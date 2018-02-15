О хитром Дерипаске и неумных журналистах

Написал статью на тему какой-то непроходимой тупости и трусости журналистов Рашки в вопросах своей журналистской солидарности, и в вопросах защиты своих прав, но тут возник инцидент с блокировкой сайта Навального, что подвигло написать о том же, но по другому поводу.

Начну с того, что удивляет сам Навальный, по легенде о Навальном он юрист. Поэтому он удивляет то ли своим непониманием происходящего, то ли своим прямым участием в афере Дерипаски, а то, что это афера задумана и осуществляется именно Дерипаской, как-то всё меньше и меньше сомнений (но об этом в конце).

О деле с Рыбкой и сам Навальный, и пишущие об этом издания, сообщают примерно одно и то же. Вот, к примеру, журналисты «Ведомостей» без каких-либо собственных комментариев и возмущения «беспристрастно» пишут о том, чем нужно бесконечно возмущаться:

«Политик Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

...В Конвенции по правам человека говорится, что свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в этом расследовании такой информации нет. Расследование было проведено на основании открытых источников книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха», фотографий из Instagram и других открытых сведений, указано в иске.

…В иске Навального также говорится, что согласно закону об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти (в отношении информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и т. д.) и вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com такой информации не содержали, а вступившего в силу законного решения суда не было. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Соответствующее определение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд. Представитель Дерипаски говорил «Ведомостям», что дело рассматривается на закрытом заседании, так как иск о защите частной жизни истца.

«Мы понимаем, что теxнически правильнее обжаловать определение Усть-Лабинского суда, но если нас не допускают там в дело и не принимают нашу жалобу на определение об обеспечительныx мерах, то мы остаемся без права на судебную защиту и можем обжаловать действия только Роскомнадзора как органа, который нарушает наши права», говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. В понедельник юристы ФБК пытались получить определение Усть-Лабинского суда, однако им отказали, поскольку они не являются стороной в деле.

Кроме Навального требования удалить информацию из новостей о расследовании получили «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com и даже журнал Maxim. Роскомнадзор также внес в реестр запрещенной информации 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, они должны быть удалены до вечера 14 февраля…».

Давайте начнём с вопроса, а при чём тут частная жизнь Дерипаски или Приходько? Настя Рыбка написала книгу о своей личной жизни и какого хрена Дерипаска лезет к ней в личную жизнь? Она же не прокралась к нему на яхту «под покровом ночи», не подслушивала его телефонные разговоры, не фотографировала Дерипаску со спутника. Если она подписала с Дерипаской договор о неразглашении того, о чём она узнает на яхте, то пусть Дерипаска подаёт на неё в суд за нарушение договора. А так, как это всё подано, Рыбка описала события своей частной жизни. В связи с этим возникает вопрос - какого хрена не просто Дерипаска, а и суд лезет к Насте Рыбке в её в частную жизнь? Судьи, понятное дело, - это дебилы, но неужели журналистам не понятно, что это Дерипаска САМ нарушил свою частную жизнь тем, что САМ пригласил и принял на своей яхте эту рыбку?

И при чём тут пресса и, тем более, Навальный, который только проверил достоверность информации, предоставленной Настей Рыбкой?

А Навальный, вместо того, чтобы поставить вопрос именно так, начинает рассуждать, влез он или не влез своей передачей в частную жизнь Дерипаски. А где она, повторю, эта «частная жизнь» олигарха в передаче, показанной Навальным?

Ну, а с точки зрения частной жизни Приходько это вообще ни на что не похоже. Если бы Приходько, побаловавшись с Настей, а потом без её согласия написал, что Настя Рыбка проститутка, то это да - это вмешательство в частную жизнь этой Рыбки. Но кто счёл сообщения Моники Левински о Клинтоне вмешательством в частную жизнь Клинтона? Или вспомним, что в 1963 году министр обороны Англии Джон Порфьюмо подал в отставку только потому, что пользовался услугами проститутки.

Нет, Настя написала не о гражданине Приходько, а о том, что вице-премьер России тайно выезжает за границу для встречи с проститутками, но мы-то понимаем, что этот Приходько точно так же и там же мог встречаться с агентами иностранных держав, предавая интересы России. Это что - частная жизнь??

Навальный, проверяя информацию этой рыбки, вскрыл, что доходы Приходько намного превышают то, что ему платила Россия, следовательно, можно предполагать, что остальные деньги ему дали иностранные государства за предательство интересов России. Не так ли?

Всё так, но я не за этим сел за клавиатуру.

Какие в этом деле ключевые понятия для журналистов? Что должно было озлобить журналистов и заставить их сплотиться?

Согласно статье 58 закона от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018):

«Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции средства массовой информации, а также журналистов, в том числе посредством: осуществления цензуры… - влечет уголовную …ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - влечет немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Это положение не работает и никто в Рашке Роскомнадзор не закроет, но журналист обязан это положение закона знать и напоминать о нём всем и при любом удобном случае!

А, может, деятельность Роскомнадзора это не цензура?

Согласно статье 3 закона «О средствах массовой информации» (выделено мною):

«Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается.

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается».

Это положение в Рашке не работает, но журналист обязан это положение знать и напоминать о нём всем и при любом удобном случае!

А, может, в России нет закона о наказании за цензуру? Согласно статье 144 УК РФ:

«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации …совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается …лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Это статья в Рашке не работает, но журналист обязан это положение знать и напоминать о ней все при любом удобном случае!

Тут умники, привыкшие прикрываться бессовестными дурами в судах, мне скажут, что Роскомнадзор прикрылся решением суда. Не надо ля-ля! В Роскомнадзоре не судебные исполнители в ранге прапорщиков, а высокооплачиваемые чиновники, чья должность обязывает и без судов понимать, чем они занимаются. И если какая-то дура в суде приняла противозаконный судебный акт, то чиновники Роскомнадзора не выполнять его должны, а сами его обжаловать.

Поэтому Навальному не в суд надо подавать, а писать Бастрыкину заявление о возбуждении уголовного дела по признакам части 2 статьи 144 УК РФ против работников Роскомнадзора за осуществление акта цензуры с целью воспрепятствования прессе информировать общество, что члены правительства России предают интересы России.

Толку от этого заявления столько же, сколько и от подачи Навальным заявления в суд (это Спарта Рашка!), но об этих положениях законов России необходимо напоминать и напоминать, поскольку капля камень точит. Не сможет даже Бастрыкин вечно отказывать в наказании фашистов, если не отдельные журналисты, а вся пресса России будет этого требовать и требовать! Вся!

Но для этого надо понимать, что ты требуешь, и имеешь ли для этого право, почему я и процитировал выше соответствующие статьи законов России, но не действующих из-за пассивной раздробленности прессы.

Ну и, наконец, один момент, который просто ускользает из поля зрения прессы в связи с тем, что Дерипаска натужно развил невиданный энтузиазм по якобы сокрытию этого события с рыбкой. Я уже писал в первой статье, что для того, чтобы заглушить это разоблачение Навального, нужно было просто промолчать о нём, и через неделю пресса уже гомонила бы о чём-то ином. А теперь об этом долго будут кричать закрытые Роскомнадзором издания, привлекая и привлекая к этому делу СМИ Запада. Согласитесь, что все эти немедленно предпринятые телодвижения Дерипаски по, якобы, затыканию ртов прессе, по сути, только привлекают внимание к тайному прилёту к нему на яхту Приходько, якобы для встречи с проститутками, с которыми Приходько без проблем мог встретиться и в Москве.

Зачем Дерипаска это делает?

Ведь книга Насти Рыбки вышла давно, и пресса по ней уже давно отписалась, и Дерипаска всё это время молчал, никому не пытаясь заткнуть рот.

И тут в дело вступает Навальный, и реакция Дерипаски такая, как будто он этого давно ждал с заранее заготовленным исковым заявлением (8-го выступил Навальный, а 9-го суд решил запретить его выступление). Причём, ведь и мотив вступления в дело Навального тоже не совсем понятен.

Либо его сам Дерипаска убедил подключить к этому делу свою аудиторию и этим вызвать общероссийский скандал, либо Навальный, не имея подходящего материала для очередного разоблачения, самостоятельно подключился к этому расследованию после шоу, устроенного ему Настей Рыбкой с подругами (а кто-то это шоу профинансировал и гарантировал проституткам безнаказанность). То есть, Навальный подключился, не понимая, что осуществляет план Дерипаски. Я сторонник Навального и считаю более вероятным последний вариант, хотя и первый нельзя так просто сбросить со счетов.

Но главное в ином.

Похож Дерипаска на идиота? Сильно похож? Понимаете, тут уже и простая логика подсказывает, и инсайдеры вам подтвердят, что даже простые владельцы киосков, приглашая проституток в сауну, обыскивают их даже не тогда, когда те снимают трусы, а когда проститутки только снимают пальто, - на пороге. И забирают все телефоны и любые устройства, которыми проститутки могли бы записать это событие.

Получается, что Дерипаска был большим идиотом, нежели простые коммерсанты, и по глупому недосмотру допустил, чтобы Рыбка его с Приходько фотографировала и их разговор записывала?? Я должен в это поверить? «Нет, ребята, всё не так, - всё не так, ребята!» ©.

Что-то мне кажется, что это даже не вторая часть, а только начало Марлезонского балета. На мой взгляд, Дерипаска сам и организовал этот компромат на Приходько, сам дал обеспечить компромат аудио и фото доказательствами, сам организовал публикацию книги, а когда Рыбка не сумела вызвать скандал публикацией книги, то для пиара подключил к этому Навального. По договору или «в тёмную». Причём, даже если Навального и использовали «в тёмную», то в данном случае интересы Навального совпали с интересами Дерипаски, да и России.

Или мы уже забыли, как Сечин подставил Улюкаева?

Причём, Дерипаска, на мой взгляд, подставляет Приходько не путину с Айфончиком, а настоящим хозяевам Рашки - «Вашингтонскому обкому».

Но, повторю, я писал статью не для этого. Главное, на что я хочу обратить внимание, это пассивность прессы, на глазах которой фашисты, в виде Роскомнадзора с судами, нагло добивают остатки свободы слова.

Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства