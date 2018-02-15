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Московский листок

Украинские каратели от безделья в Донбассе стреляют друг в друга

Опубликовано 15.02.2018 в разделе комментариев 3

днр донбасс ато всу
Украинские каратели от безделья в Донбассе стреляют друг в друга

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции) в Facebook. 

«Представителями военной службы правопорядка в вооруженных силах Украины и национальной полиции Украины выясняются причины и подробности гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство», — говорится в сообщении. Подробности гибели солдат не приводятся.

Интернет-издание «Левый берег» указывает, что убийство произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское, застрелены четыре морпеха. По информации портала, они были расстреляны из автоматов Калашникова двумя своими сослуживцами. В качестве возможной причины конфликта называются неуставные отношения. Телеканал «112 Украина» сообщает, что военнослужащие употребляли алкоголь, после чего началась стрельба. 

В январе на британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в России). «Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона», — заявили в УДА. Экстремисты возложили вину на Кремль.

Кстати, забухать и впасть в отчаяние "лыцарям" Незалэжной есть, с чего. 

Украина включена в список голодающих стран, которым в 2018 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) предусмотрено предоставление помощи.

Всего в список ФАО входит 26 стран (в частности, Афганистан, Бангладеш, Бурунди, Камерун, Чад, Нигерия, Сомали и др.).

На сайте Организации отмечается, что выделение помощи Украине предусмотрено с января по декабрь текущего года и будет нацелено на помощь 1,6 миллиона человек, которые голодают и, по оценкам экспертов, нуждаются в повышении продовольственной безопасности и помощи в обеспечении средств к существованию.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Мечты написал 15.02.2018 18:20
Думаете хохлы сами себя перестреляют все и Украина сдастся без единого выстрела? ))
Кстати , сдаваться Украине не обязательно Москве.)))
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(без названия)
Alice написал 15.02.2018 17:24
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(без названия)
скалиоз-официоз написал 15.02.2018 17:21
данные о потерях в российской армиии - засекречены
солдатские матери оценивают гибель в армии около 2,5-3 тысячи человек в год
несколько тысяч россиян погибает на службе - от дедовщины, насилия, самоубийств
но! это же на россии - кому это надо!? другое дело - засунуть свое рыло в чужой дом
и посмотреть что тама в Украине происходить... чо тама у хохлов?
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