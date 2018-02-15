Собянин, столько миллиардов ушло на плитку, что на дворников не осталось?

Атмосферное давление в Москве в предстоящие выходные понизится. Таковы прогнозы синоптиков, сообщают «Метеоновости». Кроме того, к выходным сретенские морозы в Москве завершатся.

«Атмосферное давление за двое суток понизится на 10-15 единиц, ночи и дни станут облачными, со снегом разной интенсивности», — говорится в сообщении метеорологов.

По их словам, небольшой снег в Москве начнется к вечеру в пятницу и продолжится до воскресенья. «Снега за выходные дни в Москве прибавится на 4-6 см. Вновь высота снежного покрова в городе приблизится к 50 см», — уточнили специалисты.ерь

То есть и так не справляющиеся со снегом службы - получат в выходные окончательный и длительный нокаут.

Ну, а теперь я приглашаю вас, дорогие москвичи и гости ФОРУМа.мск - в наш двор. Дом наш не захолустный, до Кремля от него полчасика прогулки бодрым шагом. И вот, взгляните, что мы (жители двух подъездов) имеем в качестве пешеходной зоны.

Обратите внимание - съезд для колясок нефункционален. Сугроб преграждает прямое движение. Вчера я сказал бригадиру из "Жилищника" Тверского района дословно: "Хорошо бы вот тут расчистить". Не за себя, молодого отца, за многих попросил - в нашем только подъезде порядка пятнадцати малышей, которых вывозят гулять именно таким образом. Бригадир сделал вид, что меня не услышал, хотя именно в этот момент он сотоварищи занимался чисткой приподъездной территории. Уточняю - такой вот съезд для колясок (единственный на два подъезда) уже две недели именно в таком виде ужасном виде, заснеженном, и убирать там снег явно не планируют...

Да и за пределами двора - что-то не видно дворников. Попадаются бульдозеры, техника, а самих дворников нет. Ведь это же не сезонные летние рабочие, их дёшево не наймёшь...

Я понимаю, плиточная афера потребовала мощных вложений - значит, пришлось секвестировать дворницкие фонды?

Эй, бездельники из Управы Тверского района, я к вам обращаюсь - к фракции "Единой России", которая на недавних выборах призывала голосовать за всю свою команду, и всей командой пролезла - мудрено ли, ведь мэр сам главный единоросс Москвы! Где снегоуборочная техника, казнокрады? Где дворники и где обещанный вами "комфортный город для москвичей"?!

Ладно, мы, относительно молодые - и я, и жена можем просто поднять коляску, перенести её. А старожилы дома 5/10 по Каретному Ряду? А ветераны сцены - те, кто боится сломать шейку бедра? А если и мы подскользнёмся на неубранном льду (где ваши хвалёные запасы соли и реагентов?!) - нам что, из казны города тогда аварийно выделят на гипсы компенсации, как когда-то незабвенный Лёня Космос в Киеве решил делать (гипсы дешевле уборки снега и льда)?

Направившись в Управу, чтобы найти управу на "Жилищника" (который, гад такой, квартплату-то задрал до восьми тысяч с двух, а работает гораздо хуже нашего разогнанного Минстроем ЖСК Артистов ГАБТ СССР) я увидел воочию ответы на свои вопросы: Москва Собянинская в принципе не может справиться ни со льдом, ни со снегом, потому что нет ни людей, ни фондов. Всё растратили давно.

Снег аварийно самосвалами свозят вот сюда же, на Миуссы, и за Управой превращают его в снежные горы.

Да, некоторым детям там нравится играть - хотя это опасно для жизни, там же троллейбусные провода рядом, снежные горы почти доросли до проводов.

Ну, а путь к Дому (дворцу) пионеров в Миусском парке - выглядит нынче вот так. Это единственный путь к кружкам и секциям, к бассейну - с улицы Фадеева, аттракцион и для взрослых, и для детей. Остальные боковые ворота парка и дворца пионеров заперты, а снежные горы простираются аж до РГГУ (той его части, где учился Есенин и выступал Ленин - когда это были Высшие Женские курсы). И знаете, у меня нет никаких сомнений, что в день голосования за Путина Собянин этот снег куда-то отсюда денет - когда дом пионеров будет работать как избирательный участок...

Однако, конечно же, и перед управой, и в других важнейших местах - ситуация лучше. Снег припрятали за управой, ну, а где плитка - вроде лучше...

Я однако присмотрелся, насколько лучше. И понял, что был прав с самого начала, с лета, когда ломился депутатом в Совет Пресни: плиточная афера обошедшаяся Москве в 9 миллиардов рублей, уже вылезла горбылями, то есть кончилась полным фиаско. Это уже я вам показываю территорию, где ежедневно проходят тысячи москвичей и туристов. И это та самая плитка, за которую нас агитировали все телеканалы Собянина (их десять или больше даже, если считать и кабельные).

Вот это Малая Дмитровка, как вы полагаете - тут плитка станет лучше? Или её придётся уже в который раз перекладывать, высчитывать миллиметры углубления?

Я вам подскажу: улушить эти горбыли невозможно просто потому что технология укладки была такая, словно Москва город сухой и тёплый, без дождей и снегов, без льда и оледенения. Клали плитку на сухой раствор, и вот теперь он, постепенно намокая, выдаёт горбыли, причём это только начало. Будет ещё весна, летние дожди - и плитку, лежащую на внушительной подушке, которая разбухнет, поведёт что вашу шкуру Змея Горыныча... Впрочем, туристам, для которых так старались Собянин и Бирюков, можно будет считать и это национальной экзотикой. В Германии плиты лежат ровно - а вот Раша, пытающаяся угнаться за Германией, она и это сумела сделать на своё ладъ...

Плитка ближе к "Пушкинскому", то есть уже за Ленкомом выглядит уже просто катастрофически. Такую лучше бы оставить подснегом...

А знаете, что для Собянина логично? Ему куда проще снова списать миллиарды на перекладку и замену плитки, чем уложить покрытие один раз, а потом тратить миллионы на дворников, чтобы надёжное асфальтное покрытие отчищали (как делали до этого полвека - и ничего, справлялись!).

Да, бывали у нас во дворе горы снега в 1980-х - ну, так нам их специально дружественно оставляли хорошо знакомые дворники, для детских забав. Мы в них прокапывали целые комнаты, свечками укрепляли потолок, подтапливали до состояния льда... Но вот собянинцы проделывают это же самое в иных масштабах - они прорывают свои ходы в бюджете, списывают миллиарды под дефективную шаткую плитку, а на дворников, то есть на первоочередное, на уборку снега - ничего не остаётся, всё уже порастаскивали "под плитку"...

А вот Петровские Ворота, и Высоцкий, как бы разводящий руками - что ты поделаешь с этими плодами демократии? Да, взгорбылилось всё - летом будет полный перебор плитки, готовьте ещё 9 миллиардов, москвичи...

Кстати, Мосгордума, которая розовеет своим благополучием и благосостоянием за Высоцким, уже начала перекладывать плитку перед собой - стыдно же... А так будет каждую зиму. Прибыльное дело это для братьев Бирюковых оказалось - плитка вместо асфальта. Ведь старую положить на место сложно, она грохочет каменюжно и под ногами нашими, и под колёсами тем более, а значит и дробится, трескается, амортизируется. Но гению плиточной экспансии только этого и надо - заводы Бирюковых (которым это "подарили") не будут останаваливаться, как сам Бирюков и предупредил. "Программа Моя улица - вечна", как мафия...