Америки банку, входящему в тридцатку крупнейших мировых кредитно-финансовых учреждений, вполне заслужена.

С такой зарплатой предложи Герману Грефу или Бэлле Златкис обратно в правительство, так засмеют. Не, скажут, уж лучше вы к нам...

Анатолий Баранов