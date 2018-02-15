Рыбкин гуру - крутой резидент Сколково!?

На сайте фонда "Сколково" опубликована информация о человеке, похожем на известного в Сети секс-тренера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов).

На сайте указано, что Кириллов Александр Сергеевич является директором по науке, идеологом и инвестором проекта Центр Интеллектуальных Систем Прогнозирования (ЦИСП), который числится резидентом "Сколково".

На странице центра сказано, что у Кириллова есть патенты в США, Китае и России, а также более десяти публикаций в англоязычной научной периодике. Он участвовал и выступал с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте, Милане и других городах.

«По рекомендации ученых США возглавил структурную сессию на 8WCEAM & 3rd ICUMAS, Мировом Конгрессе в Гонконге с Sessiom Title <…>», — отмечается в сообщении.

Также там говорится о «контактах» с NASA, DARPA, Boeing, «лабораторией в UK и многочисленными исследовательскими центрами при университетах США, Китая, Западной Европы».

На сайте Алекса Лесли сказано, что он — «Гуру секса и Соблазения», автор восьми бестселлеров, «профессионал в области знакомств, позиционирования, влюбления, эмоций, секса, БДСМ, шибари». На странице с информацией о Лесли утверждается, что он «генеральный директор исследовательского центра в Сколково», а также руководитель и спикер нескольких других проектов.

- Ну вот, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И до Медведева дошла волна, поднятая Рыбкой. Какие, оказывается, у них там в Сколково инновации! Видимо, мозги трахают качественно, как и все остальные места...