Власти пытаются привести в порядок бывшие военные городки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что выделенные средства будут потрачены на благоустройство территорий, которые, наконец, перешли на баланс муниципалитета. «Десятилетиями мы не могли ничего делать, потому что это была чужая собственность. Не можешь тратить деньги, делать что-то, пока это не встанет на баланс», - ранее давал комментарий чиновник.

После передачи военного хозяйства стало понятно, что слишком долго Минобороны закрывало глаза на свои гарнизоны. Чаще всего жители жаловались на дома, находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии, «убитые» коммуникации, грязные подъезды и дворы, разбитые дороги, а также холод в квартирах зимой.

Сейчас властям столицы приходится разбираться с бардаком, который укоренился на данных территориях. Естественно, что на это нужен огромный бюджет. Ранее в городки уже было вложено более 2 млрд рублей, сколько понадобится еще – вопрос. Однако люди, среди которых есть военные пенсионеры, надеются, что порядок рано или поздно все же будет наведен. «Хуже точно не будет», - уверены они.

Тем временем долгое игнорирование проблем военным ведомством оставило сильный отпечаток на гарнизонах. Проблемы с отсутствием горячей воды и отопления существуют по сей день. А порой неграмотное обслуживание коммунальной инфраструктуры перерастает в экологическое бедствие местного масштаба. Так случилось с Фуньково: длительное время канализационные стоки попадали в близлежащие водоемы и Москву-реку. Похожая история была и с поселком Баковка, находящимся в нескольких минутах езды от МКАДа.

Приближенность военных городков к столице мало чем им помогает. Трудности у жителей подмосковных гарнизонов такие же, как и у тысяч людей из других регионов, которым не посчастливилось жить в домах Минобороны. Самыми актуальными в текущий зимний период стали жалобы на плохое отопление. На Сахалине в начале февраля от холода в квартирах страдали несколько десятков человек. Позже выяснилось, что до главного офиса единственной военной коммунальной структуры ФБГУ «ЦЖКУ» информация об этом не дошла – местные руководители долгое время передавали туда более оптимистичные сводки.