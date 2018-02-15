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Московский листок

Исключенный из школы хулиган застрелил 17 человек во Флориде

Опубликовано 15.02.2018 в разделе комментариев 6

Исключенный из школы хулиган застрелил 17 человек во Флориде

17 человек погибли, еще как минимум 15 пострадали в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas города Парклэнд штата Флорида, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

По данным местного шерифа, 12 человек убиты в здании школы, трое - на улице, еще двое скончались в больнице. Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик школ, исключенный из учебного заведения по дисциплинарным причинам. Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 15.00. По данным правоохранителей, стрелок, вооружившись полуавтоматической винтовкой AR-15 включил пожарную тревогу и начал расстреливать выбегавших из учебного помещения школьников.

Отмечается, что винтовка была приобретена Крузом в 2017 году и на нее имелось разрешение.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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ПрохожЕМУ(15.02.2018 11:58) - И что тебе мешает?
Хреновод написал 15.02.2018 12:29
В России производится, и почти свободно продается охотничий аналог данного дивайса под маркой ''Вепрь-15''. Покупай, и бей рекорды!
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не оружие защищает гражданина-а закон!
алексс настоящий написал 15.02.2018 12:18
Разрешение на летальное оружие-признание государства в бессилии в защите граждан,либо признание того факта что стрельба граждан друг в друга-это и есть закон.В США именно второй вариант.Случай конечно дикий.А теперь представьте сколько преступлений предотвратило гражданское оружие.Сколько жизней не погублено только потому что каждая ***** знает что нарвется на пулю при попытке ограбить,убить,изнасиловать.И сколько народу гибнет в России из за произвола и безнаказанности в первую очередь "неприкосновенных слуг народа",их родственников,друзей,деловых и половых партнеров.Сколько гибнет из за натурального уличного террора мигрантов и тожероссиян,да и просто уголовников всех мастей.Счет на тысячи каждый год.Только не вот так,кучкой как в америке а по одному и каждый день.Не надо боевые винтовки продавать,это понятно.Но гражданское оружие-основа природного права на жизнь каждого человека!Увы,лишь для граждан.В России их нет.Остается поносить диких пиндосов.
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До Брейвика далековато
Прохожий написал 15.02.2018 11:58
Да, Америка теряет лидерство во всем. Брейвик пока что не досягаем.
А если в России разрешить продажу оружия? Рекорд наверняка будет побит!
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Re: я понял
Тов.Тамсямнский написал 15.02.2018 11:23
Вот это я понимаю - верность духовным скрепам и проверенным временем народным традициям!
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я понял
тупой написал 15.02.2018 10:34
Исключенный из школы сам исключил из школы 17 человек. Какая интересная у людей жизнь! Полное соблюдение прав человека и 3,14-раста! Всем - радоваться и танцевать! Это и есть либерально-демократические ценности.
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...уле? Цэ Европа...
Это что+ написал 15.02.2018 10:25
Тьфу!-Америка.Один хрен...
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