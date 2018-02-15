Исключенный из школы хулиган застрелил 17 человек во Флориде

17 человек погибли, еще как минимум 15 пострадали в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas города Парклэнд штата Флорида, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

По данным местного шерифа, 12 человек убиты в здании школы, трое - на улице, еще двое скончались в больнице. Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик школ, исключенный из учебного заведения по дисциплинарным причинам. Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 15.00. По данным правоохранителей, стрелок, вооружившись полуавтоматической винтовкой AR-15 включил пожарную тревогу и начал расстреливать выбегавших из учебного помещения школьников.

Отмечается, что винтовка была приобретена Крузом в 2017 году и на нее имелось разрешение.