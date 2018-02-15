Анатолий Баранов: Я не думаю, что Вашингтон будет менять Порошенко, чтобы угодить Москве. Скорее, наоборот

Дал интервью "Свободной прессе", вышло в несколько смягченном варианте, что понятно. Вариант без купюр.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. При этом он уточнил, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — рассказал Песков.

Кроме того, по его словам, обсуждался ход выполнения Минских соглашений, в частности, ситуация с обменом пленными между Киевом и Донецком и Луганском.

- Сообщается, что звонок был инициативой Порошенко, типа он хотел выразить соболезнования в связи с крушением самолета и обсудить обмен пленными. Что, по-вашему, стало истинной причиной? Нечасто Порошенко сам звонит Путину…

- Ан-148 украинский самолет, причем не советский, а именно что постсоветский. И Порошенко не только выразил соболезнования, но и сообщил о готовности принять участие в расследовании. Мотив понятен – сейчас эксплуатируется 32 самолета этой модели, два в Северной Корее, один на Украине и все остальные – в России! Если сейчас выяснится, что эта, надо сказать, не слишком надежная, машина непригодна к эксплуатации, то украинский авиапром можно закрывать. Ну а на фоне сообщений о пиратском апгрейде МиГ-29 на Львовском авиазаводе разговор, думаю, получился интересный.

- Сообщается также, что обсуждалась будущая встреча представителей «Нормандской четверки», как заявили в администрации Порошенко, разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками. Так кому был нужен этот разговор?

- Я все-таки думаю, что Порошенко не так волнует «нормандский формат» и минские соглашения, которые он уже похерил принятием закона о «реинтеграции Донбасса», а по сути законодательным обоснованием применения силы без объявления войны и лишних согласований. А вот авиастроительный бизнес его, думаю, волнует. Он уже давно перекладывает активы из кондитерского производства в промышленность. Полагаю, посматривает и на авиапром, и крах последнего в его планы не входит, и как президента, и как бизнесмена.

- Насколько реально, что Порошенко, чувствуя, что под ним качается кресло, и американцы поставили на нем крест, будет пытаться вести какие-то тайные переговоры с Москвой о чем-либо? Некоторые эксперты уже говорят об этом. Порошенко засобирался в Ростов?

- Думаю, кресло под ним качается еще не настолько, чтобы бежать в Ростов. Его и в Европе готовы приютить, если что – во всяком случает есть у него кондитерские фабрики и в Литве, и в Венгрии. Имеет все основания требовать и вид на жительство, и, если потребуется, гражданство – с такими-то вложениями, когда литовский паспорт дают и за паршивую мызу за несколько десятков тысяч долларов. А вот обсудить бизнес-интересы в России, полагаю, ему было бы интересно. И не только липецкую кондитерскую фабрику, а, допустим, вложения в ВАСО, где собирается тот же Ан-148. И финансирование каких-то программ на «МиГе» вполне возможно, в обмен на снисходительное отношение к пиратскому апгрейду их продукции.

- Для чего этот звонок Путину? Вроде он не раз давал понять, что Порошенко нерукопожатен.

- Путин хочет выглядеть единственным европейцем в России. Ну или во всяком случае главным европейцем. А у нас европейская политика – это когда тебе отлили на ботинки, а ты улыбаешься и говоришь: «С облегченьицем!» Я не думаю, что эта беседа с Порошенко добавит очков Путину, хотя, возможно, ему на общественное мнение и наплевать. «Холопей своих карать и миловать вольны». А вот в европах, там одобрят. Им нравится, когда русские утираются…

- Есть ли такой вариант при котором Москва согласится на какое-либо взаимодействие с нынешней украинской властью, хотя бы ограниченное? Или только на международных площадках?

- А кто сказал, что Москва не взаимодействует и сегодня, там, где это выгодно? Вот на украинских самолетах разбиваемся. Или мы не поставляем топливные сборки для украинских АЭС? Не покупаем украинских сельхозпродуктов через третьи страны? А откуда берутся запасти для украинской военной техники российского производства? Какими патронами они стреляют в наших, если у них всего один патронный завод в Шостке, и тот производит не всю номенклатуру изделий? И, кстати, как к ним поступает хлопок для порохов, если не через территорию России? Мне это напоминает анекдот про арабского террориста, который опускает автомат перед израильским танком – мол, всё, патроны кончились. А из танка вылезает израильский солдат с предложением: «А ты купи!»

- Насколько Москве будет выгодна гипотетическая замена Порошенко американцами? Сегодняшний доклад главы разведки намекает на то, что Вашингтон готов на такой вариант еще до выборов…

- Я не думаю, что Вашингтон будет менять Порошенко, чтобы угодить Москве. Скорее, наоборот. Чисто проамериканские политики на Украине, как, например, Турчинов, гораздо жестче настроены, чем в целом не слишком радикальный Порошенко. Здесь все перемены к худшему, пока Москва, наконец, не научиться ставить в постсоветских республиках своих президентов. И не полных идиотов при этом…