Так ли мы хотим в Европу, чтобы отдать за это что-нибудь ценное?

Европейский союз может вернуться к обсуждению отмены визового режима для России, если увидит прогресс в исполнении минских соглашений. Об этом заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер: обсуждение этого и других замороженных проектов может возобновиться, но посол не может назвать сроки, когда это произойдет.

«Если мы увидим прогресс в отношении минских соглашений и их выполнение, то можно будет постепенно вернуться и к этому вопросу», — сказал он.

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Я вот что думаю - они нас совсем за дебилов держат?

Что такое "прогресс в минских соглашениях"? Вот Украина приняла закон о "реинтеграции Донбасса" - это прогресс в минских соглашениях или наоборот? Но Украина выпросила себе безвизовый режим с Евросоюзом. И что, сильно счастливы украинцы от этого?

Давайте сравним количество потерь Украины от выполнения бесчисленных условий и требований, которые привели на финал к государственному перевороту, потере части территории и миллионов граждан - и возможность ездить в Европу по туристической визе.

Да шли бы вы в ... Европу!

Тем более, что никто ничего и не обещает - если мы увидим, то, возможно, подумаем. А может и нет. Как карта ляжет...

И самое главное - так ли важен сегодня этот безвизовый режим, чтобы поступаться ради него хоть чем-нибудь?

Вот о чем следует подумать - что мы готовы отдать за смутную отдаленную возможность съездить без визы в Европу на пару недель?

Украины им мало? Надо отдать еще и Донбасс с Крымом?

Я думаю, следует рассмотреть вариант ушей от мертвого осла.

Анатолий Баранов