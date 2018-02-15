Войну в Сирии уже называют мировой

Турция «изменила» ход мировой политики, сообщает местное издание Sabah. По словам автора публикации, вмешательство страны в войну в Сирии вскрыло «глобальное лицемерие», а именно сделало явным геополитическую конкуренцию мировых держав — с тех пор их действия в Арабской республике направлены не против террористов, а друг против друга. Противниками в «третьей мировой войне» являются США и Израиль с одной стороны и Россия, Турция, Иран и режим Башара Асада с другой.

- На самом деле, конечно, война в Сирии не стала мировой, поскольку столкновение интересов мировых держав локализуется в одной точке, не выходя за ее пределы, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но история знает войны, бывшие как бы "репетициями" мировых войн. Это Крымская война середины 19 века, причем ее события происходили не только в Крыму, но и на Балтике, на Севере и Дальнем Востоке, хотя и не столь масштабно, как в Севастополе. Почти полным аналогом мировой войны по числу участников была Корейская война, но она не выплескивалась за границы региона. Неприятность в том, что такого рода войны показывают чрезвычайно высокий уровень межимериалистических противоречий, что грозит развязыванием уже полномасштабной мировой войны. Риск представляет эскалация конфликта, расширение театра военных действий на другие страны и применение тактического ядерного оружия.