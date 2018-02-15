Анатолий Баранов: Я не думаю, что Вашингтон будет менять Порошенко, чтобы угодить Москве. Скорее, наоборот

Дал интервью "Свободной прессе", вышло в несколько смягченном варианте, что понятно. Вариант без купюр.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. При этом он уточнил, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — рассказал Песков.
Кроме того, по его словам, обсуждался ход выполнения Минских соглашений, в частности, ситуация с обменом пленными между Киевом и Донецком и Луганском.
- Сообщается, что звонок был инициативой Порошенко, типа он хотел выразить соболезнования в связи с крушением самолета и обсудить обмен пленными. Что, по-вашему, стало истинной причиной? Нечасто Порошенко сам звонит Путину…
- Ан-148 украинский самолет, причем не советский, а именно что постсоветский. И Порошенко не только выразил соболезнования, но и сообщил о готовности принять участие в расследовании. Мотив понятен – сейчас эксплуатируется 32 самолета этой модели, два в Северной Корее, один на Украине и все остальные – в России! Если сейчас выяснится, что эта, надо сказать, не слишком надежная, машина непригодна к эксплуатации, то украинский авиапром можно закрывать. Ну а на фоне сообщений о пиратском апгрейде МиГ-29 на Львовском авиазаводе разговор, думаю, получился интересный.
- Сообщается также, что обсуждалась будущая встреча представителей «Нормандской четверки», как заявили в администрации Порошенко, разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками. Так кому был нужен этот разговор?
- Я все-таки думаю, что Порошенко не так волнует «нормандский формат» и минские соглашения, которые он уже похерил принятием закона о «реинтеграции Донбасса», а по сути законодательным обоснованием применения силы без объявления войны и лишних согласований. А вот авиастроительный бизнес его, думаю, волнует. Он уже давно перекладывает активы из кондитерского производства в промышленность. Полагаю, посматривает и на авиапром, и крах последнего в его планы не входит, и как президента, и как бизнесмена.
- Насколько реально, что Порошенко, чувствуя, что под ним качается кресло, и американцы поставили на нем крест, будет пытаться вести какие-то тайные переговоры с Москвой о чем-либо? Некоторые эксперты уже говорят об этом. Порошенко засобирался в Ростов?
- Думаю, кресло под ним качается еще не настолько, чтобы бежать в Ростов. Его и в Европе готовы приютить, если что – во всяком случает есть у него кондитерские фабрики и в Литве, и в Венгрии. Имеет все основания требовать и вид на жительство, и, если потребуется, гражданство – с такими-то вложениями, когда литовский паспорт дают и за паршивую мызу за несколько десятков тысяч долларов. А вот обсудить бизнес-интересы в России, полагаю, ему было бы интересно. И не только липецкую кондитерскую фабрику, а, допустим, вложения в ВАСО, где собирается тот же Ан-148. И финансирование каких-то программ на «МиГе» вполне возможно, в обмен на снисходительное отношение к пиратскому апгрейду их продукции.
- Для чего этот звонок Путину? Вроде он не раз давал понять, что Порошенко нерукопожатен.
- Путин хочет выглядеть единственным европейцем в России. Ну или во всяком случае главным европейцем. А у нас европейская политика – это когда тебе отлили на ботинки, а ты улыбаешься и говоришь: «С облегченьицем!» Я не думаю, что эта беседа с Порошенко добавит очков Путину, хотя, возможно, ему на общественное мнение и наплевать. «Холопей своих карать и миловать вольны». А вот в европах, там одобрят. Им нравится, когда русские утираются…
- Есть ли такой вариант при котором Москва согласится на какое-либо взаимодействие с нынешней украинской властью, хотя бы ограниченное? Или только на международных площадках?
- А кто сказал, что Москва не взаимодействует и сегодня, там, где это выгодно? Вот на украинских самолетах разбиваемся. Или мы не поставляем топливные сборки для украинских АЭС? Не покупаем украинских сельхозпродуктов через третьи страны? А откуда берутся запасти для украинской военной техники российского производства? Какими патронами они стреляют в наших, если у них всего один патронный завод в Шостке, и тот производит не всю номенклатуру изделий? И, кстати, как к ним поступает хлопок для порохов, если не через территорию России? Мне это напоминает анекдот про арабского террориста, который опускает автомат перед израильским танком – мол, всё, патроны кончились. А из танка вылезает израильский солдат с предложением: «А ты купи!»
- Насколько Москве будет выгодна гипотетическая замена Порошенко американцами? Сегодняшний доклад главы разведки намекает на то, что Вашингтон готов на такой вариант еще до выборов…
- Я не думаю, что Вашингтон будет менять Порошенко, чтобы угодить Москве. Скорее, наоборот. Чисто проамериканские политики на Украине, как, например, Турчинов, гораздо жестче настроены, чем в целом не слишком радикальный Порошенко. Здесь все перемены к худшему, пока Москва, наконец, не научиться ставить в постсоветских республиках своих президентов. И не полных идиотов при этом…
буттер написал 15.02.2018 23:57
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Ну дык а кто виноват? Кто подло и вероломно захвати украинские Крым и Донбасс? Пиндосы? Нафига - самое главное?
буттер написал 15.02.2018 23:54
брэд написал 15.02.2018 23:44
Кем нужно быть, чтобы этого не видеть?
Об этом здесь речь. Успагойся. Никто по-настоящему ничего не воспринимает. А страдают люди.
буттер написал 15.02.2018 23:27
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Где в российской программе украинский язык?? На россии живут миллионы украинцев, но их права не соблюдены. На россии идет уничтожение национальных культур. Запретили в Татарстане татарский язык.
Бредни из своей методички засунь себе поглубже. Речь идет о твоей стране, придурок.
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"Япония претендует на Курилы..."
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По тому что они ей принадлежали, придурок. По тому что СССР их оккупировал. Так и Украина всегда будет претендовать на свои Крым и Донбасс. Пойми, придурок, краденное никогда не станет собственностью. И если по Курилам можно спорить - Япония была виновата и Курилы как компенсация за агрессию, то оккупация украинских территорий россией - немотивированная, тупая.
Патриарх Кирилл написал 15.02.2018 22:55
брэд написал 15.02.2018 22:19
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Япония претендует на Курилы не потому, что была агрессором, недоумок! А потому что они ей по договору принадлежали. С 19 столетия.
Какой же у тебя бардак в головешке!
брэд написал 15.02.2018 22:13
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Тебе еще раз привести школьную программу украинских общеобразовательных школ, где нет даже такого предмета как русский язык, или сам заткнешься?
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Учебный план минобраза Украины для 10 классов общеобраз. уч. заведений.
Количество часов в неделю.
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Инвариантная составляющая:
Украинска мова - 2.
Литература (украинская и зарубежная) - 2
Иноземная мова - 2
История (украины и всемирная) - 2
Человек и общество - 2
Математика - 3
Человек и природа -3
Физкультура - 3
Защита отчизны - 1,5
Всего 20,5
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Вариантная составляющая:
Профильные предметы и спец. курсы - 11
Обязательно-выборочные предметы - 3 (информ. технологии, технологии, искусство, художественная культура, экономика, биология, философия, психология, правознание, мова национального меньшинства, вторая иноземная мова).
Дополнительные часы на факультативные и индивидуальные занятия - 3,5
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Всего финансируется - 38.
(все в оригинале изложено на укр. мове)
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Всем известно, что Британия разделила Индию. Конфликты в ней были, и всегда есть, как и в любой стране, но это не причина делить страну на отдельные государства. А Индию разделили. Хотя не это главное. Главное, что в Индии английский язык - государственный, а на украине русский - нет, например. И ты на это ничего возразить не можешь, кроме своей лжи, что русский язык никто не трогал.
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А ты про такое явление как Закон Украины об образовании слышал? Там проведено наступление не только на русский язык. Этот закон вызвал большой скандал, вражду между Украиной и Венгрией и Румынией.
Венгрия объявила украине, по сути, холодную войну, и уже заблокировала какую-то встречу Украины с НАТО.
Естественно, ничего такого в защиту русского языка со стороны РФ не было - сколько хотите, запрещайте на украине русский язык. Путин перезванивается с укр. президентом, перешучивается и тайно встречается. А либерасты в Москве и Петрограде проводят шествия в поддержку украины, либерал Невзоров ходит по администрации президента и кричит "слава украине", о чем сам рассказал в одном своем видео.
стоик1118 написал 15.02.2018 21:14
сортирный Карлик - кукла сионизма?
Кого выберет Хозяин?
буттер написал 15.02.2018 21:06
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Да, херово со знанием истории на россии... по выссерам старикова учил, нябось?
Индия всегда имела внутренние конфликты.Про восстание сипаев слыхал? А разделилась она когда британцы ушли. Учи матчасть, лапоть.
Про запрещение русского языка - эти бредни для тупорылой гопоты с сибири разве что. Никто русский язык не трогал в Украине. И теперь русскоязычные жители Украины защищают свою страну от рашафашистской мерзости. Хотя русский язык - язык оккупантов. Просто британцы - умные, а россияне - тупорылые, жадные, подлые. В момент слабости Украины подло и лживо напали. Причем совершенно бессмысленно.
Япония признала что она была агрессором. Как и Германия. И вы признаете.
брэд написал 15.02.2018 20:21
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Из чего это видно?
Кто и когда выставлял себя агрессором и несправедливо претендующим на территорию? Это автоматически лишает права претендовать. Претендовать можно только на справедливых основаниях.
брэд написал 15.02.2018 20:18
Во-вторых, если у Британии с Индией хорошие отношения, так в Индии и нормальные люди правили, а не уроды. В Индии гос. язык - английский, его никто не притесняет, хотя в Индии на нем никто не говорит. А в республиках СНГ что? Все говорят на русском языке, но его притесняют и запрещают - потому что якобы он - язык оккупантов. Так что с Индией не ровняйтесь.
буттер написал 15.02.2018 20:10
буттер написал 15.02.2018 19:44
А япония считает что захватила чужое и что они агрессоры, так что не звезди
оправданий российской агрессии нет никаких, более того - эта война не нужна и самой россии и ее народу. Из за капризов путлера гибнут десятки тысяч людей, а сотня миллионов - беднеет. Сами россияне заинтересованны в том, чтобы вернуть Крым и Донбасс Украине
брэд написал 15.02.2018 19:39
Тем более Фолклендские острова находятся рядом с Аргентиной, а Британия - в другом полушарии.
буттер написал 15.02.2018 18:29
Япония захватила чужое - СССР забрал в ответ.
Ты не путай понятия, РФ - агрессор и оккупант, и это никто прощать не собирается.
брэд написал 15.02.2018 18:26
буттер написал 15.02.2018 18:20
али чатать не умеешь? за все свои преступления расплатитесь сполна
брэд написал 15.02.2018 18:16
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Опять двадцать пять. Какие иски?
буттер написал 15.02.2018 17:49
брэд написал 15.02.2018 17:40
Кстати, Япония до сих пор что-то там не признает насчет Курил, а у Аргентины и Британии спор насчет Фолклендских островов. И никто никакие иски не подает, никто никому ничего не платит и ничего исками не решается. А сколько таких споров по всему миру - никто и не считал.