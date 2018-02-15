Воевавшие в Сирии за нефть асадовских друзей станут героями Путинской России?

Раненые российские наемники, воюющие в Сирии, доставлены в госпитали Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, которые находятся в контакте с ними. Один из собеседников агентства рассказывает, что некоторые из получивших тяжелые ранения умирают в больницах.

Заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А.А.Вишневского Алексей Колтунов в беседе с РБК отказался от комментариев. Начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко Артур Керимов также отказался от комментариев РБК. РБК отправил запрос в Минобороны и департамент здравоохранения Москвы.

Инцидент, в результате которого российские наемники в Сирии, по данным агентства, погибли и получили ранения, произошел на прошлой неделе в провинции Дейр-эз-Зор. 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада, в результате чего погибли россияне. Данные о числе погибших и раненых разнятся. Газета The New York Times сообщала о гибели четырех россиян. Агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных собеседников-россиян сообщало, что погибли более 200 человек, в основном русские. Американский военный источник Bloomberg говорит о 100 погибших и 200–300 раненых, не уточняя при этом число погибших россиян.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Находятся клинические идиоты, в этой явно позорной ситуации говорящие о каких-то "героях России", а в заголовках так и красуются слова "воины России". Честно говоря, охреневаю. Это как же надо было советскому общественному сознанию после всех реформ, приватизаций, деградации образования, медицины, науки - превратиться в отрицание самого себя, чтобы торговцев своей жизнью и смертью для тех, кого "закажут" господа иностранные буржуи, или "родные", которые им платят - называть героями?! Это - позор Путинской России, это умственная деградация её боеспособного населения. Вместо того, чтобы использовать свои боевые навыки против правящего класса, против силовигархии, которая миллиардно, нагло, открыто грабит народ ЗДЕСЬ, которая приватизировала нефть и газ ЗДЕСЬ, эти господа-неудачники - служат силовигархии, едут в Сирию, чтобы помочь асадовским буржуям отвоевать нефтегазовые прииски у конкурентов. Почётное это дело! Ну, а теперь, когда наёмники (забытое слово - в советском кино оно относилось только к иностранным наёмникам, в которые шли бывшие эсэсовцы, они воевали за границей против интересов СССР) потерпели поражение, силовигархия до последнего скрывает их сомнительное существование, прячет их по госпиталям Минобороны (хотя государство-Труба им ничего официально не должно, включая медпомощь). Ну, а теперь объясните мне, какие интересы забыла Путинская Россия на нефтеприисках в Сирии? Может, там дольку хотел поиметь Уткин (Вагнер) лично, а может и Миллер, Сечин - кто-то из силовигархии, утопающей в роскоши за счёт обнищания "дорогих россиян"? И вот за эту кремлёвскую сволочь едет умирать (небесплатно, но даже в этом случае) "русский солдат"? Ну, тогда ваш русский солдат позорит советских предков, Красную Армию, которая т тайги до британских морей защщала интересы трудящихся, а не буржуев. Деды и прадеды гибнущих "за нефть, за джипы" (как пел Тимур Муцураев о другой войне за нефть, о Чеченской) - прокляли бы нынешних ваших "героев". Впрочем, тема ЧВК активно втаскивается в общественное сознание вынужденных россиян - и те, кто от безработицы (как один из недавно погибших в Сирии жителей Томской области), от социальной безвыходности пошёл торговать последним, своей жизнью, вроде бы как оправданы в глазах общества. Вагнер-Уткин сотоварищи фотографируется с Путиным в Кремле - почёт! Они, чернорабочие и пушечное мясо империализма, даже обретают ореол благородства - "воины" они... Да последние и позорные они торгаши! А ЧВК, чтоб вы понимали (и Госдура скоро это легалирзует), будут защищать и здесь, в Путинской России, украденную у народа нефть от этого самого народа, если он восстанет. Вчерашние нацболы, враги Системы и Путина, которые неизвестно с какой дури (да понятно - деньги!) поехали воевать за нефть асадовских дружков - встанут на защиту уже не друзей силовигархии, а самой силовигархии. И вы зря думаете, что у них будут идеологические мотивы против этого - война в ДНР сильно растратила их умственную и нервную "копилку", с одним из ДНРовских "возвращенцев" я общался недавно. Человек, гордящийся тем что пытал украинцев, сейчас исключительно коммерчески мотивирован - занимается СММ и сетевым продвижением брендов... В общем, с героизацией ЧВК пора уже кончать - это частный случай капиталистической работорговли, и тем, кто "гордится" - ну, наверное, стоит как-то переосмыслить бытие вообще. А то ведь путриотизм-то - он и тут кроется, в малом. А главный враг-то по-прежнему сидит в Кремле, и что очень важно - лицемерно и трусливо отворачивается от разбомбленных расеянских наёмников, поскольку это "частный бизнес", а в бизнесе такое бывает, проторговались парни. Но, как намекнул Песков - "все они граждане Российской Федерации" (похороны за счёт государства обеспечены?). Ну так вот кто из граждан РФ не смог возродить СССР - гибнет позорно на чужбине, а бороться-то надо здесь! Вот главный урок Сирии, ДНР, ЛНР и прочих маленьких победоносных", на которых силовигархия пытается продлить своё правление и ограбление России.

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